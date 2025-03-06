● За январь, февраль и 4 дня марта 2025 года сбито больше российских БПЛА, чем за 2022 и 2023 год в сумме.

● На Прикарпатті суд виніс вирок посадовцю ТЦК, який мобілізував росіянина. Посадовець ТЦК внес до списків мобілізованих росіянина, який не мав українського громадянства і не підлягав мобілізації для відправки до військової частини.

● США припинили обмін розвідувальною інформацією з Києвом, що може серйозно обмежити можливості українських військових атакувати російські війська — Financial Times із посиланням на офіційних осіб, знайомих із цим питанням.

● Також інформацію про блокування обміну розвідувальної інформації з Києвом підтвердив Директор ЦРУ Джон Реткліфф, повідомляють Fox News.

● А от SkyNews пише, що США припинили передачу Україні не усіх розвідданих, а тих, які потрібні для ударів вглиб росії.

● Допомога США була зупинена саме в той час, коли ЗСУ почали контрнаступ на Донбасі і вже мали певні успіхи — DeepState.

● Армия рф более 6 900 раз применяла против Сил обороны Украины боеприпасы с опасными химическими веществами. За время широкомасштабной войны уже оказана медицинская помощь почти 3400 украинским военнослужащим с признаками отравления неизвестным химическим веществом.

● Через припинення допомоги США в Німеччині очікується ще більше українських біженців, які тікають від війни, - Die WELT

● Кабінет міністрів України надав 150 мільйонів гривень «на повернення українських біженців з-за кордону», — представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. Станом на вересень 2024 року кількість українських біженців у Європі оцінювалася в 6,218 млн осіб, а загалом у світі — 6,780 млн осіб.

● Жодного листа від Зеленського не було – заявив прессекретар українського президента Сергій Никифоров. Посол України у США Маркарова теж заявила, що Трамп у Конгресі зачитав допис Зеленського в соцмережі і назвав це листом

● Франція спростовує інформацію про підготовку спільної поїздки Макрона, Зеленського і Стармера до Трампа, — Le Figaro. Єлисейський палац запевнив, що «на даному етапі» такий візит не планується.

● Канада планирует прекратить все поставки энергоносителей в США в ответ на тарифы Трампа.

● Премьер Онтарио Даг Форд расторг контракт со Starlink и запретил всем американским компаниям участвовать в государственных контрактах в ответ на торговую войну Трампа с Канадой. "Мы не будем заключать контракты с теми, кто способствует и поощряет экономические атаки на нашу провинцию и нашу страну."

● В Чехии заявили о прекращении поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

● Південна Корея заявила, що продовжуватиме допомагати Україні, попри позицію США.

● С момента спора Зеленского и Трампа 28 февраля и по 2 марта люди из-за границы пожертвовали 2 597 908 $ в поддержку украинской армии

● Литва почти на треть снизила объем разрешенного транзита в Калининградскую область.

● Якщо США прагнуть війни, будь то тарифна, торгова чи будь-яка інша форма конфлікту, ми готові боротися до останнього, — посольство Китаю в США

● Трамп оставил в силе запрет на поставку оружия или другую значительную помощь Украине. Пауза будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не поймет, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с рф, пишет The New York Times и WSJ.

● Большинство американцев (71%) выступают против поправки, позволяющей занимать пост президента США три срока, показал опрос YouGov

● Если Трамп выведет США из альянса, европейские союзники больше не будут следовать примеру Вашингтона во внешней политике, - Bloomberg.

● Американці втратили безпілотник ціною в $30 мільйонів. Єменські хусити заявляють, що збили розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper за допомогою іранського зенітного «дрона-ракети». Судячи з інтерфейсу відео, яке опублікували хусити, дрон збито дешевою іранською зенітною ракетою «358», яка на певних етапах польоту не потребує управління з землі, баражуючи в повітрі у пошуках цілі.

● 73% французів більше не вважають США союзником. Крім того, опитування показало, що 64% французів виступають за продовження підтримки України, 67% – за відправку миротворців.

● У Маска в Китае тоже дела идут хреново.

● Продажи в феврале упали на 49% г/г. Общие продажи электромобилей в Китае в феврале +82% г/г. Ранее стало известно что в Европе продажи в январе упали на 49% в феврале на 37% ( данные не полные )

● 70% американців не вважають, що Україна більше винна у роз'язанні війни, лише 7% респондентів мають таку думку — опитування Reuters/IPSOS. Серед респондентів-демократів 81% сказали, що Україна не несе більшу відповідальність за початок війни, серед республіканців таких 62%. 11% респондентів-республіканців вважаю, що Україна більш винна у розв’язанні війни

● Сторонники Трампа запустили петицию с просьбой помиловать полицейского Дерека Шовина — убийцу Джорджа Флойда. Обращение уже поддержал Илон Маск.

● «Крайне разрушительно для экономики». Трамп начал крупнейшую почти за 100 лет торговую войну.

● Американські акции летят вниз. Они уже снизились в цене на $3.4 триллиона - сообщает Bloomberg. Такое резкое падение от своего рекордного максимума произошло после введения тарифов Трампом. Минус 1.7% за день, минус 3.1% за месяц. Особенно инвесторы верят в светлое будущее компании Тесла: минус 5.5% за день, минус 28.3% за месяц.

● Голландский пенсионный фонд продал всю свою долю в Tesla, предположительно стоимостью 585 миллионов долларов.

● Китай и Казахстан запустили железную дорогу для перевозок в Европу в обход россии.

● В нефтеносной провинции Альберта — американизированной части Канады, где обитают ковбои — появляются билборды, которые предлагают премьер-министру этой провинции Даниэль Смит присоединиться к США.

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● «Вы же сами нарожали детей – что хотите, то и делайте». Многодетную вдову «героя» в Челябинске выселяют из квартиры. Она купила жильё на маткапитал, но дом признали аварийным. В качестве компенсации вдове вместо новой квартиры предложили миллион. Национальный проект «Семья» в действии.

● В россии начали сбор доносов на «подозрительные лекции».

● Власти россии намерены создать реестр соответствующих «традиционным ценностям» игрушек для детсадов

● російський Су-35 здійснив навмисні та небезпечні маневри біля французького безпілотника, — міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

● Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с Владимиром путиным назвал его "королем" и заявил, что они встречались в прошлой жизни

● рф построит АЭС в Мьянме после того, как премьер назвал путина «королем»

● С 1 июля коммунальные услуги в россии подорожают в среднем на 12%. Больше всего вырастут тарифы на воду, отопление, вывоз мусора и электричество. При этом рост зарплат прогнозируется на уровне 7%, что приведёт к увеличению расходов на ЖКУ быстрее, чем растут доходы.

● Театр абсурда: На россии планируют ввести налог на роботов... Депутат госдуры Светлана Бессараб предложила ввести обязательство для работодателей оплачивать автоматизированные системы, которые заменяют работников.

● Каждая четвертая россиянка ожидает подарка на 8 марта стоимостью не менее 50.000₽. В то же время мужчины планируют потратить на подарок около 3.000₽. Чаще всего женщины предпочитают получать цветы, романтические ужины, путешествия или ювелирные украшения.

● российский бюджет потерял почти 20% нефтегазовых доходов после ужесточения санкций США

● российская нефть Urals подешевела до $55 за баррель после решения ОПЕК+ увеличить добычу.

● «Старбакс» зарегистрировал два торговых знака в россии. Это первый шаг к возвращению на рынок после сближения путина и Трампа. Американская компания «Старбакс» в январе и феврале зарегистрировала два товарных знака в рф, еще по двум заявкам принято решение о регистрации, следует из данных Роспатента.

Новости портала «Весь Харьков»