Новини одним рядком

● Трамп о путине: «В течение двух недель станет ясно, водит ли нас путин за нос. Если это так — мы отреагируем иначе. Пока я не могу сказать, хочет ли он закончить войну или нет».

● Федеральный суд в среду заблокировал большинство тарифов Трампа, однако на следующий день в четверг апелляционный суд отменил блокировку и снова восстановил тарифы.

● Reuters сообщает, что Секретариат ООН готовится сократить свой бюджет на 20% и сократить около 6900 рабочих мест на фоне «финансового кризиса, отчасти спровоцированного Соединенными Штатами»

● Я не буду раскрывать подробности нашей поддержки, но помощь будет расширена, — Мерц

● В этом году коалиция дронов выделит Украине €2,75 млрд. на закупку БПЛА, – Минобороны Латвии.

● До коаліції дронів для України приєднались Туреччина і Бельгія – Міноборони Латвії.

● Комиссия ООН обвинила россию в систематических военных преступлениях за обстрелы Херсона дронами.

● Німецька газета WELT дізналася подробиці нового пакету допомоги від Німеччини для України на суму €5 млрд. Ось що туди входить.

- Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних безпілотників, як-от «Барс» та Ан-196 «Лютий». Гроші підуть і на дрони типу Flamingo.

- Україна також отримає чотири нові системи ППО Iris-T.

- Оборонній компанії KNDS видадуть контракт на ремонт військової техніки безпосередньо в Україні. Вона ремонтуватиме, зокрема, зенітні установки Gepard.

● Він виконує місію від Бога і ніщо не може зупинити те, що наближається: Трамп в Truth Social

● Соратники Трампа тиснуть на нього, закликаючи підтримати санкції проти росії, каджерела Reuters.

● 99% чоловіків, які були обмежено придатними, після проходження повторного ВЛК визнаються придатними до військової служби, — член оборонного комітету ВРУ Веніславський

● Чехия получила от Греции для последующей поставки на Украину в 2024 г. 32 105-мм гаубицы M101A1 за 1,95 млн евро и 71 155-мм гаубицу M114A1.

● "Только при условии запрета на реэскпорт танков на Украину": Швейцария одобрила продажу 71 танка Leopard 1 Германии. Сейчас они находятся на хранении в Италии. В июле 2023 года Швейцария отклонила подобный запрос, поскольку Германия намеревалась передать танки Украине.

● Сенат США заявив, що готовий ухвалити санкції проти рф навіть без згоди Трампа.

● Федеральный суд США заблокировал все пошлины Трампа против Мексики, Канады, Евросоюза и Китая, а также незаселенных островов с пингвинами. Истцы утверждали, что стратегия президента вышла за рамки его полномочий, что привело к глобальной торговой войне и огромным финансовым потерям. Суд согласился с их доводами, постановив, что у Трампа не было полномочий для введения пошлин без согласия Конгресса США.

● Минобороны Великобритании потратит более 1 миллиарда фунтов на развитие систем искусственного интеллекта и киберопераций.

● Казахстан запустит завод по производству снарядов стандарта НАТО.

● Италия не намерена снимать ограничения на дальность поражения оружия, поставляемого в Украину, написала газета Fatto Quotidiano со ссылкой на правительственные источники

● Эстония обвинила прокремлевскую группировку в попытке устроить вооруженный госпереворот.

● Уряд Фрідріха Мерца почав впроваджувати обіцяні міграційні обмеження. Вже підготована низка законодавчих змін, які ще має схвалити Бундестаг. Серед них: призупинення на два роки положення про возз'єднання сімей біженців, скасування можливості прискореного отримання паспорта ФРН за три роки, перегляд законодавства про право на проживання.

● Евросоюз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года, — посол Украины в ЕС Ченцов.

● Baykar откроет в Украинезавод и начнёт свою работу уже в 2025 году, а его продукция будет включать как легендарный Bayraktar TB2, так и его более мощную модификацию – Bayraktar TB3.

● Маск уходит в отставку, не выполнив обещание сократить государственные расходы. Маск заявил, что заканчивает работу в администрации Дональда Трампа, чтобы уделять больше времени своим компаниям. Миллиардер ясно дал понять, что он разочарован препятствиями, с которыми столкнулся, пытаясь разрушить бюрократию в США на федеральном уровне.

● Польша первой в НАТО увеличила военные расходы до почти 5% ВВП. В 2025 году страна потратит на военные нужды 186,6 млрд злотых (около $50 млрд) или 4,7% ВВП, сообщил глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. «Польша — одна из немногих стран НАТО, которая уже планирует расходы на оборону, модернизацию и трансформацию армии на уровне, близком к 5%», отметил министр.

● Последние санкции ЕС против свыше 180 судов, перевозящих нефть из россии, вызвали увеличение ставок фрахта в Балтике и Черном море. За неделю транспортировка подорожала на 30% в зависимости от направления и типа танкера.

● Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США начнут аннулировать визы студентов из КНР. Он подчеркнул, что мера коснется в том числе тех, кто имеет связи с Коммунистической партией Китая или учится в важных областях.

● В пресс-релизе Совета ЕС указывается, что Евросоюз вводит санкции против 45 российских компаний и лиц, связанных с поставками ВС рф БПЛА, оружия, боеприпасов, военного оборудования, важнейших деталей. Также ограничения коснулись пяти компаний из третьих стран - трех из КНР, одной из Белоруссии и одной из Израиля за поставки ключевых компонентов россии, в том числе для сборки беспилотников. В списках оказались Государственный НИИ машиностроения имени В.В. Бахирева, конструкторское бюро "Микроб", АО "Загорский оптико-механический завод".

● Сравнение экономик Индии и Китая

● Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи: "Хизбалла" - это вооруженная организация, действующая вне закона. Я говорю им: сдайте свое оружие, создайте нормальную политическую партию со своими сторонниками и позвольте своим боевикам вернуться к нормальной жизни".

● Китай предоставил безвизовый въезд странам Персидского залива.

● Збройні сили Китайської Республіки (Тайвань) планують сформувати перші у своїй історії підрозділи, спеціалізовані на використання безпілотників.

● МО Израиля объявило, что 800-й грузовой самолет с военной помощью, предоставленной США приземлился на авиабазе в Израиле во вторник. По данным МО Израиля, с начала войны в октябре 2023 в общей сложности 800 самолетов и 140 кораблей доставили из США в Израиль более 90000 тонн военной техники и другой помощи, включая бронетехнику, боеприпасы, средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

● По оперативным данным добыча нефти в США в апреле т.г. составила свыше 13,4 млн баррелей в сутки.

- В сравнении с соответствующим месяцем 2024 года прирост равен 1,5%,

- Увеличение по сравнению с апрелем 2023 года достигло 6%.

● Космические силы США заказали у компании Lockheed Martin два дополнительных спутника глобальной навигационной системы (GPS). Контракт на сумму 509,7 миллиона долларов охватывает спутники GPS III с номерами 21 и 22, которые входят в состав усовершенствованной серии GPS III. Follow-on (IIIF). Эта система предназначена для предоставления более точных и надёжных навигационных, позиционирующих и временных данных как гражданским, так и военным пользователям по всему миру. Поставка двух спутников запланирована к 2031 году. Заказ размещён в рамках действующего контракта 2018 предусматривающего создание до 22 спутников. С учётом нового заказа Космические силы США уже реализовали опции на 12 аппаратов, доведя общую стоимость контракта до $4,1 млрд. Серия GPS IIIF представляет собой последнюю модернизацию системы GPS, которая обеспечивает критически важные геолокационные услуги для более чем 6 миллиардов пользователей по всему миру, включая военных, коммерческих и гражданских пользователей. Новые спутники IIIF обладают улучшенной защитой от помех, повышенной точностью, а также дополнительными функциями, такими как модернизированная система обнаружения ядерных взрывов и современный комплект для поисково-спасательных операций.

● Україна бойкотуватиме ЧС-2025 з дзюдо через дозвіл Білорусі змагатися під держпрапором.

● росія боїться передати свій «меморандум» — МЗС України. У МЗС вважають, що документ рф, імовірно, наповнений нереалістичними ультиматумами — саме тому москва затягує процес і уникає офіційної передачі.

● Дума утвердила повышение втрое плана по дефициту бюджета.

● Крупнейшая частная авиакомпания россии начала отменять рейсы из-за отсутствия запчастей к самолетам.

● Имя Мухаммад остаётся самым популярным в ХМАО четвёртый год подряд. С начала 2025 года так назвали 146 новорождённых, а за последние три месяца число Мухаммадов выросло на 67%. Среди девочек лидирует имя Амина.

● Пиво резко подорожает на 10-12% уже в ближайшее время — предупреждают эксперты

● Правительство на треть повысило план по сбору штрафов с россиян, чтобы наполнить бюджет

● российский "Сыр Стародубский" теперь с сюрпризом: в нём нашли опасное лекарство для скота — клозантел, которое в больших дозах может лишить зрения.

● В Питере мигрантам запретят работать таксистами и курьерами

● Голикова пообещала, что в россии через 5 лет появится лекарство от старости. Разработки ведутся в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», на который выделят 2 трлн рублей.

● Беларусь начнёт закупать картофель в странах ЕС, сняв запрет на их ввоз. Назвали это как шаг доброй воли. Ранее Лукашенко признал, что «картошки нет», и обвинил фермеров в массовом экспорте в россию.

● "Великая аграрная держава" россия начала закупать картофель... в Монголии!

● Талибан потребовал отрезать головы фигуркам в настольном футболе, иначе игру запретят. Фигурки футболистов якобы похожи на идолов, поклонение которым в исламе — харам.

● Суд в Башкортостане оштрафовал активистку за эмодзи с обложкой Pink Floyd в нике: ее признали «ЛГБТ-символикой». Девушка попыталась объяснить в суде, что на эмодзи изображена дисперсия: луч проходит через призму и рассеивается в радугу. Суд ее не понял: в постановлении вместо дисперсии написано «диверсия света».

● Минюст рф внес Amnesty International в перечень нежелательных международных организаций, сообщается на сайте министерства

● росія підтверджено втратила більше 4000 танків за 3.5 роки повномасштабного вторгнення.

● Начали дерибанить остатки ФНБ под лозунгом строительства высоко-скопостной магистрали Питер-москва, а в реальности банки заливают деньгами для спасения.

● У Ставрополі підірвали гранатою першого заступника голови Ставрополя Заура Гурцієва, майора, кавалєра «ордена мужества» за керівництво повітряною частиною операції з захоплення Маріуполя. Він «впровадив свої напрацювання у технологію наведення ракет, що дозволило в рази збільшити їхню точність та ефективність, у тому числі вразити базу постачання Азова». Вичьорківаєм. А ликвидация Мариупольского убийцы обрастает все новыми - "скрепными" подробностями. Оказывается он шел на свидание со своим будущим убийцей

● «Президент сказал — будем душить». Глава Минцифры Шадаев предупредил о «поэтапном ограничении» иностранных интернет-сервисов

● Бідзіна Іванішвілі відмовився зустрічатися з послом США з "посланням" від адміністрації Трампа.

● Прокремлевские экономисты предсказали россии банковский кризис.

● Экспортные цены на рф сырье в апреле существенно снизились. Ситуация с ФНБ сейчас гораздо более напряженная, чем была ранее, так как цены на нефть ниже цены отсечения и происходит исчерпание средств фонда.

● Производство газа в россии в январе-апреле 2025 года:

- Добыча природного газа - 202,1 млрд куб метров (96,2% к январю-апрелю 2024 года)

- Добыча попутного газа - 34,6 млрд куб метров (95,3%)

- Производство сжиженного природного газа - 11,4 млн тонн (95,4%)

● Для спасения «Газпрома» цены на газ в россии начнут повышать на 20% каждый год

Новости портала «Весь Харьков»