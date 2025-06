Новини одним рядком

● В Україну з російського полону повернулися українські військові. Це другий етап повернення важкопоранених і важкохворих військових.

● В Офісі омбудсмана повідомили, що найстаршому звільненому з російського полону українському військовому 59 років, а наймолодшому — 22 роки.

● Серед звільнених — військові ДШВ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Сил ТрО, СБС, Держприкордонслужби, Нацгвардії.

● Вучич отказался подписать декларацию саммита по Украине с призывом усилить санкции против россии.

● Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании украинского правительства заявил, что Украина получит почти 1,7 млрд фунтов стерлингов от Великобритании для дополнительной закупки британского оружия. По словам Шмигаля, на эти средства планируется приобрести ЗРК малой дальности Thales UK Rapid Ranger (использующие зенитные ракеты Startreak и Martlet), а также ракеты Martlet (LMM) к ним.

● Країни G7 не намагатимуться досягти консенсусу щодо спільного комюніке на саміті лідерів наступного тижня в Канаді, щоб уникнути потенційного конфлікту з Трампом — Bloomberg. За словами співрозмовників агентства, замість єдиного документа лідери G7, швидше за все, випустять окремі спільні заяви щодо різних тем

● Міністр фінансів США Скотт Бессент: "...я впевнений, що ви цілком погодитеся зі мною: жодна країна, яка підтримувала російську військову машину грошима, військами чи будь-якими військовими деталями, не матиме права брати участь у відбудові України. Не можна руйнувати країну, нищити людей і життя, а потім отримувати гроші на її відбудову". ̶П̶р̶и̶п̶и̶н̶е̶н̶н̶я̶ ̶д̶о̶п̶о̶м̶о̶г̶и̶ ̶р̶а̶х̶у̶є̶т̶ь̶с̶я̶ ̶з̶а̶ ̶п̶і̶д̶т̶р̶и̶м̶к̶у̶ ̶р̶у̶с̶н̶і̶?̶

● НАТО розширює супутникове спостереження для відстеження військових переміщень в Україні та на кордонах росії з країнами Східної Європи. «Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо їм сказати: ми вас бачимо», - повідомив Головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Вандьє.

● Глава Госдепа впервые с 2022 года поздравил россиян с Днем россии и заявил о намерении добиваться мира в Украине.

● Столкновения с полицией произошли в Сиэттле, штат Вашингтон.

● Партии израильского Кнессета договорились отложить голосование по роспуску Кнессета на следующую неделю.

● У США розгорівся скандал після того, як під час пресконференції міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноєм сенатора-демократа від Каліфорнії Алекса Падія, який намагався задати питання, не тільки силоміць вивели з приміщення, але й повалили на підлогу надівши кайданки.

● Рада Євросоюзу схвалила "заборонні" тарифи на аграрну продукцію та добрива з рф та Білорусі. Категорії, що потрапили під нові тарифи, охоплюють близько 15% від всього сільськогосподарського імпорту з росії до ЄС станом на 2023 рік. З набуттям чинності цими змінами 1 липня 2025 року тарифи ЄС будуть поширюватись вже на всю сільськогосподарську продукцію з росії.

● Глава Минфина США заявил о способности украинской экономики обогнать российскую.

● Сенатор республиканец Нил: Трамп сказал, что у нас будет 90 сделок за 90 дней. Нам не хватает 89.

● Трамп заявил, что сделка с Китаем заключена и ожидает окончательного одобрения. США устанавливают для Китая пошлины в размере 55%, а Китай для США — 10%.

● Трамп: "У мене немає образ (на Маска). Я справді був здивований тим, що сталося. Я думаю, йому дуже шкода за сказане. Гадаю, я міг би (примиритися з Маском), але спершу ми маємо навести лад у країні".

● Апеляційний суд ухвалив, що мита Трампа можуть залишатися в силі — Bloomberg.

● "Все меньше уверен в ядерном соглашении с Ираном", - Трамп.

● Трамп был освистан в Центре Кеннеди.

● МАГАТЭ осудило Иран за несоблюдение ядерных обязательств.

● Французская компания Elistair интегрирует свой "привязной" БПЛА в безэкипажный катер, что станет частью европейского проекта SMAUG, подразумевающего совместную работу по усилению мониторинга и защиты уязвимых портов и морских районов. БЭК с привязным дроном будет обеспечивать непрерывное наблюдение за портовой инфраструктурой. Европейские порты, якобы, сталкиваются со все более изощренными способами проникновения - невидимые подводные аппараты, водолазы и т. д. Проект SMAUG должен расширить возможности подводного обнаружения, объединив пять технологий: гидрофоны, гидролокаторы, подводные рои беспилотников, сканеры корпусов входящих в порты судов и привязные беспилотники. Данные, собранные из всех этих источников, будут анализироваться с помощью ИИ для обнаружения взрывчатых веществ или незаконных грузов.

● Латвия закупила 18 шведских 155-мм самоходных гаубиц Archer.

● Президент Всемирного банка Аджай Банга объявил, что Всемирный банк снимет запрет на финансирование проектов в области ядерной энергетики. Банк будет сотрудничать с МАГАТЭ с целью совершенствования рекомендаций по ядерному нераспространению и безопасности, поддержки усилий по продлению срока службы существующих ядерных реакторов и содействия ускорению разработки малых модульных реакторов.

● Голова німецької розвідки Каль: Більшість росіян підтримують путіна та його війну в Україні. Захід колись розглядав війну виключно як «війну путіна», але це не так.

● Импорт в Германию из россии сократился на 95% в период с 2021 по 2024 год, а экспорт товаров в россию — на 72% — RTRS.

● Сейм Польши выразил вотум доверия правительству Дональду Туска. За проголосовали 243 депутата, против выступили 210, никто не воздержался.

● москва стремится отбросить НАТО к границам 1990-х годов, «вышвырнуть» США из Европы и расширить свое влияние любыми средствами, цитирует The Times главу Службы внешней разведки Германии Бруно Каля. «Нам нужно пресечь это в зародыше», — сказал он.

● путин потребовал срочно увеличить производство оружия в рф и заявил о планах мобилизации экономики.

● Северокорейские дипломаты отказались принять личное послание президента США. Специализирующееся на проблематике КНДР издание NK News со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщило о том, работающие в США дипломаты Северной Кореи (вероятно, речь идёт о сотрудниках миссии при ООН) отказались принять личное письмо президента США Д. Трампа председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну. При этом утверждается, что с американской стороны имели место несколько попыток доставить послание. Целью таких действий президента США названо возобновление диалога.

● Северная Корея могла построить новый ядерный завод после начала партнерства с россией.

● Иранские СМИ: «Когда двери закрываются, небо говорит».

● Ресурс Al-Mayadeen сообщает из своих источников: Любые военные действия Израиля против иранских ядерных объектов встретят беспрецедентный ответ со стороны Тегерана. В Иране заявляют: «Мы готовы!»

● МО Ирана заявил журналистам: «Если начнется война, другая сторона понесет больше потерь, чем мы, и США будет вынуждены покинуть регион. Мы нацелимся на все базы США в регионе без каких-либо раздумий. Буквально на прошлой неделе мы испытали ракету с двухтонной боеголовкой».

● Иран нанесет удар по всем американским базам на Ближнем Востоке в случае начала конфликта с США, - глава Минобороны Ирана.

● США виводять неключовий персонал з Близького Сходу. Трамп прокоментував ситуацію загадково: «Скоро самі побачите».

● В правительстве рф предложили сажать больше подростков в тюрьмы.

● Бывший советник путина предложил замедлить Telegram, чтобы россияне пользовались «суверенным» мессенджером.

● Западные фильмы «долгое время развращали и растлевали» россиян, считают в госдуре. Депутаты обсудят законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим «традиционные ценности». Первый зампред комитета по развитию гражданского общества Николай Бурляев назвал подобный закон соблюдением «судьбоносного» указа путина о «сохранении духовно-нравственных ценностей», который стал «конституцией Минкульта».

● российские онлайн-кинотеатры заблюрили сообщение «путин мертв» («Putin is dead») в фильме «Крушение мира». По сюжету самые влиятельные люди планеты начинают умирать по неизвестной причине. В одной из сцен на экране мелькают новостные сообщения «Что случилось с путиным?» («What has happened to Putin?») и «путин мертв» («Putin is dead»). Okko, Wink и «Кинопоиск» отцензурировали эти кадры, а Ivi на волне внимания к фильму и вовсе убрал его с платформы.

● Telegram нужно замедлить или заблокировать, чтобы заставить россиян пересесть на государственный мессенджер, заявил в эфире «Соловьёв Live» председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

● Антинаркотическая комиссия Санкт-Петербурга назвала Telegram ключевым каналом распространения информации о наркотиках. По мнению комиссии, это связано с политикой мессенджера, который не осуществляет модерацию контента. Пошел прогрев

● Новосибирским охранникам с «Горэлектротранспорта» выдали табельное оружие для борьбы с дронами

● В Подмосковье «народный дружинник» задержал девушку из-за «азиатской внешности» под предлогом «проверки мигрантов». Он силой заставлял её «идти к полиции», потому что у неё не было с собой паспорта. Девушка — бурятка с российским гражданством. Вот она — многонациональная страна, которая считает, что имеет право на «денацификацию».

● росіяни повертають своїх спортсменів та суддів на міжнародні змагання з гімнастики. Федерація гімнастики росії заявила, що її спортсмени візьмуть участь в етапах Кубка світу 2025 зі стрибків на батуті, а також у Чемпіонаті світу зі стрибків на батуті в Мадриді та в першості світу.

● россиян могут начать сажать в тюрьму с 14 лет вместо 16. Власти обсуждают снижение возраста уголовной ответственности по ряду преступлений, рассказала замглавы Минюста россии Елена Ардабьева.

● "Шакалы из НАТО" не смогут победить россию, как не победили ее ни Наполеон, ни Гитлер, свора врагов россии "обломает зубы" об ее ядерный щит, заявил научный руководитель Снежинского ядерного центра Юрий Диков. путин в кремле вручил Дикову золотую звезду Героя Труда.

● Минфин рф опубликовал плановые расходы на июнь по выпатам на обслуживание госдолга. С учетом плановых выплат в июне, общие расходы во 2 квартале составят 819 млрд.руб. Рост на 59% по сравнению с 2кв24. Рост 59% за год !!

