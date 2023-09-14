Новини однією строкою

● Міністерство закордонних справ КНР повідомило МЗС РФ і міністра закордонних справ КНДР Ри Сон Гвон про заборону переміщення вантажів військового призначення через територію КНР.

● Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

- 20 БМП Marder с боеприпасами;

- еще 3000 снарядов калибра 155 мм;

- 2 бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1;

- система спутниковой связи Satcom;

- 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun.

● Байден одобрил отправку Украине дальнобойных ракет ATACMS, - CNN.

● Суд ЕС отказался снять европейские санкции с российского бизнесмена Виктора Рашникова.

● Встреча Нетаниягу-Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

● Оборонний концерн BAE Systems представив нову технологію виготовлення артилерійських боєприпасів, яка має суттєво спростити та пришвидшити процес виробництва.

● Эстония с 10 часов в среду запрещает въезд в страну автотранспортных средств с номерными знаками Российской Федерации.

● Самое крупное предприятие оккупированного "приднестровья" Рыбницкий металлургический комбинат начал платить налоги в бюджет Молдовы. Без документов на продукцию, выданных в Кишинёве, продать продукцию в ЕС (основной покупатель) невозможно.

● Путин заявил о разработке Россией оружия «на новых физических принципах».

● Россия начала быстрыми темпами строить военные базы у границ Финляндии.

● Дания отказалась пускать в страну заместителя министра здравоохранения России. Его не пустили на конференцию ВОЗ.

● Компанія MBDA отримала додаткове фінансування для розробки крилатої ракети радіоелектронної боротьби SPEAR-EW. Оператори зможуть використовувати SPEAR-EW для глушіння ворожих радіолокаційних систем, а також для створення хибних цілей.

● В Германии заявили, что товары, запрещенные к ввозу в ЕС из России, могут быть задержаны и конфискованы на таможне без исключения. Любые товары из черного списка (160 позиций) подлежат аресту. Литва и Эстония будут конфисковывать автомобили РФ, а Латвия не будет их пропускать.

● Берлін не постачатиме Україні ракети далекого радіусу Taurus, навіть якщо США ухвалять рішення про постачання Києву далекобійних ракет ATACMS – міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

● Міністерство оборони Австрії передало перший танк Leopard 2A4 на модернізацію франко-німецькій компанії KNDS. Вартість модернізації 58 танків Leopard 2A4 до рівня сучасної версії A7 оцінюють в 560 мільйонів євро.

● Евросоюз исключит из санкционного списка российских бизнесменов Берёзкина, Шульгина и Ахмедова, сообщает Reuters. Александр Шульгин - бывший глава Ozon. Берёзкин - владелец многопрофильного холдинга ЕСН. Фархад Ахмедов - бывший член Совета Федерации РФ и миллиардер. Это тот самый собеседник слитого телефонного разговора с Иосифом Пригожиным, где олигарх критиковал российскую власть и всячески дистанцировался от Кремля.

● Доминик Гашек: "Каждый гражданин России должен публично осудить российские военные преступления... Каждый раз, как они [российские хоккеисты] выходят на лед, они поддерживают действия своей страны: войну, убийства и геноцид.И если НХЛ позволяет им выходить,не услышав публичного осуждения этих ужасных преступлений, то и НХЛ становится ответственной".

● Російське керівництво незадоволене проведенням спільних навчань Вірменії зі США. Перед цим Вірменія відмовилась проводити навчання з ОДКБ.

● Японські медіа кажуть, Йоко Камікава невдовзі буде призначена новою головою МЗС Японії. Раніше вона очолювала Мінʼюст. На посаді вона підписала 16 рекордних смертних вироків: 13 з них - терористам з Аум Шінрікьо, що вчинили заринову атаку в Токіо від 20.03.1995.

● Перед зданием службы внешней разведки РФ появилась уменьшенная копия памятника палачу Дзержинскому.

● Православные граждане России должны встать на защиту Отечества, чтобы страна смогла «выйти победительницей» из схватки, «развязанной силами зла», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл Гундяев.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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