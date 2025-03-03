● США розгортають бригадну бойову групу Stryker і авіабатальйон загальної підтримки на кордоні з Мексикою, повідомили в Пентагоні.

● Про новину «Адміністрація Трампа відмовилась від спілкування з Зеленським». Усілякі ЗМІ і канали читають ж%#ою, перекладають дупою і заголовки визначають так само. Уолц казав виключно про вечір 28 лютого.

● «Трамп в прямом и переносном смысле съел обед президента Зеленского» — это было его решение, заявила (https://youtu.be/kyZS-IZL6Qo?t=291) пресс-секретарь Белого дома

● Франция снимает все ограничения на поставки оружия Украине.

● Польща на боці України "без будь-яких але", заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск перед вильотом до Лондона

● Уряд виділив Головному управлінню розвідки 1.115 млрд грн з резервного фонду для надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців ГУР у рамках державної програми соціального захисту.

● ЕС на саммите 6 марта может предоставить Украине финансирование на сотни млрд евро, - Макрон.

● Дания открывает завод по производству боеприпасов Ammunitionsarsenalet AMA в Северной Ютландии

● Стармер заявил, что Великобритания будет с Украиной «столько, сколько потребуется».

● Макрон призвал Европу перестать быть вассалом США — AFP

● После последних событий в Белом доме глава МИД ФРГ Бербок и вице-канцлер Хабек призвали Бундестаг немедленно разблокировать пакет дополнительной военной помощи на €3 млрд для Украины.

● После мерзкого поведения Трампа по отношению к Президенту Зеленскому в Британском Парламенте предположили, что государственный визит Трампа, организованный королем Карлом, может оказаться под угрозой.

● Атомний підводний човен USS Virginia був змушений розвернутися біля берегів Норвегії через відмову дозаправки приватної компанії після зустрічі Трампа і Зеленського.

● Япония и Южная Корея объявили, что будут совместно укреплять военное сотрудничество перед лицом агрессивной позиции Китая в результате непредсказуемой политики Трампа.

● Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер: «Я никогда не думал, что однажды нам придется защищать Украину от США».

● Fox News сообщает, что протестующие сорвали запланированный отпуск Вэнса в Вермонте после вчерашнего фиаско. Протестувальники зустрічали віцепрезидента США Джей Ді Венса та його родину дорогою до гірськолижного курорту, звинувачуватили його у "зраді" і закликали "їхати кататися на лижах в росію".

● По данным Федерального резервного банка Атланты, предварительные экономические данные за первый квартал 2025 года указывают на отрицательный рост экономики США. Он прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 1,5 процента в первом квартале.

● "Трамп предал Украину, следующей после нее будет Европа?" - Handelsblatt. "Западный мир в шоке. Страны, на которые нападает россия, не могут рассчитывать на США, во всяком случае пока пост президента занимает Дональд Трамп, а пост вице-президента - Джеймс Вэнс."

● Австралия окажет Украине поддержку на $1,5 млрд, из которых $1,3 млрд направят на военную помощь, заявил премьер-министр Альбанезе.

● Финская компания Nammo возобновила производство артиллерийских снарядов в Дании.

● Франция, Британия и другие европейские страны готовы направить войска в Украину для обеспечения режима прекращении огня, заявил в интервью Bloomberg министр финансов Франции Эрик Ломбард.

● 18 человек задержаны в Румынии по делу пророссийского кандидата Джорджеску. В ходе обысков 26 февраля силовики изъяли оружие, боеприпасы, 25 кг золота и свыше $3,3 млн наличными.

● россия и Китай дали указание своим разведывательным службам активизировать вербовку федеральных служащих США, работающих в сфере национальной безопасности, уделяя особое внимание тем, кто был уволен или считает, что может быть уволен в ближайшее время.

● Американська NEROS отримала контракт на поставку 6000 дронів Archer FPV в Україну. NEROS зосереджена на тому, щоб створити найбільш потужну та технологічну систему FPV у західному світі.

● "...После четырех дезориентирующих недель внешняя политика администрации Трампа стала предельно ясной: к черту весь остальной мир - как союзников, так и противников", пишет The Washington Post.

● Bild выяснил, что советником Фридриха Мерца по военным вопросам стал полковник-лейтенант Даниэль Андрэ, в прошлом командир войск НАТО в Литве.

● Южная Америка аннулировала все контракты Илона Маска по Starlink. Это убыток в размере 29 миллиардов долларов для Илона Маска.

● Державний департамент США схвалив продаж Ізраїлю майже 45 тисяч авіабомб калібрів 2000 та 1000 фунтів (907 та 453 кг), 5 тисяч високоточних комплектів JDAM та броньованих бульдозерів.

● Reuters: Израиль лоббирует в США сохранение российских баз в Сирии.

● Робітнича партія Курдистану (РПК), яку Туреччина, ЄС та США вважають терористичною організацією, оголосила про перемирʼя з Туреччиною.

● Словакия не будет поддерживать Украину ни в финансовом, ни в военном плане, заявил премьер-министр Роберт Фицо.

● Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с россией о прекращении огня в Украине.

● Мухаммад стал самым распространенным именем для мальчиков в Ханты-Мансийском автономном округе. Эта тенденция сохраняется уже на протяжении четырех лет подряд. С начала 2025 года в Югре было зарегистрировано 48 мальчиков с именем Мухаммад, согласно данным онлайн-реестра ЗАГС. В прошлом году это имя получили 342 новорожденных, в 2022 году — 316, а в 2023 — 348. Среди девочек на первое место вышло имя Амина, поднявшись с четвертой позиции за год. Ранее лидером была София, однако за первые два месяца этого года Амин родилось на 10 человек больше, чем Софий.

● «Мы разберемся с вами». Минобороны Китая выступило с грозным предупреждением в отношении властей Тайваня.

● США никогда не были подстрекателями и тем более разжигателями войн в Европе, заявил Лавров. По его словам, все трагедии были из-за европейской политики. При этом ранее он обвинял Америку в разжигании конфликта на Украине, в бомбардировке Югославии, а также в «науськивании» Грузии против россии.

● "Американо" на "Канадіано": канадські кав’ярні почали змінювати назву напою на знак протесту проти політики Трампа

● У Техасі спалахи кору і перша за десятиліття смерть дитини від кору. Дівчинка, не було щеплення.

Новости портала «Весь Харьков»