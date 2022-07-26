Новини однією строкою

● С 27 июля «Газпром» вдвое сократит поставки газа в Европу по «Северному потоку — 1». Компания будет поставлять около 20 % от плановой мощности газопровода. Одновременно российский монополист без предупреждения увеличил давление в одном из участков украинской газотранспортной системы, пытаясь таким образом спровоцировать аварию и свалить ответственность за это на Киев.

● Россия бомбит гражданские объекты Украины в 60 раз чаще, чем военные. С начала полномасштабной войны Россия нанесла около 300 ударов по военным объектам Украины. При этом объекты гражданской инфраструктуры оказывались под ударом 17,3 тысячи раз, показывают данные, изученные «Важными историями» (https://storage.googleapis.com/istories/investigations/2022/07/25/pochemu-rossiya-bombit-zhilie-doma-bolnitsi-shkoli-i-khrami/index.html).

● Украина в ближайшие дни собирается возобновить экспорт зерна. «Мы все подготовили. С нашей стороны коридор действует, в наших водах его контролирует Украина и проверки (судов) будут осуществлять только украинцы…», — заявление Зеленского. Отвечать за безопасность судов стран, которые согласились перевозить зерновые, будут Турция и ООН.

● Евросоюз выделит Украине 1,59 миллиарда евро на восстановление страны. Причем, один миллиард выделят немедленно, - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

● ВСУ взяли под огневой контроль несколько транспортных артерий в Херсонской области. Кольцо сужается.

● Украина получила от Германии первые три установки Gepard и несколько десятков тысяч боеприпасов. Также в страну прибыли польские танки PT-91 Twardy и шесть зенитных ракетных комплексов Stormer HVM.

● Украинские военные получат 580 новых дроны-камикадзе Phoenix Ghost от США уже в августе, но их характеристики остаются в секрете. Об этом сообщили в Минобороны США.

● Трое осужденных, которые отбывали наказание в петербургской ИК-7 «Яблоневка» и в начале июля были завербованы ЧВК «Вагнера», убиты, двое ранены и находятся в одной из больниц Луганска, причем в их медицинских документах указаны не имена, а клички.

● ФСБ объявила о попытке украинской разведки угнать самолеты ВВС РФ. В сюжете росТВ утверждается, что к попытке угнать самолет причастен расследователь Bellingcat Христо Грозев, который, якобы, работает на британскую разведку MI6. Сам Грозев заявил, что ФСБ представляет операцию как свой успех, хотя в ходе нее были «непреднамеренно раскрыты личности десятков офицеров контрразведки, их методы работы и их агенты под прикрытием».

● Эксканцлер Германии Герхард Шрёдер проводит отпуск в Москве: "Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва – прекрасный город", - сказал он корреспонденту немецкого телеканала n-tv неподалеку от штаб-квартиры "Роснефти", членом правления которой он является. Сука продажная.

● Дети, которые потеряли конечности под обстрелами со стороны рф, смогут бесплатно пройти курс лечения в США и там же осуществить протезирование. Для этого создаётся специальная программа. Если у кого такая беда - пишите в личку, проконсультирую.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15867

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