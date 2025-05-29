Новини одним рядком

● У Харківському шпиталі запрацював мобільний комп‘ютерний томограф для діагностики поранень. Це пересуваний апарат, який використовують поблизу зони бойових дій для допомоги хірургічним групам. Мобільний томограф полагодили. Медики його використовуватимуть, поки закуповують томограф за кошти від збору та чекають на ще один апарат від МОЗ.

● В Нідерландах викрили хакерську групу, яка збирала інформацію про закупівлю та виробництво військової техніки, а також про постачання зброї Україні.

● Німеччина поки не буде передавати ракети Taurus Україні, — Bild з посиланням на джерела. Як пише видання, рішення досі не ухвалене і невідомо, чи буде ухвалене взагалі.

● Тема поставок ракет Taurus может быть решена весьма элегантным образом: по информации Politico, пакет будет содержать элементы, которые позволят Украине самостоятельно производить ракеты большой дальности.

● Німеччина без обмежень фінансує українські ракети — канцлер Мерц

● Мерц заявил, что власти Германии сделают все, чтобы "Северный поток - 2" не был введен в эксплуатацию

● Германия может предоставить Украине средства на разработку собственных крылатых ракет дальностью до 2500 км, сообщает Bild со ссылкой на источники. Об этом объявит канцлер Мерц навстрече с Зеленским в Берлине. Также передадут РСЗО Mars II с дальностью 85 км, а также GPS-наводимых ракеты M30 и M31.

● Европейские страны не могут быстро создать собственную линию производства беспилотников, "на это уйдут годы", пишет Politico.

● «Абсолютно невероятно». Европейские журналисты заполучили 2 миллиона документов о секретных ядерных базах россии.

● 59% громадян Європейського Союзу підтримують виділення фінансування на закупівлю і постачання Україні озброєння.

● В Германии предложили вывезти золотой запас из США в ответ на торговые войны Трампа.

● Армія США випробувала нову ракету для переносного зенітного ракетного комплексу FIM-92 Stinger. Її оснастили прямоточним повітряно-реактивним двигуном (RAMJET).

● На початку червня чеська компанія Excalibur Army розпочне збирання самохідних артилерійських установок CAESAR 8×8.

● Шведська компанія SAAB отримала контракт від Збройних сил Канади на постачання протитанкових гранатометів Carl Gustaf M4.

● Евросоюз снял санкции с Сирии

● Администрация Трампа распорядилась немедленно приостановить назначение новых собеседований для иностранных студентов, претендующих на визы в США, - Reuters.

● Трамп может готовить масштабную сделку с рф и Китаем о сферах влияния, — New York Times. По данным издания, президент США намерен выстроить мир, где москва, Пекин и Вашингтон будут центрами силы «в духе имперской политики XIX века».

● Спецпосланець президента США Кіт Келлог назвав "безрозсудним" коментар заступника голови Ради безпеки рф Медведєва про Третю світову війну. "Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, безрозсудний коментар Мєдвєдєва, який не відповідає вимогам світової держави", – написав він.

● Трамп предложил Канаде бесплатно присоединиться к системе ПРО "Золотой купол" в качестве нового штата США

● У Литві допомогу на понад мільйон євро, призначену українським біженцям, отримали громадяни інших країн — зокрема рф та Білорусі.

● Израиль в начале мая оповестил администрацию Трампа, что готовится атаковать ядерные объекты Ирана — The New York Times. Газета уточняет, что Нетаньяху может отдать приказ о нанесении удара по Ирану, даже если Вашингтон заключит сделку с Тегераном.

● Боестолкновение, продолжавшееся около 10 минут, произошло на спорном участке границы между Таиландом и Камбоджей, никто из военнослужащих обеих сторон не пострадал, сообщил в Бангкоке официальный представитель командования сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари.

● Розвідувальне співтовариство США випустило звіт щодо щорічної оцінки загроз.

● Минфин Сирии объявил, что 2 июня возобновит работу Дамасская биржа ценных бумаг, торги на которой прекратились с падением режима Башара Асада.

● Уряд Китайської Республіки (Тайвань) запровадив обмеження для військовослужбовців строкової служби, які мають зв’язки з Китайською Народною Республікою.

● Нефтяники США начали сокращать добычу вопреки призыву Трампа. Нынешний год может стать первым за последнее десятилетие, когда нефтедобыча в США сократится. Дональд Трамп обещал устроить нефтяной бум. Но расходы американских нефтяных компаний выросли, а падение цен сокращает доходы. Сланцевые добытчки в США, которые довели производство до рекордного уровня в 2024 г., сокращают количество работающих буровых установок и «режут» инвестиционные планы. На прошлой неделе работало 553 установок – на 10 меньше, чем неделей ранее, и на 26 меньше, чем год назад, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes. По прогнозу S&P Global Commodity Insights, добыча в этом году снизится на 1,1% до 13,3 млн баррелей в сутки. Это будет первое (за исключением 2020 г.) падение с 2015 г.

● Орбан заявив про зростання кіберзлочинності нібито з українським корінням і обіцяє на найближчому засіданні посилити боротьбу з цим явищем.

● Північна Корея прискореними темпами будує другий міст до росії і намагається підсилити військовий трафік між країнами.

● росія буде вимагати «повернути в Україну рускій язик» на наступних перемовинах.

● Власти Казахстана анонсировали введение уголовной ответственности за кражу невест и за принуждение к браку.

● Власти ХМАО установили рекордную выплату за заключение контракта с Минобороны — 3,2 млн рублей. Выплату увеличили сразу на 450 тысяч рублей. Таким образом, с учётом минимальной зарплаты в зоне СВО новобранцы из ХМАО за год службы получат по меньшей мере 5,7 млн рублей.

● Темпы роста зарплат в россии упали вдвое на фоне охлаждения экономики.

● В Таганроге с мемориальной таблички на здании бывшего отдела НКВД убрали упоминание жертв репрессий — теперь на ней говорится о «значительном вкладе» сотрудников ведомства в освобождение города от фашистов, пишут СМИ. Хоп и нет никаких репрессий.

● россиян готовят к запрету аниме-фигурок — на федеральном ТВ показали сюжет про вред этого увлечения. Ранее питерские депутаты заявили, что статуэтки персонажей из аниме развращают детей и молодежь.

● путін вимагає від Заходу письмових гарантій, що Україна, Грузія, Молдова та інші колишні радянські республіки ніколи не стануть членами НАТО

● росія хоче отримати повністю чотири регіони на сході України, які росія вважає своїми. кремль вважає, що росія може воювати роками, незалежно від санкцій і економічного тиску Заходу. Якщо не вдасться укласти угоду на умовах путіна, він намагатиметься показати українцям і європейцям, що «мир завтра буде ще болючішим».

● Православные активисты из Союза хоругвеносцев требуют закрыть выезд для детей в Таиланд и на Кубу из-за того, что на этих курортах разрешены однополые браки и запрещенная аббревиатура из четырех букв.

● Священник РПЦ Константин Камышанов призвал не ждать, что участие священников в обрядах будет абсолютно бесплатным

● Более 80% русских в Украине заявили о ненависти к россии после слов Лаврова о необходимости их «защищать».

● В россии дефицит картошки, капусты, лука и яблок. Чтобы закрыть дефицит, кремль принял решение это все экспортировать из ЕС через Беларусь.

Вчера Беларусь сняла запрет на импорт этих овощей из ЕС, при этом они это все подали как жест доброй воли.

СВО как всегда идёт строго по плану, но жрать нечего.

Медведев, давай ещё поугражай третьей мировой войной !!!

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