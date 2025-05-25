Новини одним рядком

● Во вчерашней сводке - большие потери российской техники:

- 47 ББМ - самый высокий показатель с 16 апреля. Последние дни ББМ и танков в потерях почти не было.

- 232 автотехники - второй результат за все время.

- 232 БПЛА - третий результат за все время.

● росія перекидає війська до Харківської області: поблизу кордону зосереджено близько 50 000 військових, серед яких — елітні частини ВДВ. кремль має приблизно чотиримісячне вікно для прориву, — Sky News.

● Харківська міська рада допомогла закрити збір Харківського військового шпиталю на новий комп’ютерний томограф. З бюджету Харківської міської територіальної громади медзаклад отримав 15 млн грн.

● МИД Украины в ответе советнику путина, который заявил, что СССР до сих пор существует: Какую туалетную бумагу использовала его семья в СССР? Ее не было. Хватит советско-ностальгической чуши

● Посол ЄС Матернова після атаки на Київ порадила тим, хто сумнівається в намірах рф, читати новини. "Ще одна жахлива ракетна та дронова атака на Україну. Основна ціль – Київ. Багато житлових будинків у вогні, зазнали серйозних руйнувань. Постраждало 15 людей", – написала посол ЄС в Україні

● Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную россии до участия в олимпийском турнире 2026 года.

● Эпоха бесспорного доминирования США на мировой арене завершилась, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая перед выпускным курсом Академии ВМС США.

● Ядерный зонтик США для Европы не может быть заменен в обозримом будущем, — глава Минобороны ФРГ Писториус.

● Вэнс сообщил, что россия и Китай представляют угрозу и полны решимости победить США. Предыдущие лидеры США слишком полагались на мягкую силу. Подход Трампа — настоящие красные линии, никаких бесконечных войн.

● Генсека парламента Финляндии заподозрили в госизмене из-за утекшей российским спецслужбам секретной информации.

● Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан: Румыния сделала четкий выбор в пользу ЕС и НАТО. Помощь Украине будет продолжаться.

● Федеральний суддя заборонив адміністрації президента Дональда Трампа скасувати право Гарвардського університету приймати іноземних студентів, задовольнивши термінове клопотання вишу про запобігання "негайній та непоправній шкоді"

● Трамп пригрозил ввести 50%-ные пошлины для ЕС через неделю.

● Трамп решил понизить статус занимающегося вопросами Украины отдела в Пентагоне.

● В США россиянина обвинили в заражении 700 000 компьютеров по всему миру.

● Державний департамент США схвалив продаж Естонії 800 ракет до протитанкових ракетних комплексів третього покоління Javelin. Ця угода також включає 84 легкі командні пускові установки (LwCLU).

● Майбутні французькі ракетні системи мають отримати на озброєння вітчизняні ракети з дальністю до 150 кілометрів.

● Трамп влаштовує “грандіозний” парад у свій день народження — 14 червня. Каже, що це в честь американських воїнів, а не себе. Ну-ну. Поки Україна під масштабними обстрілами русні Вашингтон готується до шоу з фанфарами, пафосом і Трампом в головній ролі.

● Келлог назвав обмін полоненими "найпозитивнішим результатом" переговорів у Стамбулі

● Мерц призвал Си Цзиньпина повлиять на путина для прекращения огня в Украине.

● США потребовали отозвать Мединского из переговорной группы по Украине.

● Еврокомиссия 23 мая начнет консультации по вопросу введения санкций против "Северного потока — 2".

● ЕС намерен предложить G7 снизить потолок цен на нефть из рф до $45 за баррель, сообщает Bloomberg. Агентство уточняет, что для такого шага потребуется одобрение США.

● Украина обсудила со Швецией модернизацию советских самолетов. Речь шла об оснащении украинских самолетов новыми РЛС, системами защиты и средствами РЭБ. Также был поднят вопрос углубления сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами обеих стран.

● В ответ на сокращение Трампом финансирования научных исследований и нападки на университеты ЕС инвестирует более 500 миллионов долларов в привлечение исследователей и ученых из США.

● Трамп распорядился начать строительство как минимум 10 новых ядерных реакторов к 2030 г, указ президента США. Согласно документу, выработка электроэнергии на действующих АЭС должна быть увеличена на 5 ГВт. Также Минэнерго совместно с Пентагоном поручено оценить возможность перезапуска или перепрофилирования закрытых АЭС для нужд обороны.

● Адміністрація Білого дому розглядає варіант скорочення американського військового контингенту у Південній Кореї — генерали попередили про ризики такого рішення.

● ЕС следует подготовиться к тому, что США перестанут проявлять интерес не только к делам Украины, но и Европы, - глава МИД Польши Сикорский.

● Mazda официально возобновила продажи автомобилей в россии с заводской гарантией на три года.

● США зняли санкції із Сирії. Адміністрація Трампа видала відповідні розпорядження.

● Сумна правда в тому, що мир в Україні сьогодні, ймовірно, є далеким, ніж у січні, коли Трамп обійняв посаду. Його погрози виявились порожніми словами, — Washington Post. путін майстерно розіграв «слабку руку» з новим президентом.

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● «Вы ходите по каким-то землям, что-то завоёвываете, кого-то там защищаете, а вот нас кто защитит?». Жительницу Иркутской области оштрафовали за дискредитацию армии после видео о разваливающемся жилье.

● Легкоизвлекаемые газовые запасы в россии истощаются. Если не вовлекать в освоение трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ), а также шельфовые месторождения, что газодобыча в стране к 2040 году может рухнуть в 2 раза.

● Лавров заявил, что россия намерена «освободить» всю Украину от «хунты» Зеленского.

● В Санкт-Петербурге за антивоенный протест оштрафовали 84-летнюю блокадницу.

● Из школьного учебника по окружающему миру вырезали главы про страны Европы.

● РЖД столкнулись с рекордным в истории обвалом перевозок грузов. В 2024 году объем перевозок упал до 15-летнего минимума и продолжил падение в этом году: за январь–апрель перевозки всех видов грузов снизились на 6,8% до 370,6 миллиона тонн, а в апреле падение ускорилось до 8,6%.

● В госдуре предложили ужесточить продажу противозачаточных таблеток для женщин.

● Штраф может грозить школам и вузам за прием учеников, чьи родители находятся в миграционном «реестре контролируемых лиц», сообщили в ГУВМ МВД рф

● Крупнейшая российская судоходная компания «Совкомфлот» в первом квартале показала убыток — $393 млн против прибыли $216 млн годом ранее. «Беспрецедентные по масштабу санкции» привели к снижению доходов и простою части санкционных судов

● В госдуру внесут законопроект о запрете изображать церкви без крестов

● В белорусских кафе из-за дефицита исчезают блюда из картофеля — на смену драникам и пюре приходят кускус и булгур.

● Повысить налоги на старые авто предложили в россии. Так власти хотят заставить людей покупать больше новых Lada и отечественных грузовиков. С предложением выступил представитель завода «Урал» Тарас Шевченко.

● Ввезённые по параллельному импорту китайские авто будут удалённо блокировать — официальные представители Li Auto в россии объявили войну «серым» поставкам.

● В Чите школьников вытащили на Последний звонок в удушающий дым от лесных пожаров. В регионе горит почти 800 тысяч гектаров, но «отменять праздник нецелесообразно».

● «Инновационный» Баимский горно-обогатительный комбинат за триллион рублей, 700 рабочих с марта остаются без выплат. Люди застряли в Билибино — без денег, еды и билетов. Некоторые отказываются работать бесплатно — их просто перестают кормить.

● «Буферная зона» охватит Одесскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Черниговскую, Харьковскую и Сумскую области, — российский генерал Соболев.

● Лавров ясно дал понять, что россия не собирается останавливаться на четырех украинских регионах. Она намерена спасти всё русскоязычное население, которое живёт за пределами «конституционных территорий рф» и не может оставаться под властью «хунты» Зеленского.

Новости портала «Весь Харьков»