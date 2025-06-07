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Новини одним рядком

Новини одним рядком

● Більшість послуг у ЦНАПах можуть стати платними — Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт. Підвищення вартості послуг допоможе місцевим бюджетам покрити витрати на утримання центрів. Безкоштовними залишаться соціальні та пенсійні послуги, а також послуги для неповнолітніх.

● Прибыль добывающей отрасли Украины в 2024г удвоилась при росте выручки на 27,8%

● росіяни на переговорах у Стамбулі намагалися підвищувати голос. Доводилося нагадувати їм, що ми не працюємо і ніколи не працюватимемо на московський уряд, — заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у коментарі "Новини Live".

● Харків отримає 10 пасажирських автобусів від міста Турин. Автобуси готують до відправки, повідомив міський голова Ігор Терехов.

● Евросоюз не будет ориентироваться в сфере экономики на Китай, даже если торговые переговоры с США провалятся. Об этом заявил Михал Барановский, заместитель министра экономического развития и технологий Польши, председательствующей в Совете ЕС.

● Министр иностранных дел Франции Барро: Я надеюсь, что Европейская комиссия представит новый пакет санкций против россии до конца июня.

● Илон Маск за день потерял из-за спора с Трампом $34 млрд, Tesla — $150 млрд, а Трамп всего 1 миллиард — Bloomberg.

● НАТО виділить Україні 20 мільярдів євро додаткової військової допомоги – Рютте.

● Управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение в очередной раз снизить процентные ставки – базовая процентная ставка за пользование депозитной линией была снижена до 2 процентов.

● ОПЕК+ намерена продолжить восстановление добычи еще в течение 3-х месяцев, что будет способствовать снижению цен на нефть. Восемь ключевых членов картеля, добровольно сокративших добычу в ноябре 2023 года (совокупно на 2,2 млн б/д) объявили 1 июня 4-й раз подряд более агрессивное наращивание предложения. Это будет означать, что полный отказ от добровольного сокращения в объеме 2,2 млн б/д будет полностью реализован уже к октябрю, а не к концу сентября 2026 года, как говорилось изначально.

● Трамп сравнил россию и Украину с поссорившимися детьми, которым «нужно дать немного подраться».

● Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не зміг переконати президента США Дональда Трампа в необхідності надання допомоги Україні — The New York Times.

● Адміністрація Трампа ввела санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду. Санкції ввели проти Соломі Балунгі Босса з Уганди, Лус дель Кармен Ібаньєс Каранса з Перу, Рейн Аделаїд Софі Алапіні Гансу з Беніну та Беті Гьолер зі Словенії.

Новини одним рядком

● Журнал New York Post після сварки Маска з Трампом вийшов з обкладинкою «Велике, красиве розставання».

● Маск передумал перечислять $100 млн на избирательные кампании республиканцев, намерен их «разнести» и может помочь демократам, если потребуется, - NBC.

● Илон Маск напомнил, что Трампу осталось всего 3,5 года на посту президента и удалил его аккаунт в твиттер.

● Маск обвинил Трампа в причастности к сексуальной эксплуатации детей.

● Стив Бэннон, который всегда ревновал Маска к Трампу заявил, что нужно открыть расследование об иммиграционном статусе Маска, чтобы его можно было немедленно выслать из страны.

● Маск назвал Трампа неблагодарным. Трамп назвал Маска одержимым.

● В інтерв’ю ABC News Трампа запитали про інформацію, що він нібито планує особисту розмову з Маском. - Ви маєте на увазі людину, яка втратила розум? — відповів Трамп, додавши, що «не особливо» зацікавлений у розмові з Маском зараз. Трамп зазначив, що Маск хоче з ним поговорити, але він сам не готовий до цієї розмови.

● Сценарій завжди один. Спочатку ти друг президента, а потім ти очолюєш уряд в екзилі із готелю Kempinski в Відні. Так заведено. Тому чекаємо на Маска в Відні.

Новини одним рядком

● Из-за растущих рисков конфликтов в Европе глава службы гражданской защиты Германии намерен в срочном порядке создать больше укрытий в стране. «Строительство новых бункеров с очень высоким уровнем защиты требует много денег и времени», — заявил президент Федерального ведомства по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) Ральф Тизлер в интервью газете Süddeutsche Zeitung. — «Нам нужно более быстрое решение. Поэтому мы хотим переоборудовать тоннели, станции метро, подземные парковки и подвалы общественных зданий в укрытия. Так мы сможем быстро создать миллион защищённых мест».

● США готові заплатити $10 млн за інформацію про хакера з Луганщини. За допомогою його програми було заражено мільйони комп'ютерів по усьому світу — Dev UA. Максим Рудометов народився у 1999 році в Луганській області. У лютому 2022 року розробник втік до Краснодару, росія.

● Шкідливе програмне забезпечення RedLine, розроблене Рудометовим, використовувалося зловмисниками для здійснення атак на великі корпорації та об'єкти критичної інфраструктури по всьому світу, зокрема у Сполучених Штатах.

● Федеральна рада Швейцарії ухвалила законопроєкт, що дає змогу автоматично обмінюватися інформацією про криптоактиви з 74 партнерами. ㅤ Законопроєкт відправлено на обговорення до Парламенту.

● Министр обороны Италии Крозетто о росте военных расходов в рамках НАТО: «Тема, которая будет обсуждаться лидерами в конце июня, будет касаться выделения 3,5% ВВП на оборону и 1,5% на параллельные возможности, «что должно быть достигнуто в сроки, которые зависят от предложений: для некоторых — завтра утром, для некоторых — в 2032 году, для некоторых — в 2035 году. Мы поддержали английский тезис о переносе достижения запрошенных целей по возможностям на 2035 год, посмотрим, что произойдет в ходе обсуждения в конце июня».

● США обсуждают возможность прекращения поддержки Украины, — The Atlantic. Поездка канцлера Германии Мерца в США провалилась. Он не смог убедить Трампа продолжить оказывать давление на россию и играть более активную роль в поддержке Украины, сообщает NYT. Президент США не давал канцлеру ФРГ "никаких обещаний" относительно конкретных обязательств по поставкам вооружений Киеву или введения новых санкций против москвы.

● Налоговая во Франции работает три часа в неделю.

● США планируют самое крупное увеличение расходов на производство ядерных боеприпасов со времен холодной войны. Согласно докладу Группы изучения Лос-Аламоса, Белый дом запрашивает на это у Конгресса около $24,8 млрд.

● Германия на треть увеличит численность армии для противостояния россии.

Новини одним рядком

● Пишуть, що “Трамп призначив 22-річного Тома Фʼюгейта, колишнього садівника та помічника продавця в продуктовому магазині керівником відділу з боротьби з тероризмом…”

2020 — садівник,

2023 — помічник продавця в супермаркеті,

2024 — закінчив коледж,

2024 — попрацював у передвиборчій кампанії Трампа,

2025 — керівник відділу з боротьби з тероризмом.

● Так от вона яка, американська мрія… (с) The Daily Beast: Trump Appoints 22-Year-Old Ex-Gardener and Grocery Store Assistant to Lead U.S. Terror Prevention

● До коаліції РЕБ для України приєдналися ще п’ять країн.

● Налеты украинских дронов парализовали грузоперевозки РЖД.

● Генсек НАТО Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. Он отметил, что альянс останется ядерным блоком и намерен обеспечивать «эффективность» потенциала.

● Азербайджан и НАТО приступили к военному сотрудничеству. Представители ВС Азербайджана и НАТО провели совместный тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству».

● 81 рік тому союзники відкрили Другий фронт у Нормандії. Операція мало не зірвалася через кросворд у газеті, а Гітлер її просто проспав.

Новини одним рядком

● США скоротили чисельність військових сил і баз у Сирії

● США відмовляються надавати засоби ППО для «сил стримування» у післявоєнній Україні.

● Міністерство оборони США планує надати пріоритет розробці новітнього винищувача шостого покоління F-47 для Повітряних сил, відкладаючи аналогічну програму для Військово-морського флоту. Сенат не погоджується.

● Канадський виробник бронеавтомобілів Roshel Defence розгорнув виробництво на території України.

● Королева Нидерландов представила колокол, изготовленный из российского оружия, в знак солидарности с Украиной.

● Польша и страны Балтии рассматривают возможность закупки новых подводных лодок и боевых катеров для усиления сдерживания российских кораблей в районе Балтийского моря.

● Німеччина планує придбати в Норвегії новітні ракети Joint Strike Missile на суму 6,5 мільярда норвезьких крон.

● Румунія підписала контракт на закупівлю тактичних броньованих автомобілів Enok AB. Ці машини будуть адаптовані для використання з протитанковими ракетними комплексами.

● Китай невдовзі почне постачання пакистанським Повітряним силам своїх перспективних винищувачів 5-го покоління FC-31 «Gyrfalcon», також відомих як J-35.

● Провальні New York Times і Washington ComPost, дві «газети», які нещадно воювали зі мною протягом багатьох років, проводили опитування, в яких переважна більшість опитаних були демократами. Іншими словами, ці опитування, як і їхні статті, сфальсифіковані - республіканець не може отримати хороші результати в такому опитуванні! Вони «корумповані, як пекло». Реальні опитування показують, що мої результати кращі, ніж будь-коли раніше, САМЕ ЯК У ДЕНЬ ВИБОРІВ 2024 року, коли я виграв сім із семи штатів, що вагалися, народне голосування та округи з перевагою 2,750 до 505 голосів. Я виграв вибори з великим відривом! Засоби масової інформації фейкових новин підводять нашу націю на небачених раніше рівнях. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!

Новини одним рядком

● Пять российских миллиардеров проиграли битву за снятие санкций ЕС - Дмитрий Мазепин («Уралхим»), Дмитрий Пумпянский (ТМК, группа «Синара»), Виктор Рашников (ММК), Герман Хан («Альфа групп») и Тигран Худавердян («Яндекс»).

● Четыре региона рф снизили выплаты по контракту с Минобороны. В Самарской области теперь платят 2,1 млн рублей вместо 3,6 млн, в ЯНАО — 1,9 млн вместо 3,1 млн, в Нижегородской области — 1,5 млн вместо 3 млн, а в Башкирии — 1 млн вместо 1,6 млн.

● «Скидки не особо помогают». Продажи Lada падают быстрее рынка.

● российские компании резко сократили набор персонала на фоне снижения прибыли.

● Член Комитета госдуры по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских предложил Маску переехать в россию. «Наблюдая за конфликтом между Трампом и Маском, одно скажу. Эдвард Сноуден на своем примере знает, насколько россия гостеприимна. И для Маска, если что, найдется местечко», добавил он.

● В россии зафиксировали рекордное за семь лет сокращение площадей гипермаркетов

● На первой странице новых букварей для первоклассников разместят обращение путина.

● Ликвидная часть ФНБ рф опустилась ниже 3 триллионов рублей впервые с 2019 года.

● Аналитики ожидают снижения экспорта газа из рф в 2025 г. Рост поставок в Китай и другие страны Азии пока не сможет компенсировать сокращение прокачки в Европу. Экспорт газа из россии по трубопроводам в 2025 г. снизится на 3% г/г - до 115 млрд куб. м, прогнозируют эксперты.

● Загрузка портов рф российской нефтью с 26 мая по 1 июня снизилась на 28,6% неделя к неделе, до 352 тыс. тонн в сутки.

● Наибольшее снижение отгрузок фиксировалось в балтийских портах — на 33,2%, до 154 тыс. тонн в сутки. Загрузка Новороссийска снизилась на 23%, до 42 тыс.тонн в сутки. Козьмино — на 3,91%, до 123 тыс. тонн в сутки. Изменения аналитики связывают с включением 189 танкеров в новый пакет санкций ЕС.

● Яндекс заблюрил почти все военные предприятия москвы. Теперь об их существовании можно догадаться по размытым фрагментам.

Новини одним рядком

● Сальдированный финансовый результат в секторе добычи нефти и газа составил минус 20 миллиардов рублей. В январе была прибыль 655 миллиардов, в феврале — в 4 раза меньше. После угольной отрасли пошла вниз и нефтянка.

● Від початку 2025 року до російських судів надійшло понад 26 тисяч заяв про визнання осіб зниклими безвісти або померлими — більше, ніж за весь 2024 рік.

● Глава МИД ПМР Игнатьев: россия сможет сохранить мир в Приднестровье.

● путин потребовал ограничить использование иностранных слов.

● «Можем скатиться в рецессию». Росстат зафиксировал обвальное падение прибылей российских компаний.

● россия начала обеспечивать талибов сотовой связью.

● «Ни фига не сделано». Поставщик Минобороны рассказал о полном провале импортозамещения в ВПК.

● ФСБ начала рейды по региональным вузам в поисках преподавателей-«вредителей».

● россиянам по умолчанию запретят входящие звонки с иностранных сим-карт.

Новини одним рядком

● На российских сайтах запретят авторизоваться через иностранные e-mail.

● "Сургутнефтегаз" в I квартале получил 439,7 млрд рублей чистого убытка

● ПАО "Газпром" 5 июня направило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины". Данные опубликованы в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований и иные подробности пока не приводятся.

● В россии насчитали больше 3 тысяч школ без канализации и водопровода

● VK представила «российский WeChat»: приложение получает доступ к микрофону, камере и передаёт данные властям

● Вы спрашивали, что такое холуйство? Это когда десятки государственных СМИ сидят на подсосе у госбюджета и в момент важных для страны событий пишут не о том, как вообще такое могло произойти под носом у ФСБ, а о том как:

— путин улыбнулся после слов, что буква Ë является национальным достоянием россии;

— путину кое-что рассказали о букве Ë;

— путин показал необычную реакцию на призыв уделить внимание букве Ë.

Это реальные заголовки крупнейших российских СМИ.

Новини одним рядком

● В россии предложить объявить букву «Ё» национальным достоянием.

● москва вышла в лидеры по производству пали. Вокруг рынка «Садовод» нашли 200 фейковых обувных фабрик. Всего в городе числится 450 таких «производств», но в реальности они не существуют, сообщили в Минпромторге.

● Владелиц платных Telegram-каналов с голыми фотками начали штрафовать и судить в россии.

● Четыре региона рф снизили выплаты по контракту с Минобороны. В Самарской области теперь платят 2,1 млн рублей вместо 3,6 млн, в ЯНАО — 1,9 млн вместо 3,1 млн, в Нижегородской области — 1,5 млн вместо 3 млн, а в Башкирии — 1 млн вместо 1,6 млн.

Новини одним рядком

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Новини одним рядком

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Новини одним рядком

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Новости портала «Весь Харьков»

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