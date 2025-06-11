Новини одним рядком

● У Києві через російську атаку пошкоджений Софійський собор. Вибухова хвиля пошкодила карниз на головній апсиді пам’ятки національного значення. Однак собор відкритий для усіх відвідувачів.

● У Києві внаслідок російської атаки було пошкоджено легендарний стадіон "Спартак"

● В Одесі пошкоджені павільйони, склади й декорації на Одеській кіностудії. Повністю знищені декорації до фільму «Довженко». Загинули двоє людей, ще 9 постраждали.

● Норвегія передала Україні більш ніж удвічі більше винищувачів F-16, ніж заявляла офіційно. Це випливає з опублікованого щорічного звіту про імпорт та експорт звичайних озброєнь. Згідно з документом, країна запланувала до передачі Україні чотирнадцяти винищувачів F-16, тоді як офіційно було оголошено про постачання шести літаків.

● В Ізраїлі спростували інформацію про передання систем Patriot Україні. Про це Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило у відповідь на запит медіа Ynet.

● У МЗС України не спростували й не підтвердили, що Ізраїль передав українським військам системи ППО Patriot. (Схема была такой: Израиль возвращает свой старый Пэтриот в США, там его приводят в порядок и отправляют в Украину.)

● Зараз надходження військової допомоги від США — триває. Київ працює над можливістю купувати необхідне озброєння в американських партнерів, заявили в МЗС.

● Президента України Володимира Зеленського запросили на саміти НАТО, ЄС та G7, — речник МЗС України Георгій Тихий.

● У Германии есть сведения, что россия может отправить "зелёных человечков" в Эстонию, - глава службы внешней разведки Германии Бруно Каль. По словам Каля, россия намерена проверить решимость НАТО применить 5-ю статью: "Мы совершенно уверены, и у нас есть разведданные, подтверждающие это, что Украина - это всего лишь шаг на пути к Западу".

● ЕС снизит ценовой потолок для российской нефти до $45 и запретит «Северный поток».

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● россия намерена проверить решимость НАТО защитить себя, расширив свою конфронтацию с Западом за пределы Украины, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль на сайте Table Media, сообщает агентство Reuters. По его словам, российские власти рассматривают возможность проведения конфронтации, которая не должна перерасти в полномасштабное военное столкновение, чтобы убедиться в том, что США действительно готовы выполнять свои обязательства по 5 статье НАТО, заявил он.

● Blackstone планирует инвестировать $500 млрд в Европу в течение следующего десятилетия.

● Минобороны Великобритании заказало два боевых лазерных комплекса DragonFire для развертывания на ракетных эсминцах Type 45 в рамках новой стратегической программы обороны.

● Трамп застосував Нацгвардію у Лос-Анджелесі, пославшись на статтю закону про заколот — Каліфорнія подала позов.

● Міністр оборони США Піт Хегсет повідомив, що перекидає 700 американських морпіхів в LA для, за його словами, відновлення порядку. На це відповів губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом. Каже, що це зловживання владою з боку центру, що система стримувань і противаг руйнується і що це червона лінія, яку перетинає Білий дім.

● Вистрілили в голову гумовою кулею фотографу New York Post під час висвітлення протесту у Лос-Анджелесі. Це вже другий подібний випадок — раніше гумову кулю в ногу отримала австралійська журналістка.

● Трамп попередив, що губернатор Каліфорнії Ньюсом, ймовірний кандидат у президенти на виборах 2028 року, може бути заарештований у разі перешкоджання імміграційним діям.

● россия потеряла 51 млн человек во время Второй мировой войны, но американцы — те, кто её выиграл, заявил Трамп.

● Демонстрации в знак солидарности с протестующими в Калифорнии прошли в Техасе. Продовжуються протести проти міграційної політики адміністрації Трампа і в Нью-Йорку.

● Міністр охорони здоровʼя США Кеннеді-молодший звільнив Комітет з питань вакцин і хоче призначити свій.

● По данным инсайдеров в Вашингтоне, США не прекратят предоставление Украине данных спутниковой разведки.

● Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что прекращение огня в Украине несёт риски для НАТО из-за перевооружения россии. По его словам, россия после объявления перемирия начнет накапливать оружие, увеличивая риски для НАТО. Генсек НАТО отметил, что в результате россия может напасть на страны НАТО уже через 5 лет, закончив перевооружение по итогам войны в Украине, поскольку уже сейчас россия производит больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе. Ожидается, что в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и 200 ракет Искандер», — Рютте.

● Французская компания Dassault Aviation 5 июня 2025 года подписала четыре соглашения с индийской Tata Advanced Systems Limited (TASL) о передаче технологий для начала производства фюзеляжей истребителей Rafale. Как сообщается, новое предприятие в Хайдарабаде будет выпускать до двух полных фюзеляжей в месяц, начиная с 2028 финансового года, для индийских и международных заказчиков. Это соглашение также дополняет договоренность от апреля 2025 о закупке Индией 26 палубных истребителей Rafale Marine на сумму около €7 млрд.

● В Казахстане построят завод по производству артиллерийских боеприпасов - Eurasiatoday. Казахстан строит новый завод по производству артиллерийских боеприпасов, в том числе снарядов стандарта НАТО, в сотрудничестве с сингапурской компанией ST Engineering. Завод будет производить боеприпасы калибра 122 мм и 152 мм советского образца, а также 155 мм стандарта НАТО. Завод будет расположен в одном из индустриальных парков Казахстана. Дополнительно, в рамках сотрудничества с ST Engineering, в Казахстане будет налажено производство многоцелевой бронированной машины-амфибии 8×8. Эта машина будет создана на базе боевой машины пехоты Terrex. Цель строительства завода – локализация оборонного производства и обеспечение Казахстана собственными боеприпасами.

● В проекте нового, 18-го пакета санкций в связи с российским вторжением в Украину, как ожидается, будут предложения о снижении ценового потолка на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и о санкциях в отношении газопроводов "Северный поток".

● Іран відхилив "останню пропозицію" США щодо ядерної угоди, Трамп і Нетаньяху обговорили це по телефону.

● Саудовская Аравия начала ценовую войну за нефть, заявили в Bank of America Corp. Её цель — восстановить утраченную долю мирового рынка нефти из-за сланцевых компаний США и других конкурентов. По мнению аналитиков, эта война будет носить «продолжительный и постепенный» характер.

● В Лондоне начались переговоры США и Китая по поводу ограничений на экспорт. Соединенные Штаты выразили готовность снять ограничения на экспорт некоторых технологий в обмен на гарантии того, что Китай ослабит ограничения на поставки редкоземельных металлов.

● Правительство Венесуэлы готовит почву для повышения цен на топливо на 50% на заправках, готовясь к падению доходов из-за приостановки деятельности американской нефтяной компании Chevron и других нефтяных компаний в стране.

● Китай доминирует в мировом производстве редкоземельных металлов: В настоящее время Китай производит около 400 000 тонн редкоземельных металлов в год. По данным Геологической службы США, это составляет 69% от мирового объема добычи.

● Китай является единственной страной в мире, производящей самарий — этот малоизвестный редкоземельный металл используется почти исключительно в военных целях, и строгий контроль за его экспортом стал серьезной уязвимостью в цепочках поставок военной продукции США, пишет The New York Times. Самариевые магниты способны выдерживать температуры, при которых плавится свинец, при этом они не теряют магнитные возможности. Этот жаростойкий металл необходим, например, для использования в носовых обтекателях ракет. Главный американский потребитель самария — аэрокосмический и военный подрядчик Lockheed Martin. Каждый истребитель F-35 содержит около 22,5 кг самария.

● Грету Тунберг депортировали из Израиля в Швецию

● В ФНБ осталось 2,8 триллиона рублей. Это на полтора месяца финансирования военной кампании путина на востоке Украины.

● россия теперь производит 5000 беспилотников большой дальности в месяц — по сравнению с 500 в августе 2024 года. Почти все ключевые компоненты поставляются из Китая. У россии нет возможностей для самостоятельного производства беспилотников большой дальности в больших масштабах.

● Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що між росією та Північною Кореєю досягнуто домовленостей щодо запуску виробництва ударних безпілотників типу «Гарпія» та «Герань» (російський варіант Shahed-136) на території КНДР.

● Асортимент озброєння, яке Північна Корею надає росії, широкий: від 122-мм гаубиць D-74 і 107-мм піхотних РСЗВ до 240-мм РСЗВ і 170-мм САУ Коксан (стріляє з великої відстані, висока точність)

● В россии предлагают отключать интернет по ночам с 23:00 до 02:00 для бездетных пар, чтобы стимулировать рождаемость. Молодёжь слишком много времени проводит в гаджетах вместо живого общения, что негативно влияет на семейные ценности, считают власти. Депутат Михаил Иванов считает, что цифровое воздержание поможет вернуть реальное общение и осознанное родительство.

● Импорт угля в Китай в мае рухнул на 18% в годовом выражении и составил 36 млн тонн — минимум за последние месяцы. Внутренний уголь дешевле. Для россии, которая уже переживает кризис в угольной отрасли на фоне санкций это означает потерю одного из последних крупных рынков сбыта.

● С 17 июня россия возобновляет прямое железнодорожное сообщение с Северной Кореей.

● Нефтегазовые доходы россии в мае рухнули до минимума почти за 2,5 года.

● «Известия»: Из аптек как минимум 75 регионов россии пропал необходимый беременным антирезусный иммуноглобулин

● Почти половина строителей дорог в россии оказались на грани банкротства.

● Производство водки в россии за пять месяцев 2025 снизилось на 13,2%.

● В россии рухнуло производство сахара, подсолнечного масла и муки.

● Продажи рф экспортной выручки в мае рухнули до минимума за два года

● росія веде таємні перемовини з Північною Кореєю щодо залучення до мільйона північнокорейських працівників для подолання дефіциту робочої сили на своїх підприємствах.

● «Защитить страну от тех, кто уехал!» Правительство одобрило закон об аресте имущества релокантов.

● В Дагестане и Чечне проходят массовые рейды на призывников. В военкомат насильно увозят даже студентов, имеющих официальную отсрочку, некоторых отправляют на службу уже через два-три дня.

● россия официально признаёт Карабах территорией Азербайджана — МИД рф.

● Израильские источники сообщают о том, что россия построит в Иране восемь атомных энергоблоков.

● россия резко сократила поставки бензина в другие страны: экспорт по морю в мае составил всего 133 тыс. тонн топлива. Показатель упал на 47% год к году и на 63% по отношению к апрелю.

● Православный олигарх Малофеев потребовал заменить мигрантов роботами, раскрашенными в гжель, потому что они никого не убивают и не насилуют.

● лукашенко объяснил нехватку картошки внутриполитическими причинами

Новости портала «Весь Харьков»