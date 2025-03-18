● російський безпілотник атакував дітей, які грали на вулиці у Херсоні. Воєнні злочини росії проти мирних жителів продовжуються.

● Зеленський підписав закон, який дозволяє відправляти підрозділи ЗСУ до інших країн

● Киев не признает утрату земель, и не станет прописывать ограничения для своих вооруженных сил и отказ от вступления в НАТО и Евросоюз в мирном соглашении, — глава украинского МИД.

● Тулсі Габбард, колишня журналістка Fox News, яку Трамп призначив головою усієї американської розвідки: "Ми спостерігаємо зміцнення партнерства та визнання взаємних інтересів росії та США, зосереджених на мирі, процвітанні та свободі. У нас є два лідери двох великих держав, які є дуже добрими друзями і зосереджені на тому, як ми можемо зміцнити спільні цілі та інтереси".

● Хоча серед громадян США переважає позитивне ставлення до України на противагу росії, воно погіршилось серед виборців Республіканської партії, свідчить опитування NBC News. Загалом 41% опитаних американців заявили про позитивне ставлення до України, тоді як 28% сказали, що ставляться до неї негативно. Для порівняння, лише 6% респондентів ставляться до рф позитивно, а 68% – негативно. У листопаді 2023 року 37% республіканців в опитуванні NBC News ставилися до України негативно, тоді як 27% ставилися до неї позитивно. Зараз же до України негативно ставляться вже 46%, а позитивно – 19%

● Германия выделит еще 3 млрд евро на помощь Украине, а всего Берлин предоставит в 2025 году 7 млрд евро. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

● Украина в скором времени получит около 3,5 млрд евро после того, как Совет ЕС одобрил третий платеж безвозвратных грантов и кредитов в рамках программы Ukraine Facility.

● Новая Зеландия продлила действие санкций против рф до 17 марта 2028.

● Великобритания приготовилась бессрочно разместить тысячи военных в Украине.

● Макрон: «Когда путин привёл на свою землю северокорейских солдат, он спросил на это разрешение у президента Украины? Нет, не спросил. Тогда зачем спрашивать и согласовывать с путиным, ввод европейских миротворцев в Украину?»

● Новый министр обороны Швейцарии, известной своим историческим нейтралитетом, хочет расширить связи с НАТО и увеличить расходы на оборону с 0,7% ВВП до 1% ВВП.

● По словам президента Франции Макрона, Франция продолжит поставлять Украине многоцелевые истребители Mirage 2000-5F подготовку новых украинских пилотов. Франция также работает над ускорением поставок других систем в Украину, включая беспилотники и ракеты.

● На испытаниях турецкая лазерная пушка Gökberk успешно отследила и сбила ударные FPV-дроны в автоматическом режиме. Это передовое оружие станет частью национальной системы противовоздушной обороны «Стальной купол».

● У Франції 86% громадян виступають за відновлення військової служби за призовом, яка була остаточно скасована у 2001 році.

● ЕС с 17 марта отключает от SWIFT 11 российских банков и две небанковских кредитных организации. Под ограничения попали банки Ак Барс, Уралсиб, Кубань кредит, Точка, Национальный резервный банк, Росэксимбанк, Синара, Примсоцбанк, ББР Банк, Кузнецкбизнесбанк, Кубань Кредит Банк, Мир Бизнес Банк, а также НКО «Платежный конструктор» и «Петербургский расчетный центр». В Еврокомиссии заявили, что запрет на доступ к SWIFT коснется организаций, которые «считаются важными для российской финансовой и банковской систем».

● США обіцяють продовжувати атакувати хуситів, поки морські напади не припиняться.

● Верховный лидер Йемена объявил, что отныне все американские суда запрещены для входа в Красное море.

● Поки Ілон Маск намагається змінити світовий порядок, ситуація з Tesla невпинно гіршає.

● Совокупная цена акций 900 ведущих в мире корпораций военно-промышленного комплекса, включая авиационно-космическое производство, по состоянию на 7 марта увеличилась на 12% по сравнению с показателем на последний рабочий день 2024 года. Она превысила $2,12 трлн.

● Чешская Республика выступает с инициативой обсудить возможную поддержку дальнейшей работы Радио Свободная Европа/Радио Свобода в ЕС, заявил министр иностранных дел Ян Липавски. «В наших интересах, чтобы тоталитарные режимы не процветали вокруг нас», — заявил представитель чешского правительства. «Поэтому мы должны обсудить шаги по сохранению этого института», — добавил Липавски.

● 94% опрошенных немцев сказали, что не купят автомобиль Tesla. В 2024 году продажи Tesla в Германии сократились на 41% по сравнению с 2023 годом, в этом году за первые два месяца продажи упали на 70%. Отраслевые эксперты связывают спад популярности Tesla в стране с недовольством немцев вмешательством Илона Маска в местные выборы и поддержкой им крайне правой партии «Альтернатива для Германии».

● У США хочуть визнати ненависть до Трампа психічним розладом, — FOX. Конгресмени-республіканці з Міннесоти підготували законопроєкт, згідно з яким «синдром одержимості Трампом» офіційно буде визнано психічним захворюванням.

● В Лос-Анджелесе суд обязал Starbucks выплатить $50 млн мужчине, который пролил горячий чай на пенис. Теперь его половой орган не функционирует. Пострадавший судился с компанией почти 5 лет.

● П'ять сенаторів-республіканців від штату Міннесота мають намір завтра представити законопроект, який класифікує «Синдром розладу Трампа» (СРТ), який вони визначають як «гострий напад параної» щодо президентства Дональда Трампа, як психічне захворювання — сайт штату Міннесота. Тобто порушенням психіки можуть вважатися надто ворожі висловлювання на адресу Трампа. На жаль, це не жарт.

● Нет никаких гарантий, что в США не будет рецессии — Министр финансов США Бессент

● Президент США Дональд Трамп назвав недійсними помилування, які Джо Байден підписав в останній день свого президентства. За його словами, під час затвердження помилування попередня адміністрація використовувала Autopen — спеціальний пристрій, який механічно відтворює підпис за допомогою справжньої ручки або пера.

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● росія ще не дала відповіді на пропозицію США щодо встановлення режиму припинення вогню на 30 днів

● Анало-говнетный Суперджет (кстати почему название не скрепное) наконец-то совершил первый полет на "отечественных" двигателях... Разогнаться более 500 км ему не дали, по комментариям экипажа - "ну двигатели ж наши". А еще есть нюанс: 80% оборудования, как оказалось, импортозаместить не смогли

● Пропутинский президент Сербии Вучич заявил, что в стране не будет «копии киевского Майдана» после крупнейших антиправительственных протестов, в которых участвовало от нескольких сотен тысяч до одного миллиона человек. Он также отверг обвинения в использовании звуковой пушки против протестующих, появившиеся после свидетельств очевидцев.

● Во Владикавказе, внезапно "контролируемо загорелась" военная поликлиника. Причины возгорания неизвестны. УМЧС по Cеверной Осетии пожар пока не видит.

● Туапсе. После прекращения "контролируемого выгорания НПЗ" аборигены начали жаловаться на отравление "каким-то" паром.

● Вой на болотах: Z-"волонтеры" ноют по поводу того, что процесс выдуривания денег у населения на войну практически остановился... Из-за Трампа

● Комитет госдуры по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафа до 20.000₽ за несообщение в военкомат о смене места жительства.

● В Красноярске власти запретили митинг против запрета митингов. Мэрия Красноярска отказала в митинге, сославшись на «ведение СВО». В ответе от мэрии сказано, что «проведение публичных мероприятий в период ведения специальной военной операции, объявленной президентом рф путиным, недопустимо». Такой нормы в законодательстве не существует

● российская сторона больше не готова идти на ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через украинскую территорию, заявил представитель рф при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

● В вопросе возвращения российских спортсменов нет никаких результатов, заявил глава МОК Томас Бах

● Словакия не будет участвовать ни в каких военных миссиях в Украине и не выдаст на военную помощь Киеву "ни цента", заявил Фицо

● Калужский депутат предложил девушкам чаще носить мини-юбки, заявив, что это поможет им выйти замуж и повысить демографию. Недовольных инициативой он назвал «педиками».

● Боброедка рассказывает, что страны ЕС, которые планируют отправить войска в Украину, пришлют туда «изнеженных солдат», которые не воевали со времён Великой Отечественной войны. Чего они тогда так переживают и выступают категорически против миротворцев? «Изнеженные мальчики» сразу в обморок упадут, увидев серьёзных пацанов на верблюдах и ослах.

Новости портала «Весь Харьков»