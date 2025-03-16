Новини одним рядком

● "Я немного шутил, когда обещал завершить войну за 24 часа", - Трамп. США визнають, що питання припинення вогню в Україні все ще залишається «складним і заплутаним», але є підстави для стриманого оптимізму – Рубіо.

● Президент Зеленський заявив, що українська ракета «Довгий Нептун» пройшла випробування й успішне бойове застосування. Вона б'є на відстань в тисячу кілометрів. Зокрема Україна серійно виробляє крилаті ракети «Нептун», що бʼють на 208 км і пройшли вогневі випробування ще у 2019 році

● Литва задумала изменить Конституцию, чтобы разместить ядерное оружие.

● Франция только что припарковала атомную подводную лодку у берегов Галифакса в Канаде.

● Джон Болтон вважає, що заморозка конфліку і початок нескінчених переговорів у нейтральній столиці, може створити «новий кордон» на лінії вогню. "Зеленський погодився на перемир'я в Саудівській Аравії, бо потребував відновлення військової та розвідувальної допомоги США. Він мусив виправити ситуацію після фіаско в Овальному кабінеті. Тож він погодився, і військову допомогу відновили. Він хоче її продовження і спробує використати це проти росіян. Але він у дуже небезпечному становищі, як і вся Україна".

● НАТО попросит членов альянса увеличить военный потенциал на 30%, заявил главнокомандующий НАТО по трансформации Пьер Вандье. Предложение уже одобрило 80% союзников.

● Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна никогда и ни в какой форме не войдет в состав США. "Я выразился предельно ясно, мы никогда и ни в какой форме не будем частью Соединенных Штатов. Америка - это не Канада", - сказал Карни.

● Новый опрос CNN показал, что большинство американцев скептически оценивают подход президента Трампа к войне между россией и Украиной, а также сомневаются, что его стратегия приведет к миру в регионе. Около 59% опрошенных считают маловероятным или вовсе невероятным, что Трамп сможет достичь долгосрочного мира между москвой и Киевом. При этом 41% считают, что это возможно, хотя бы частично. Большинство американцев, 55%, не поддерживают его действия в контексте войны в Украине, а 59% негативно оценивают его подход к отношениям США с россией. Опрос также показал, что подавляющее большинство американцев рассматривают Украину как союзника или дружественную страну (72%), в то время как россию считают недружественной или враждебной страной (81%).

● Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс подчеркнул, что планы ЕС потратить на оборону 800 млрд.€ -это историческое событие. По его словам, будет поощряться, чтобы средства на закупку вооружений оставались в Европе, а не тратились в Америке.

● Бельгія створить спільні з Україною підприємства ОПК.

● В Германии решили отдать под суд отправивших в Крым турбины менеджеров Siemens.

● Трамп угрожает странам БРИКС введением 100% пошлин за отказ от использования доллара в расчётах и создание валюты БРИКС.

● Армії Нідерландів поставили перші нові міномети калібру 81-мм. Нові 81-мм міномети здатні уражати цілі на відстані не менше 6000 метрів.

● JNS: Власти Израиля пригласили Tesla к участию в тендере на электромобили для чиновников, а бойкот из-за зиги Маска назвали «вокизмом».

● Арабские Эмираты обогнали Турцию по количеству отелей с русскоязычным персоналом.

● Интересно, а король Карл III может, при согласии Парламента, технически денонсировать "Окончательный мирный договор между Королевством Великобритании и Соединенными Штатами Америки", опираясь на то, что это "какие-то люди подписали 242 года назад", и заявив, что это был сарказм? Даже не знаю, к чему я сейчас это спросил... Справка: Русская Федерация признала нерушимость границ в 1991, 1993, 1997, 2003, не говоря уже о пресловутом Будапештском меморандуме 1994 года...

● Канада активно ищет альтернативы американским истребителям F-35 на фоне внешнеполитического курса Трампа, — заявил министр обороны Блэйр.

● У Бундесвері створили першу дивізію тероборони. Особовий склад з'єднання налічуватиме шість тисяч осіб.

● Вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали на концерте национального симфонического оркестра — он пришёл туда с супругой. Несколько лет назад Вэнс критиковал любителей классической музыки, говоря в интервью, что не понимает, как можно получать от неё удовольствие.

● Трамп підписав указ про скорочення 7 федеральних агентств у межах «скорочення федеральної бюрократії». Серед них опинилося Агентство США з глобальних медіа, яке керує такими виданнями як «Радіо Свобода» та «Голос Америки». Протягом 7 днів керівник кожного урядового органу має подати звіт директору Управління та бюджету щодо виконання закону

● Масштабні скорочення Ілона Маска у фінансуванні уряду США призупинили роботу команди Єльського університету, яка допомогла врятувати сотні українських дітей, викрадених росією. За даними українського уряду, майже 20 000 дітей були викрадені росією з моменту вторгнення у 2022 році

● Американський сенатор-демократ Марк Келлі відмовився від користування автомобілем Tesla після того, як Ілон Маск назвав його «зрадником» за відвідини України.

● Республіканця Чака Едвардса засвистали після слів: «Президент Трамп дуже підтримує Україну». Натовп не заспокоївся навіть після його заяви про те, що він вірить в те, що Трамп визнає путіна вбивчим диктатором.

● россия обвинила Норвегию в милитаризации норвежской части архипелага Шпицберген.

● Правительство рф распечатало последние резервы: запасы на счетах бюджета рухнули почти вдвое за два месяца

● Sky: путин заставил спецпосланника Трампа 8 часов ждать встречи.

● Припинення вогню може віддати росії 20% територій, воно не вигідне Україні, — ексрадник президента США з нацбезпеки

● Военное руководство Нигера потребовало покинуть в течении 48 часов высших должностных лиц китайских компаний China National Petroleum Corp, Zinder Refining Company и West African Gas Pipeline Company Ltd., отвечающим за строительство и эксплуатацию трубопровода, экспортирующего нефть в соседний Бенин, , - заявил Ибрагим Хамиду, глава отдела коммуникаций премьер-министра Али Ламина Зейна.

● Посол ЮАР в США Ибрагим Расул объявлен персоной нон грата

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