Новини одним рядком

● Лише 7% "обмежено придатних" українців, які вже пройшли повторну ВЛК, визнали непридатними. Близько 6-7% придатні повністю, — речник Міноборони Дмитро Лазуткін в етері телемарафону. Інші визнані придатними до служби в підрозділах забезпечення, в ТЦК та СП, а також військових вищих навчальних закладах.

● ПАРЄ започатковує Victory for Victoria Day — день вшанування журналістів, які загинули чи зникли, висвітлюючи війну. Ініціативу присвятили українській журналістці Вікторії Рощиній, яку закатували в російському полоні.

● Евросоюз ограничил доступ китайских компаний к госзакупкам медоборудования от 5 млн евро. Правительства стран Евросоюза проголосовали за запрет государственных закупок медицинского оборудования из КНР, если сумма контракта превышает 5 млн евро ($5,7 млн). Ограничение введено на 5 лет.

● Лидер республиканцев в Сенате Тьюн: Я веду переговоры с Белым домом по поводу санкций против россии.

● Канада ведет переговоры с Китаем по отмене обоюдных пошлин — ПМ Канады Карни.

● Депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер требует высылки из Германии дипломатов рф. По его мнению, столь решительные меры нужны из-за явного увеличения российских кибератак и актов диверсий. "Мы должны выслать оставшихся агентов и дипломатов", - заявил он в интервью газете Handelsblatt. По мнению Кизеветтера, также необходимо закрыть Русский дом в Берлине и другие связанные с рф учреждения. Агентство Россотрудничества, управляющее им, находится в санкционном списке Евросоюза с июля 2022 года.

● Казахстанцы требуют отмены концерта Гагариной в Астане из-за поддержки войны. Концерт должен пройти 27 ноября в Конгресс-центре. Казахстанцы против выступления и называют Полину Гагарину «пропутинской агитатершей», а под анонсом концерта в Instagram отключили комментарии. Причиной недовольства комментаторов стала открытая поддержка певицы вторжения россии в Украину.

● В новом стратегическом обзоре британского правительства говорится, что россия представляет угрозу «в ключевых сферах, таких как космос, киберпространство, информационные операции, подводная война, химическое и бактериологическое оружие».

● Позиция премьера Польши Туска достаточно хороша, чтобы "пережить" вотум доверия, - Politico.

● Сенат США может в ближайшее время рассмотреть законопроект, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российские нефтепродукты, газ и уран. 1 июня авторы законопроекта заявили, что надеются ввести санкции к саммиту G7.

● НАТО просит европейские страны-члены увеличить наземные силы ПВО в 5 раз — Bloomberg со ссылкой на источники

● Трамп открыт к трехсторонней встрече с путиным и Зеленским, но хотел бы видеть прямые переговоры россии и Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она отказалась давать оценку переговорам в Стамбуле. По словам Ливитт, это сделает сам президент США.

● Королевский военный колледж Лондона давал рекомендации по подрыву российских поездов администрации Байдена и Украине. Также он помогал адаптировать для Украины тактику сопротивления исламских террористов в Афганистане, Ираке и Сирии.

● Велика Британія інвестує 2 млрд фунтів стерлінгів у дрони опираючись на досвід російсько-української війни.

● Трамп: «Только что провел замечательную беседу с нашими военными лидерами. Это самые сильные военные силы, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем оружие такими темпами, которых наша страна никогда не видела. Однако надеюсь, что нам никогда не придется его использовать!»

● ЕС не успеет согласовать новый пакет антироссийских санкций к саммиту G7, который пройдет 15-17 июня в Канаде, пишет EUobserver. По словам источников, процедуры в Брюсселе идут слишком медленно. «Мы даже не получили юридические тексты по 18-му пакету, поэтому согласование за две недели выглядит крайне амбициозно», — заявил один из дипломатов. Другие ожидают одобрения лишь «к концу июня» — к саммиту ЕС перед летними каникулами. Новые санкции, предусматривающие введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российские нефтепродукты, газ и уран, могут создать проблемы для ЕС. Хотя цель — Китай и Индия, под удар могут попасть Венгрия, Словакия (нефть), Бельгия, Болгария, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания (СПГ), а также Чехия и Финляндия (ядерное топливо).

● США вышлют всех китайских студентов, изучающих полупроводники, искусственный интеллект и аэрокосмические технологии. Остальные китайские студенты будут отчисляться постепенно. К 2026 году будут высланы китайские студенты всех специальностей в области естественных наук. Визы студентов гуманитарных факультетов не будут аннулированы принудительно, но правительство США будет проверять, есть ли у студентов антиамериканские убеждения. - Reuters.

● Вашингтон приостановил поставки авиадвигателей LEAP-1C для китайского самолёта COMAC C919. Это ответ на ограничения Китая по поставкам редкоземельных металлов. Двигатели производит CFM — американская GE и французская Safran, и США могут блокировать экспорт любых компонентов с американскими технологиями. У Китая пока нет замены: свой CJ1000A только в разработке, первые лётные испытания обещают «скоро», но серийное производство — не раньше 2030 года. Пока в авиакомпаниях всего 19 C919 и программа фактически зависает на паузе на годы вперёд.

● Пентагон исключит Гренландию из зоны ответственности Европейского командования армии США и добавит ее в зону Северного командования, ответственную за Канаду и США.

● Дональд Трамп заявил, что экономическое выживание США без пошлин невозможно. Он отметил, что если другие страны используют пошлины против США, то Вашингтон должен иметь право реагировать на это.

● В Индии, как и в Китае, падает рождаемость. Индусы начали рожать меньше двух детей.

● США вывели из Сирии около 500 военнослужащих, закрыв или передав курдским силам несколько баз. Общая численность американского контингента в Сирии опустилась ниже 1000 человек.

● В понедельник администрация Трампа заявила, что планирует отменить федеральные меры защиты на миллионах акров дикой природы Аляски, что позволит бурение и добычу полезных ископаемых в некоторых из последних оставшихся нетронутых диких мест в стране.

● Власти Латвии запретили въезд в страну некоторым россиянам, которые владеют недвижимостью около стратегически важных объектов.

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● "Царьград" за день до операции с беспилотниками подробно рассказал, в каком количестве и на каких аэродромах располагается стратегическая авиация рф. После случившегося статью с сайта удалили.

● Взрыв и пожар произошли на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области. Загорелась фура в цеху с химическим веществом, один работник пострадал, — гострудинспекция региона Завод производят в том числе двигатели для военной техники.

● Авиасалон МАКС не состоится третий год подряд. Показывать россии нечего.

● Экспорт алмазов из россии рухнул на 28,6%, до $2,62 млрд в годовом выражении по данным Кимберлийского процесса.

● В россии начали снижать размер выплат за контракт с Минобороны. Так, в Башкирии с 5 июня снизят единовременную выплату контрактникам — с 1,6 млн до 1 млн рублей, указ подписал глава республики Радий Хабиров.

● россияне стали чаще закладывать квартиры в банках, чтобы получить кредит. В первом квартале 2025 года объём кредитов под залог недвижимости вырос сразу на 13% к аналогичному периоду 2024-го и составил 142 млрд рублей — данные ЦБ.

● Предмет «Духовно-нравственная культура россии» будет обязательным в 5–7-х классах уже с 2026 года. Учебники планируют подготовить к ноябрю 2025 года, сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков.

● российские госкомпании вынуждены оставаться на пиратском ПО, несмотря на приказы кремля.

● В сеть слили ответы на ЕГЭ по обществознанию прямо в день экзамена. Неизвестные опубликовали сканы реальных вариантов, которые быстро разошлись по школьным чатам. По словам преподавателей, такого слива не было уже более 7 лет.

Новости портала «Весь Харьков»