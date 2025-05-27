Новини одним рядком

● Щонайменше 492 дитини з Харківщині були поранені чи загинули внаслідок бойових дій у регіоні, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора. За її даними, від початку вторгнення станом на ранок 26 травня в Україні 630 дітей загинули та понад 1960 зазнали поранення.

● Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

● Вперше за весь час повномасштабного вторгнення русня вдарила по Харкову з БЧ на базі РПГ, – мер.

● Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження щодо дальності(!) з військових поставок Україні, – канцлер Мерц. (Без передачі ракет Taurus ця новина немає жодного практичного сенсу)

● США не хочуть безоплатно передавати Україні системи Patriot, але готові їх продати, — The Washington Post.

● Китай расширил свои возможности по нанесению внезапного удара по Тайваню, а также располагает новой ракетной системой, которая способна поразить любую точку на острове, пишет Financial Times со ссылкой на тайваньских и американских официальных лиц и экспертов.

● Китай вже готує десант, авіацію та розгорнув РСЗВ, здатні вразити будь-яку точку Тайваню, що дає змогу перейти до блокади за кілька годин, — Financial Times.

● Польща проведе спільні військові навчання з країнами НАТО у відповідь на маневри рф та Білорусі “Захід”.

● В бюджеті на оборону «діра» на 400 млрд грн, і поки незрозуміло, де ці гроші брати, – нардеп Железняк

● Глава латвійського МЗС Байба Браже закликала ЄС не видавати візи росіянам з міркувань безпеки.

● У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає виділення додаткових коштів на закупівлю лікарських засобів. Відповідно до аналізу МОЗ, фінансування централізованих закупівель покриває потребу лише на 60%

● Ізраїль планує захопити 75% сектора Гази за два місяці в межах нового наступу. Про це пише The Times of Israel, журналісти якого ознайомилися з планами ізраїльської армії.

● Иран не примет идею создания ближневосточного ядерного консорциума в качестве альтернативы обогащению урана на своей территории, заявил официальный представитель МИД Ирана Бекаи.

● Сланцевые добытчики в США, которые довели производство до рекордного уровня в 2024 г., сокращают количество работающих буровых установок и «режут» инвестиционные планы из-за падения цен на нефть.

● Литва подала на Білорусь до суду ООН, вимагаючи €200 млн компенсації через спричинення міграційної кризи

● Трамп быстро богатеет — за 125 дней президентства состояние его семьи выросло на 2 миллиарда долларов, утверждает New York Times

● Румынские власти хотят, чтобы социальные сети удаляли сообщения, которые считаются «потенциально опасными», в течение 15 минут.

● Президент США Д. Трамп объявил о введении с конца июня пошлин на производимые за рубежом смартфоны в размере 25%. Соответствующая мера распространится в т.ч. на южнокорейский Самсунг.

● Южная Корея выразила официальное беспокойство по поводу решения Китая установить зоны, запрещённые для судоходства, в спорных водах Жёлтого моря.

● Король Британії Чарльз ІІІ прибуде до Канади на знак підтримки її суверенітету на тлі заяв Трампа

● кремль пообещал Сербии 25-процентную скидку на газ.

● россия сейчас производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, — Financial Times. Пишут, что последние российские бомбардировки — это якобы только начало. Когда начнется наземное наступление — атаки усилятся.

● Близько 500 балістичних ракет перебувають в запасі росії і можуть бути застосовані, — джерело в ОП для The Economist.

● У Білорусі немає ні ядерної зброї, ні комплексу «Орєшнік» — про це заявив керівник зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. За його словами, на території країни присутні лише засоби доставки ядерного озброєння — зокрема, літаки та оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер». Також триває підготовка місць для зберігання боєзарядів, однак самої ядерної зброї там наразі не розміщено.

● рф не збирається цю війну зупиняти. Щодня у них контракт підписують 1000-1200 людей, – голова Служби зовнішньої розвідки Іващенко.

▪️Мобілізаційний ресурс рф – 25 млн. Але реально підготовлених – 3 млн. З початку повномасштабки мобілізовано вже 1,3 млн, іще майже 1 млн – втрати вбитими і пораненими.

▪️На кінець цього року ми очікуємо на серйозні проблеми в російській економіці. Загалом за три місяці цього року воєнні перевитрати рф сягають $5 млрд.

▪️На сьогодні 80% військової техніки є старою, зі зниженими характеристиками.

● Количество женщин среди пенсионеров в россии почти в два раза превышает число мужчин, следует из данных Соцфонда. Согласно им, численность мужчин пенсионного возраста в стране составляет 13 845 500 человек. При этом количество женщин почти в два раза больше — 27 324 300. Причина — мужики умирают раньше, потому что работаю дох...

● В госдуре отклонили законопроект о повышении зарплат медикам до 2,5 МРОТ. Инициативу не поддержала и Счётная палата, указав, что реализация потребует неопределённого объёма дополнительных расходов из бюджета.

● Самарские депутаты обязали частный бизнес брать на работу участников СВО. С 1 сентября 2025 года фирмы со штатом свыше 100 человек обязаны выделять 1% мест для вернувшихся с войны.

● Пляжи Анапы, которые несколько месяцев назад залило мазутом, сейчас заполнены отдыхающими — никого не смущают запреты на купание и предупреждения о заражении. Мазутные ловушки, лежащие прямо рядом с лежаками, тоже не сбивают настроения на отдых, за который уже заплатили

● В Горно-Алтайске вода затопила памятник работнику ЖКХ. Водопроводчик стоит на сухом островке внутри лужи. Самый правдоподобный памятник.

● В россии ужесточат выдачи семейной ипотеки после возможного расширения программы на семьи с детьми до 14 лет, предупреждают эксперты. Новая мера потребует больших финансовых вливаний, ведь количество семей, подходящих под условия льготной ипотеки, резко возрастет.

● Новый Geely EX5 продается в россии вдвое дороже, чем в Беларуси. Купить электрический кроссовер в Минске можно от 1,8 млн рублей, а в москве — за 3,7 млн, причём в минимальной комплектации

● рф. Малый и средний бизнес зафиксировал максимальное с 2022 года падение продаж.

● «Дальше будет хуже». Угроза санкций от Трампа обвалила российский рынок на 100 миллиардов рублей за несколько часов.

● Следующие крупнейшие российские компании приняли решение не выплачивать дивиденды в связи с убыточным для них 2024 годом: «Газпром», «Норникель», НЛМК, «Северсталь», En+ Group, «Русал», «Россети».

● Из-за роста цен на алкоголь россияне бросились скупать самогонные аппараты. С начала года их продажи взлетели на 37%.

● В РПЦ назвали россиян, которые не ушли на СВО «трутнями и должниками».

Новости портала «Весь Харьков»