Новости из США. Четверг, 1 сентября 2022

Сегодняшний выпуск новостей будет полностью посвящен внутренним американским новостям, в том числе важному выступлению президента Байдена.

* В федеральном суде в Вашингтоне в четверг был вынесен самый суровый из вынесенных до сих пор приговоров участнику мятежа 6 января 2021 года. 66-летний бывший офицер нью-йоркской полиции Томас Вебстер, признанный в мае судом присяжных виновным по шести пунктам обвинения, включая нападение на офицера полиции, которого Вебстер душил, был приговорен федеральным судьей к десяти годам тюремного заключения.

* После вынесения этого приговора, Трамп в интервью «Венди Белл Радио» заявил в четверг, что если он будет избран президентом в 2024 году, что он полностью помилует всех участников мятежа 6 января 2021 года и принесет извинения от имени государства многим из них.

* В федеральном суде во Флориде прошли слушания по иску Трампа о назначении «специального мастера», который должен был бы выяснить, нет ли среди изъятых у него при обыске 8 августа документов таких, которые могут охраняться «привилегиями».

Федеральный прокурор Южного округа Флориды Хуан Антонио Гонзалез и руководитель отдела контрразведывательных расследований отделения национальной безопасности министерства юстиции Джей Братт заявили, что изъятые документы являются собственностью государства и федерального правительства и на них не могут распространяться никакие привилегии, что адвокаты Трампа своим иском хотят затянуть и помешать расследованию уголовного дела о незаконном завладении секретными правительственными документами, их незаконном удержании и о препятствовании расследованию этих преступлений. Были также представлены новые данные о документах, изъятых при обыске у Трампа. Количество изъятых при обыске секретных документов более, чем в два раза превышает число секретных документов, переданных Трампом Национальному Архиву в январе 2022 года (после требований Архива и спустя год после того, как Трамп покинул Белый Дом). Таких документов было 184. Таким образом, при обыске было изъято еще как минимум более 368 документов разной степени секретности. В том числе три совершенно секретных документа агенты ФБР обнаружили на двух письменных столах в доме Трампа, в его так называемом «офисе». Кроме того, представители федеральной прокуратуры заявили, что назначение «специального мастера» оставит под угрозой интересы национальной безопасности, поскольку остановят расследование дела о нарушении закона о шпионаже.

Адвокаты Трампа заявили, что дело о документах – это все равно, что дело о взятых в библиотеке книгах, которые не были вовремя туда возвращены.

Судья Айлин Кэннон, номинированная в федеральные судьи Трампом, рассматривающая дело по жребию, объявила, что примет решение по иску позже. У судьи есть выбор. Если она хочет, чтобы при следующем республиканском президенте в Белом Доме и республиканском большинстве в Сенате ее продвинули в судьи апелляционного суда, она должна принять решение в пользу Трампа. Если она хочет быть просто судьей, который руководствуется только законом, то она должна отказать Трампу в удовлетворении его иска, как отказала бы любому другому гражданину в подобной ситуации.

* Президент Джо Байден выступил в четверг вечером с обращением к стране в Филадельфии, в Национальном Историческом Парке Независимости, возле исторического здания, в котором была провозглашена Декларация Независимости США. Выступление президента, начавшееся в 20:00 по времени Восточного Побережья, транслировалось по телевидению. Выступление очень важное, не только в связи с предстоящими выборами в Конгресс и местные органы власти во многих штатах, но и в связи с тем, что переживает страна, в какой внутриполитической ситуации она находится. Вот полный перевод выступления президента.

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«Мои соотечественники-американцы, сегодня я обращаюсь к вам со священного места в Америке: мы находимся возле Зала Независимости в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Именно здесь более двух веков назад Америка провозгласила миру свою Декларацию Независимости с уникальной для всех стран идеей о том, что в Америке мы все созданы равными.

Здесь была написана и обсуждалась Конституция Соединенных Штатов.

Именно здесь тремя простыми словами мы положили начало самому необычному эксперименту по самоуправлению, который когда-либо знал мир: «Мы, народ». «Мы, народ».

Эти два документа и воплощенные в них идеи - равенство и демократия - являются той скалой, на которой построена наша страна. Именно благодаря им мы стали величайшей страной на Земле. Именно поэтому на протяжении более чем двух столетий Америка является маяком для всего мира.

Но сегодня, когда я стою здесь, равенство и демократия подвергаются атакам. Мы не сделаем себе одолжения, сделав вид, что это не так.

Поэтому сегодня я пришел сюда, где все началось, чтобы как можно яснее сказать стране об угрозах, с которыми мы сталкиваемся, о силе, которая находится в наших собственных руках, чтобы противостоять этим угрозам, и о невероятном будущем, которое лежит перед нами, если только мы выберем его.

Мы никогда не должны забывать: мы, народ, являемся истинными наследниками американского эксперимента, который начался более двух веков назад.

В каждом из нас горит пламя свободы, зажженное здесь, в Зале Независимости, - пламя, которое освещало наш путь через отмену рабства, Гражданскую войну, предоставление всем права голоса, Великую депрессию, мировые войны, борьбу за гражданские права.

Это священное пламя горит и в наше время, когда мы строим Америку, более процветающую, свободную и справедливую.

Это дело моего президентства, миссия, в которую я верю всей душой.

Но сначала мы должны быть честны друг с другом и с самими собой.

Слишком многое из того, что происходит сегодня в нашей стране, ненормально.

Дональд Трамп и республиканцы MAGA представляют экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики. (MAGA - make America great again – сделаем Америку великой снова – основной лозунг Трампа и поддерживающих его ультраправых. Сам Трамп часто называет своих сторонников движением MAGA -И.А.)

Сейчас я хочу быть предельно ясным с самого начала: Не все республиканцы, даже не большинство республиканцев, являются республиканцами MAGA. Не каждый республиканец принимает их экстремальную идеологию.

Я это знаю, потому что мне довелось работать с этими традиционными республиканцами.

Но нет никаких сомнений в том, что сегодня в республиканской партии доминируют, руководят и запугивают других Дональд Трамп и республиканцы MAGA, и это угроза для нашей страны.

Это тяжелая проблема.

Но я американский президент - не президент красной Америки или синей Америки, а президент всей Америки.

И я считаю, что это мой долг - моя обязанность быть честным с вами, говорить правду, какой бы трудной она ни была, какой бы болезненной ни была.

И вот что, на мой взгляд, является правдой: республиканцы MAGA не уважают Конституцию. Они не верят в верховенство закона. Они не признают волю народа.

Они отказываются признавать результаты свободных выборов. И они работают прямо сейчас, в этот момент, когда я говорю, в одном штате за другим, чтобы передать управление выборами в Америке своим партийным назначенцам и приближенным, давая возможность отрицателям выборов подорвать саму демократию.

Силы MAGA полны решимости повести эту страну назад - назад к Америке, где нет права выбора, права на частную жизнь, права на контрацепцию, права на брак с тем, кого любишь.

Они продвигают авторитарных лидеров и раздувают пламя политического насилия, которое представляет угрозу для наших прав, как личностей, для нашего стремления к справедливости, для верховенства закона, для самой души этой страны.

Они смотрят на толпу, которая ворвалась в Капитолий США 6 января, жестоко расправившись с правоохранителями, не как на мятежников, приставивших кинжал к горлу нашей демократии, а как на патриотов.

И они рассматривают свой провал попытки остановить мирную передачу власти после выборов 2020 года как подготовку к выборам 2022 и 2024 годов.

В прошлый раз они испробовали все, чтобы аннулировать голоса 81 миллиона человек. И на этот раз они намерены добиться успеха в противодействии воле народа.

Вот почему уважаемые консерваторы, такие как судья федерального окружного суда Майкл Люттиг, назвали Трампа и крайних республиканцев MAGA, цитирую, «явной и настоящей опасностью» для нашей демократии.

Но хотя угроза американской демократии реальна, я хочу сказать как можно яснее: Мы не бессильны перед лицом этих угроз. Мы не сторонние наблюдатели в этой продолжающейся атаке на демократию.

Гораздо больше американцев - гораздо больше американцев любого происхождения и убеждений - отвергают экстремальную идеологию MAGA, чем тех, кто ее принимает.

И, друзья, это в наших силах, это в наших руках - ваших и моих - остановить атаку на американскую демократию.

Я считаю, что Америка находится в точке перегиба - в одном из тех моментов, которые определяют форму всего, что будет после.

И сейчас Америка должна сделать выбор: двигаться вперед или двигаться назад. Строить будущее или зацикливаться на прошлом. Быть страной надежды, единства и оптимизма или страной страха, разделения и тьмы.

Республиканцы MAGA сделали свой выбор. Они выбрали гнев. Они процветают на хаосе. Они живут не в свете правды, а в тени лжи.

Но все вместе мы можем выбрать другой путь. Мы можем выбрать лучший путь - вперед, в будущее. В будущее возможностей. В будущее, в котором можно строить, мечтать и надеяться.

И по этому пути мы можем двигаться вперед.

Я знаю эту страну. Я знаю вас, американский народ. Я знаю ваше мужество. Я знаю ваши сердца. И я знаю нашу историю.

Это страна, которая чтит нашу Конституцию. Мы не отвергаем ее.

Это страна, которая верит в верховенство закона. Мы не отвергаем его.

Это страна, которая уважает свободные и честные выборы. Мы уважаем волю народа. Мы не отрицаем ее.

И это страна, которая отвергает насилие как политический инструмент. Мы не поощряем насилие.

Мы все еще Америка, которая верит в честность, в порядочность и уважение к другим, в патриотизм, в свободу, в справедливость для всех, в надежду и возможности.

В своей основе мы по-прежнему являемся демократией.

И все же история говорит нам, что слепая преданность одному лидеру и готовность к политическому насилию смертельно опасны для демократии.

Долгое время мы говорили себе, что американская демократия нам гарантирована, но это не так.

Мы должны защищать ее, охранять, отстаивать - каждый из нас.

Вот почему сегодня я прошу нашу страну собраться вместе, объединиться ради единственной цели - защиты нашей демократии, независимо от вашей идеологии.

Мы все призваны, по долгу службы и по совести, противостоять экстремистам, которые ставят собственное стремление к власти превыше всего.

Демократы, независимые, республиканцы: Мы должны быть сильнее, решительнее и более привержены спасению американской демократии, чем республиканцы MAGA привержены разрушению американской демократии.

Мы, народ, не позволим никому и ничему разлучить нас. Сегодня вокруг нас существуют опасности, которым мы не можем позволить возобладать. Мы слышим - вы слышали это - все больше и больше разговоров о насилии как о приемлемом политическом инструменте в этой стране. Это не так. Оно никогда не будет приемлемым инструментом.

Поэтому я хочу сказать просто и ясно: В Америке нет места политическому насилию. Точка. Никакому. Никогда.

Мы видели жестокую атаку на правоохранителей 6 января. Мы видели, как сотрудники избирательных комиссий, работники избирательных участков, многие из них волонтеры обеих партий, подвергались запугиванию и угрозам смерти. И - вы можете в это поверить? - Агенты ФБР, просто выполняющие свою работу по выполнению задания, сталкиваются с угрозами собственной жизни со стороны своих сограждан.

Вдобавок ко всему, общественные деятели - сегодня, вчера и позавчера - предсказывают и практически призывают к массовому насилию и беспорядкам на улицах

(к беспорядкам на улицах в случае, если Трампу будут предъявлены обвинения в похищении секретных документов и ненадлежащем с ним обращении призывал в прошлое воскресенье в телеинтервью республиканский сенатор Грэм – И.А).

Это подстрекательство. Это опасно. Это противоречит верховенству закона. И мы, народ, должны сказать: мы не такие.

Дамы и господа, мы не можем одновременно поддерживать мятежи и быть за Америку. Это несовместимо.

Мы не можем позволить, чтобы насилие было признано нормой в этой стране. Это неправильно. Каждый из нас должен отвергнуть политическое насилие со всей моральной ясностью и убежденностью, на которую только способна эта страна. Отвергнуть сейчас же.

Мы не можем позволить подорвать честность наших выборов, ибо это путь к хаосу.

Послушайте, я знаю, что политика в Америке может быть жестокой, злой и неприятной. Я понимаю это. Я верю в то, что в политике есть плюсы и минусы, в разногласия, дебаты и инакомыслие.

Мы - большая, сложная страна. Но демократия сохранится только в том случае, если мы, народ, будем уважать то, что охраняет республику. Только если мы, народ, признаем результаты свободных и честных выборов. Только если мы, народ, рассматриваем политику не как тотальную войну, а как посредничество между нашими отличиями.

Демократия не может выжить, когда одна сторона считает, что у выборов есть только два исхода: либо они победили, либо их обманули. И именно в таком положении находятся сегодня республиканцы MAGA.

Они не понимают того, что знает каждый патриотичный американец: нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь. Это фундаментально.

Американская демократия работает только тогда, когда мы решаем уважать верховенство закона и институты, которые были созданы в этом зале за моей спиной, только тогда, когда мы уважаем наши законные политические разногласия.

Я не буду стоять в стороне и смотреть - не буду наблюдать за тем как воля американского народа отменяется дикими теориями заговора и необоснованными, бездоказательными заявлениями о мошенничестве.

Я не буду стоять в стороне и смотреть, как выборы в этой стране крадут люди, которые просто отказываются признать, что они проиграли.

Я не буду стоять в стороне и наблюдать, как самая фундаментальная свобода в этой стране - свобода голосовать и добиваться, чтобы ваш голос был учтен, отнимается у вас и у американского народа.

Как ваш президент, я буду защищать нашу демократию всеми фибрами своей души, и я прошу каждого американца присоединиться ко мне.

На протяжении всей нашей истории Америка часто добивалась наибольшего прогресса, выходя из самых мрачных моментов истории.

Я верю, что мы можем и должны сделать это снова, и мы это делаем.

Республиканцы MAGA смотрят на Америку и видят резню, тьму и отчаяние. Они распространяют страх и ложь - ложь, распространяемую ради прибыли и власти.

Но я вижу совсем другую Америку - Америку с неограниченным будущим, Америку, которая вот-вот взлетит. Я надеюсь, что вы тоже это увидите. Просто оглянитесь вокруг.

Я верил, что мы сможем поднять Америку из со дна ковида, и для этого мы приняли крупнейший пакет мер по восстановлению экономики со времен Франклина Делано Рузвельта. И сегодня экономика Америки развивается быстрее, и она сильнее, чем у любой другой развитой страны мира. Но нам еще многое предстоит сделать.

Я верил, что мы можем построить лучшую Америку, поэтому мы приняли закон о крупнейших инвестициях в инфраструктуру со времен президента Дуайта Д. Эйзенхауэра. И сейчас мы приступили к десятилетию восстановления дорог, мостов, шоссе, портов, водных систем, высокоскоростного Интернета, железных дорог.

Я верил, что мы можем сделать Америку более безопасной, поэтому мы приняли самый значительный закон о безопасном обращении с оружием со времен президента Клинтона.

Я верил, что мы можем перейти от самой высокой в мире стоимости лекарств по рецептам к более доступным по цене лекарствам и более доступному здравоохранению, поэтому мы приняли самые значительные реформы здравоохранения со времен президента Обамы, подписавшего закон о доступном медицинском страховании.

И я верил, что мы можем создать будущее с чистой энергией и спасти планету, поэтому мы приняли самую важную инициативу по климату в истории.

Циники и критики говорят нам, что ничего не удастся сделать, но они ошибаются. Нет ни одной вещи, которую Америка не могла бы сделать - ни одной вещи, которая была бы нам не по силам, если мы сделаем это вместе.

Это никогда не бывает легко. Но мы доказываем, что в Америке, какой бы длинной ни была дорога, прогресс все-таки достигается.

Я знаю, что последний год, последние несколько лет были трудными. Но сегодня ковид больше не контролирует нашу жизнь. Больше американцев имеют работу, чем когда-либо. Предприятия растут. Наши школы открыты. Миллионы американцев вырвались из нищеты. Миллионы ветеранов, которые когда-то подвергались воздействию токсичных веществ, теперь получат то, что они заслуживают для своих семей и компенсации.

Американское производство ожило в самом сердце страны, и будущее будет сделано в Америке независимо от того, что говорят сторонники превосходства белых и экстремисты.

Я сделал ставку на вас, на американский народ, и эта ставка окупается. И мы доказали, что из тьмы - тьмы Шарлоттсвилля, тьмы ковида, тьмы насилия с применением оружия, тьмы мятежа мы можем увидеть свет. Свет теперь виден.

Свет, который будет вести нас вперед не только на словах, но и в действиях - делах для вас, для ваших детей, для ваших внуков, для Америки.

Даже в этот момент, когда перед нами стоят все эти трудности, я даю вам слово Байдена: я никогда не был так оптимистичен в отношении будущего Америки. Не потому что я такой, а потому, что вы есть.

Мы покончим с раковыми заболеваниями, какими мы их знаем. Запомните мои слова.

Мы создадим миллионы новых рабочих мест в экономике чистой энергии.

Мы будем мыслить масштабно. Мы сделаем 21 век еще одним американским веком, потому что мы нужны миру.

Вот где нам нужно сосредоточить нашу энергию - не на прошлом, не на разжигании культурных войн, не на политике недовольства, а на будущем, которое мы можем построить вместе.

Республиканцы MAGA считают, что для того, чтобы они преуспели, все остальные должны потерпеть неудачу. Они верят в Америку не так, как я верю в Америку.

Я верю, что Америка достаточно велика, чтобы все мы преуспели, и это та страна, которую мы строим: страна, где никто не останется позади.

Я баллотировался в президенты, потому что верил, что мы находимся в битве за душу этой страны. Я по-прежнему верю в это. Я верю, что душа - это дыхание, жизнь и суть того, кто мы есть. Душа - это то, что делает нас нами.

Душа Америки определяется священным положением о том, что все созданы равными по образу и подобию Божьему. Что все имеют право на приличное, достойное и уважительное отношение. Что все заслуживают справедливости и шанса на процветание и достойную жизнь. И что демократия должна быть защищена, потому что демократия делает все это возможным. Друзья, и это зависит от нас.

Демократия начинается и будет сохранена в наших, народных привычках, привычках сердца, в нашем характере: оптимизме, который подвергается испытаниям, но сохраняется и помогает нам выстоять, в мужестве, которое копает глубоко, когда нам это нужно, в сочувствии, которое подпитывает демократию, готовность видеть друг в друге не врагов, а американцев.

Послушайте, наша демократия несовершенна. Она всегда была несовершенна.

Несмотря на тех людей, которых вы слышите с другой стороны. Они имеют право быть возмущенными. Это демократия. Но история, здравый смысл и хорошие манеры - это то, от чего они никогда не страдали.

Однако история и здравый смысл говорят нам, что возможности, свобода и справедливость для всех с наибольшей вероятностью реализуются в условиях демократии.

Мы никогда еще полностью не реализовали чаяния наших основателей, но каждое новое поколение открывает эти двери немного шире, чтобы впустить в них больше людей, для которых раньше вход был закрыт.

Мои дорогие соотечественники, Америка - это идея - самая мощная идея в мировой истории. И она бьется в сердцах жителей этой страны. Она бьется во всех наших сердцах. Она объединяет Америку. Это американское кредо.

Идея о том, что Америка гарантирует достойное отношение к каждому человеку. Она не дает безопасную гавань для ненависти. Она закладывает в каждого веру в то, что независимо от того, с чего ты начинаешь в жизни, нет ничего, чего бы ты не смог достичь.

Вот кто мы такие. Это то, за что мы выступаем. Это то, во что мы верим. И именно это мы и делаем: открываем двери, создаем новые возможности, ориентируемся на будущее. И мы только начинаем.

Наша задача - сделать нашу страну свободной и справедливой, справедливой и сильной, благородной и целостной.

И эта работа является работой демократии - работой этого поколения. Это работа нашего времени, работа на все времена.

Мы не можем позволить себе оставить кого-либо в стороне. Нам нужно, чтобы каждый внес в это свою лепту. Так что высказывайтесь. Участвуйте. Голосуйте, голосуйте, голосуйте.

И если мы все выполним свой долг - если мы выполним свой долг в 2022 году и далее, тогда грядущие века скажут, что мы - все мы здесь - мы сохранили веру. Мы сохранили демократию. Мы прислушались не к нашим худшим инстинктам, а к нашим лучшим ангелам. И мы доказали, что при всех своих несовершенствах Америка по-прежнему является маяком для всего мира, идеалом, который нужно воплотить в жизнь, обещанием, которое нужно сдержать.

Нет ничего более важного, ничего более священного, ничего более американского. Это наша душа. Это то, кем мы являемся на самом деле. И именно такими мы должны - всегда должны быть.

И я не сомневаюсь - нисколько не сомневаюсь в том, что именно такими мы будем и что мы соберемся вместе как страна. Что мы защитим нашу демократию. Что в течение следующих 200 лет мы будем иметь то, что имели последние 200 лет: величайшую страну на Земле.

Нам просто нужно вспомнить, кто мы такие. Мы - Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки.

И пусть Бог защитит нашу страну. И пусть Бог защитит всех тех, кто стоит на страже нашей демократии. Да благословит вас всех Господь. Спасибо».

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Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Слава Україні!

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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