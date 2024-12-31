● Байден оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги на майже $2,5 млрд, повідомив Білий дім.

— Первая половина денег будет вложена в производство оружия, которое Украина может получить через месяцы или даже годы.

— Вторую ($1,23 млрд) передадут оружием в ближайшее время.

● США також надали Україні $3,4 мільярда додаткової бюджетної допомоги, — міністр фінансів США. Відтепер США вичерпали кошти, виділені Конгресом на допомогу Україні у 2024 році.

● Пентагон в процессе передачи сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет Киеву, заявил Байден.

● Понад 13 мільярдів гривень зібрала фандрейзингова платформа United24 у 2024 році. До зборів долучились люди зі 137 країн. Завдяки міжнародній допомозі наші захисники отримали повітряні та морські дрони й роботизовані платформи, наші медики — машини швидкої допомоги та обладнання для порятунку життів. А українці, які постраждали від війни, — відновлені будинки, школи, мости й укриття.

● Ворог на Курщині говорить про можливий "випадковий" вхід корейців на українську територію. Цікаво, наші партнери сильно занепокояться, якщо це станеться? — командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов ("Осман").

● Тарифи на транспортування газу зростуть у 4 рази з 1 січня. Зокрема, збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м. Таке рішення стало реальністю через зупинку транзиту російського газу.

● Глава МЗС України Сибіга запропонував Сирії допомогу у розкритті злочинів режиму Асада

● "росія – важлива країна". Новий лідер Сирії хоче зберегти відносини з москвою і налагодити з Україною.

● Міністерство юстиції відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки рф. Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів і спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків

● За 2024 рік офіційний курс долара виріс на 4 грн, а ціни виросли в середньому на більш ніж 11%.

● Латвия подготовила к передаче Украине более 1000 дронов, это будут беспилотники различных типов, сообщил латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

● Фінська влада, яка розслідує пошкодження підводних кабелів, виявила на морському дні сліди, які, ймовірно, лишив якір нафтового танкера Eagle S. Керівник Національного бюро розслідувань Фінляндії Самі Пайла заявив, що довжина сліду становить "десятки кілометрів", а також додав, що поки не вдалося встановити, де саме якір судна відірвався від ланцюга

● Польша в 2025 году построит дорогу к границе с Калининградской областью рф для возможности быстрой переброски войск и силовиков в случае необходимости

● Мария Захарова в связи с планами Польши построить дорогу к границе с Калининградской областью рф задалась вопросом, «не начали ли уже в Варшаве отмечать приближение Нового года»

● Військовим ЗСУ слід заборонити в'їзд до Польщі, адже вони можуть організовувати злочинність. Ми не можемо дозволити їм приїжджати, їх не можна впускати до країни, — заявив депутат Польщі Туманович

● У Чехії обговорюють законопроєкт Lex Ukrajinа, який продовжує тимчасовий захист для українських біженців та запроваджує обмеження для росіян

● Зеленський підписав закон: МСЕК в Україні офіційно більше немає

● Илон Маск назвал Зеленского «рекордсменом всех времён по хищению денег» на фоне новостей о выделении Киеву ещё $2,5 млрд.

● Главные неудачники 2024 года по версии Politico:

- Владимир путин

- Виктор Орбан

- Башар Асад

- Эммануэль Макрон

- Олаф Шольц

● Хинштейн отказался компенсировать жителям Суджи стоимость утраченного имущества.

● Красную площадь в москве закроют в новогоднюю ночь.

● росія не братиме участі у "саміті миру" та не стежитиме за заявами Зеленського, — очільник МЗС рф Лавров

● Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет, — Песков. У путина не запланированы международные контакты 30 декабря, отметил Песков.

● Детские конкурсы красоты это «праздник педофила», заявили в РПЦ. Протоиерей Андрей Ткачев отметил, что мамы одевают девочек «как маленьких проституток» и заставляют их учить «дурацкие стишки или песенки», а оценивают это все «старые дядьки». Он назвал происходящее «Содомом».

● «Русскую землю пришли корейцы защищать», - полонений Іван Артемов свідчить, що корейці «не одразу зрозуміли, куди потрапили і навіщо», тобто, не готові до тих бойових дій і тих умов, в яких доводиться воювати на Курщині.

● Мазут із затонулих російських танкерів уже дістався до берегів Криму. Чорна пляма рухається до Ялти вздовж Феодосії, Судака і Алушти, де вже знаходять постраждалих птахів, — пише "Крим.Реалії".

● У московській області партизани підпалили два локомотиви, що мали відправитися на ТОТ України

● «Господи, отними от нас зарплаты, пошли нам больше мигрантов, чтобы мы задумались о том, что не нужно убивать детей в утробе материнской. Господи, отними у нас врачей и преподавателей, чтобы мы научились ценить их труд. Господи, пусть все страны мира на нас ополчатся, чтобы мы научились надеяться только на одного тебя». Священник РПЦ, протоиерей Кирилл Иванов заявил, что россии нужно «сдвинуться с мертвой точки» и посоветовал читать такую молитву

● Бывший футболист сборной россии по футболу Алексей Бугаев погиб на войне в Украине, ему было 43 года. 1 ноября 2023 года Бугаев был задержан в Краснодаре. У него было обнаружено около 500 граммов производного метилэфедрона. На Бугаева было возбуждено уголовное дело по статье производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

● путин не стал направлять новогодние поздравления Байдену и другим лидерам крупнейших недружественных стран. Он поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров стран СНГ, БРИКС, КНР, Индии Венгрии, Бразилии, КНДР, Кубы, Сербии, Турции и т.д.. Также путин поздравил Папу римского Франциска.

● Лавров заявил о важности соблюдения всеми территориальной целостности и единства Сирии

● В Чечне майнеров приравняют к террористам.

● Дети в москве отравились пельменями из «ВкусВилла». На запрос матери о возмещении затрат на лечение служба поддержки «Вкусвилла» лишь вернула стоимость пельменей бонусами. Мама отправила жалобу в Роспотребнадзор, где выявили в продукции сальмонеллу.

▶ ️С 1 января россиян ждут повышенные налоги и рост цен.

НДФЛ для доходов свыше 200 000 рублей будет взиматься по прогрессивной шкале — от 15% до 22%. Участники СВО и жители северных районов под это повышение не попадут.

- Автомобили подорожают на 20%

- бензин на 15–20%

- госпошлина на развод вырастет до 5000 рублей

- Штрафы за ПДД увеличатся в 1,5 раза

- пошлины на сделки с недвижимостью — в 1,5–2 раза

- Подорожают рыба (до 20%)

- алкоголь (10–15%)

- сигареты (5%)

- пиво (до 10%

- газировка (9–15%)

- Тарифы на ввоз иномарок взлетят на 40%

- капремонт квартир станет дороже на 10%.

- Цены на горбушу, кижуч, нерку, семгу и форель выросли от 5% до 25% за год.

Новости портала «Весь Харьков»