Новини одним рядком

● "Это украинский эквивалент пейджерной атаки сентября 2024 года, в ходе которой Израиль уничтожил почти все активные силы 'Хезболлы'. Это одна из тех операций безумной дерзости и беспримерной изобретательности, которые творят военную историю. Её будут преподавать в военных школах ещё долгое время."

● Чоловіки 60+ зможуть служити у ЗСУ - у Раді найближчим часом розглянуть відповідний законопроект про розширення вікових кордонів на службу ЗА КОНТРАКТОМ.

● Ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Завдяки заходам безпеки, вдалося уникнути найгіршого. На жаль, є поранені.

● Україна готова до обміну військовополонених у цю суботу та неділю, але ми досі не отримали списки, — президент Зеленський.

● Страны НАТО планируют учитывать военную помощь Украине как траты на оборону, сообщает издание Euractiv.

● США досі не вирішили, чи надаватимуть Україні зброю — посол при НАТО

● Швейцария ввела новые санкции против россии. В Берне переняли списки из 17-го пакета санкций ЕС. Под швейцарские санкции попали 17 человек, 189 судов, в основном нефтетанкеров "теневого флота", 31 организация и 58 компаний.

● Избранный президент Польши Кароль Навроцкий Владимиру Зеленскому: «Польша была и остаётся одним из самых последовательных сторонников Украины в противодействии российской агрессии. Ни одна другая страна не понимает эту угрозу глубже нас. Надеюсь на продолжение совместной работы ради урегулирования нерешённых вопросов прошлого и построения безопасного будущего».

● НАТО призывает европейские страны увеличить наземные силы ПВО в пять раз — Bloomberg.

● Уряд Великої Британії спрямує 1 мільярд фунтів стерлінгів на розвиток лазерної зброї. У першу чергу фінансування отримає розробка лазера DragonFire.

● Rheinmetall AG отримав додаткові великі замовлення на постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 мм збільшеної дальності від неназваного міжнародного замовника.

● Американская компания Circ, специализирующаяся на переработке текстиля, объявила, что будет строить завод не в США, а во французском городке Сен-Авольд, Сума инвестиций $ 500 млн.

● Колегія міністра оборони Чехії погодила продовження оренди шведських винищувачів JAS-39 Gripen до 2035 року.

● Атомная подлодка ВМС США USS Delaware (SSN 791) впервые успешно провела запуск и возвращение подводного беспилотника через торпедный аппарат во время погружения. В операции использовался комплекс Yellow Moray, предназначенный для противоминной борьбы, разведки, наблюдения и гидрографии. Аппарат трижды выходил в автономный режим на 6–10 часов, при этом все операции выполнялись без водолазов. USS Delaware также вооружена 12 вертикальными пусковыми установками для ракет Tomahawk и 4 торпедными аппаратами калибра 533 мм для торпед Mk-48.

● Президент Трамп увольняет трех высокопоставленных произраильских чиновников — Мерава Серена, Эрика Трегера и Моргана Ортагуса — на фоне разногласий с Нетаньяху, предположительно из-за их произраильских взглядов.

● Министерство обороны Испании сегодня отозвало лицензию на производство противотанковых ракет «Spike» компании Rafael на испанской территории, фактически аннулировав контракт стоимостью 310 миллионов долларов на поставку 168 систем.

● «Коні не винні». Генасамблея ООН ухвалила проєкт резолюції, який проголошує 11 липня Всесвітнім днем коня — проти голосували тільки США.

● На це зреагував Сергій Кислиця, колишній постійний представник України в ООН, назвою новели Коцюбинського «Коні не винні» й наголосив, що цей вислів насправді про лицемірне небажання бачити справжніх винуватців, знімати вину з винних. «Пригадую, який опір чинили українській делегації, коли та намагалася кілька років просунути ініціативу про запровадження Дня боротьби з дезінформацією. Мовляв, годі ці дні запроваджувати. Ан нєт, нескінчений поток днів флори й фауни несеться по хащах», — написав він.

● Евросоюз одобрил переход Болгарии на евро с 2026 года

● Великобритания в десять раз увеличит поставки беспилотников Украине — Reuters. Лондон планирует до апреля 2026 года передать Киеву 100 тысяч дронов на сумму $473 млн.

● Глава Пентагона отказался участвовать во встрече по организации военной помощи Украине.

● В Белом доме подтвердили, что Трамп примет участие в саммите НАТО.

● По словам Кэллога, недавняя атака дронов продемонстрировала высокий уровень украинских спецслужб и серьёзно подорвала репутацию россии как региональной державы, способной защитить свою авиацию.

● «Риск эскалации очевиден, но Украина ясно дала понять: агрессия будет отброшена»

● Власти США рассчитывают, что переговоры россии и Украины об урегулировании дадут результаты и не растянутся на долгое время, заявила на брифинге представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. Президенту Трампу и госсекретарю Марко Рубио «нужны результаты и сроки», подчеркнула она.

● Ужесточенные санкции против россии, включающие меры в отношении третьих стран, подготовлены. Осталось утвердить законопроект в конгрессе США и получить одобрение Трампа. Особое внимание в новых санкциях уделено ограничениям на экспорт российских нефтепродуктов. — Келлог. Трамп пока не хочет вводить новые санкции против рф, чтобы не помешать переговорам по Украине, а также не помешать переговорам по восстановлению отношений США-рф.

● Торговый оборот КНР и США рухнул на 20% в апреле из-за торговых войн и составил $45,6 млрд.

● Франция и Бельгия отказались поддержать план ЕС по отказу от СПГ из россии.

● Словацкая компания Deftech передала Украине первую модернизированную бронемашину Wolf 25 AD, предназначенную для борьбы с дронами. Машина на базе 4×4 оснащена четырьмя радарами Rheinmetall и 25-мм пушкой с возможностью дистанционного подрыва боеприпасов. На испытаниях она успешно поражала цели размером с квадрокоптер даже без использования этой функции. Проект стартовал по инициативе Украины два года назад и стал примером сотрудничества украинских специалистов с производственными возможностями Deftech. Сейчас два прототипа проходят комплексные испытания, по итогам которых рассматривается серийный заказ.

● Пресс-секретарю Белого дома задали вопрос, есть ли у нее комментарий по результатам выборов в Южной Корее, и она ответила: «Да, да, позвольте мне просто найти его для вас, он должен быть где-то здесь... Нет, не есть».

● Администрация Трампа прекращает разработку ядерного ракетного двигателя NASA. Белый дом представил проект бюджета NASA, предусматривающий сокращение расходов почти на 24% — с $24,8 до $18,8 млрд в 2026 году. В числе отменённых программ — тяжёлая ракета SLS, корабль Orion, возврат образцов с Марса, миссии к Венере и будущие космические телескопы. Особое внимание привлекло решение прекратить финансирование ядерных ракетных двигателей, включая проекты ядерно-термической (NTP) и ядерно-электрической (NEP) тяги. Под удар попал и проект DRACO, который NASA разрабатывала вместе с DARPA. Он должен был стать первым в мире испытанием ядерно-термического двигателя. Тем не менее, сохраняется финансирование ядерной энергетики для баз на Луне и Марсе, а также исследований криогенных топлив и орбитальных заправок, что согласуется с планами SpaceX, ULA и других компаний.

● Трамп підписав указ, що забороняє в'їзд до США громадянам 12 країн, які становлять ризик для національної безпеки Сполучених Штатів, — журналістка телеканалу CBS News Дженніфер Джейкобс з посиланням на джерела. До списку увійшли Афганістан, М'янма, Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан і Ємен. Часткова заборона введена для громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.

● «Будем воевать». В кремле не собираются использовать переговоры в Стамбуле для прекращения боевых действий.

● россия требует от США и Великобритании четкой реакции на атаки Украины на российскую стратегическую авиацию, — Зам министра иностранных дел россии Рябков

● российский "Первый канал" сделал репортаж о том, что машину во Владивостоке атаковал рой пчёл. О том, что несколько авиабаз атаковал рой дронов, уничтожив стратегические бомбардировщики, Первый канал никаких репортажей не сделал.

● В Тульской области экс-вагнеровец бросил гранату в соседа за просьбу убавить музыку

● АвтоВАЗ планирует поднять цены на автомобили, несмотря на троекратное падение продаж в апреле. Глава компании жалуется на инфляцию и дешевые китайские машины, которые по его мнению сбивают покупателей с толку

● Полиция не смогла раскрыть 98% взломов аккаунтов россиян. В 2024 году в россии было раскрыто только 2100 преступлений, связанных с незаконным проникновением в компьютерные системы — это всего 2% от более чем 104 000 случаев, следует из статистики МВД. Около 90% инцидентов связаны со взломами аккаунтов на «Госуслугах». Всего в 2024 году кибермошенники украли у россиян 200 млрд рублей — на 53 млрд больше, чем в 2023-м.

● Суд признал деятельность игровой компании «Леста Игры» экстремистской на территории россии. россиян не будут обвинять в госизмене и сажать в тюрьму за донаты в «Мир танков» — комитет госдуры по информполитике

● Продажи автомобилей в россии упали сильнее ожидаемого. Минпромторг сообщил, что в мае дилеры продали почти на 30% меньше машин, чем за тот же месяц прошлого года. В ведомстве объяснили спад сезонностью, но некоторые дилеры признались журналистам, что ситуация стремительно ухудшается — они «даже не думали, что будет так плохо».

● «Русский народ терпит жестокость своего государства, потому что понимает: есть государство — есть русский народ». Зачем народу такое государство, которое жестоко относится к своим гражданам и нарушает их права, философ Проханов не объяснил.

● Мишустин призвал активнее копировать иностранную технику и массово ее выпускать.

● Правительство в 10 раз сократило расходы на технологии 5G после падения нефтегазовых доходов бюджета.

● Более 80% новых очистных сооружений в россии оказались неработоспособны.

● Студента-инвалида из Волгограда отправили в колонию на 12 лет за перевод 3000 рублей в Украину.

● россиянам не хватает даже на гробы, поэтому популярными в последнее время стали гробы из картона. Они дешёвые, выдерживают до 150 кг и разлагаются в почве за полгода. А для тех, кто желает уйти красиво, но недорого, предлагается нанести любой принт.

● россиян могут лишить их дачных участков, если они не появлялись там больше года, сообщает Росреестр.

● Нефтегазовые доходы в мае - 512,7 млрд.руб. Сокращение в мае на 35% г/г, за 5 мес - на 14%

● Объем ликвидной части ФНБ за май сократился на 4,3 миллиарда долларов. Было 40,3 млрд, осталось 36,1 млрд. Из ликвидность части продали 29 тонн золота. Было 168 осталось 139 тонн. Еще продали 11 млрд.юаней. Было 164, осталось 153 млрд.

● Цены на российский уголь в Азии упали до четырехлетнего минимума, выяснил «Ъ». Спрос на ключевых для российских экспортеров направлениях — в Китае и Индии — падает из-за глобального перепроизводства, более низких цен на собственный уголь и высоких запасов топлива в портах.

● Шойгу в Пхеньяне обсуждает «некоторые пункты» договора о стратегическом партнерстве с Ким Чен Ыном.

● «Роскосмос» пообещал за 6 лет запустить на орбиту больше тысячи спутников.

● Обвальное падение спроса вынуждает застройщиков рф все сильнее сокращать запуск новых проектов. В мае они, по данным «Дом.рф», вывели на рынок 2,7 млн кв м жилья — это на 37% меньше, чем в апреле, и на 28% ниже, чем год назад.

● «Газпром» фактически закрыл проект газового хаба в Турции, который в 2022 году предложил путин как замену подорванному «Северному потоку». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

● россия за пять месяцев на 2,4% сократила поставки СПГ в Европу, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel.

-------------

● Для понимания: хочет ли россия мира и готова ли она существовать на международной арене, уважая международное право.

Небольшой список того, что россия нарушила:

— россия обязалась уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от применения силы (Будапештский меморандум).

— Уважение территориальной целостности и нерушимости границ Украины (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между россией и Украиной).

— Принцип суверенитета и территориальной целостности государств (Устав ООН).

— Обстрелы гражданской инфраструктуры и негуманное обращение с пленными (Женевская конвенция).

— Повреждение и разрушение культурных объектов (Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта).

— Нарушение прав человека на оккупированных территориях (Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод).

Памятка на случай, когда в следующий раз услышите эту невероятную историю про «Минские соглашения» и как россию беспощадно «надули».

Новости портала «Весь Харьков»