Новости из США. Вторник, 21 июня 2022

В центре внимания две новости:

- Четвертые открытые слушания в специальном комитете по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года.

- Визит генерального прокурора США Меррика Гарланда в Украину.

* Во вторник в специальном комитете Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года состоялись четвертые из семи назначенных открытых слушаний. Они были посвящены давлению, которое Трамп и его ближайшее окружение оказывали на власти штатов и ответственных за проведение выборов, в частности, в Аризоне и в Джорджии сначала с целью сформировать «альтернативные» коллегии выборщиков, а затем с целью десертифицировть протоколы голосования, отменить результаты выборов, которые выиграл Джо Байден, и объявить их победителем Трампа.

На слушаниях выступили и ответили на вопросы несколько важных свидетелей. Прозвучали также записи показаний, которые ранее дали комитету на закрытых слушаниях другие свидетели.

Спикер Палаты Представителей Аризоны республиканец Расти Бауэрс начал свои показания с того, что назвал ложью заявление Трампа, сделанное во вторник утром накануне слушаний. Трамп заявил, что вскоре после выборов 3 ноября 2020 года он разговаривал с Бауэрсом и тот, якобы сказал ему, что выборы в Аризоне сфальсифицированы и что Трамп их выиграл. Бауэрс заявил, что это ложь. Он разговаривал с Трампом по телефону, но никогда не говорил и не мог сказать ему ничего подобного.

В своем заявлении Трамп назвал Бауэрса «так называемым республиканцем» и подверг его различным нападкам.

Бауэрс также рассказал, что адвокат Трампа Руди Джулиани оказывал на него давление с требованием созвать сессию Палаты Представителей Аризоны и отменить результаты выборов на основании того, что в них, якобы, приняли участие 200 тысяч нелегальных иммигрантов и 5 тысяч умерших избирателей. Бауэрс потребовал от Джулиани предоставить доказательства его утверждений, но Джулиани доказательств не предоставил. Позднее Джулиани приехал в Аризону, выступал на неофициальном собрании местных республиканских законодателей с требованием собраться на сессию и отменить результаты выборов и в ответ на вопрос о доказательствах фальсификаций выборов, о которых он говорит, сказал «у нас много теорий, но нет доказательств».

Бауэрс рассказал и о том, что Трамп и Джулиани во время телефонного разговора 22 ноября 2020 года оказывали на него давление, чтобы он собрал законодателей на чрезвычайную сессию, которая назначила бы «альтернативную», протрамповскую коллегию выборщиков, чтобы она проголосовала за Трампа.

Утром 6 января 2021 года, в день, когда Конгресс должен был утверждать результаты выборов, республиканский член Палаты Представителей от Аризоны Энди Биггс звонил Бауэрсу и снова требовал созвать штатных законодателей на чрезвычайную сессию о десертифицировать протокол голосования членов коллегии выборщиков от Аризоны за Джо Байдена.

Бауэрс подчеркнул, что он является консервативным республиканцем, голосовал за Трампа и огорчен тем, что выборы выиграл демократ Джо Байден, однако он является прежде всего гражданином и законопослушным человеком и ни при каких обстоятельствах не мог бы совершить незаконные действия, которых требовали от него Трамп и его окружение. Результаты выборов определяют избиратели, их воля является законом, и никто не может ее изменить. Бауэрс также сказал, что не имел права единолично созывать законодателей на чрезвычайную сессию, для чего необходимы подписи 2/3 самих законодателей.

- Председатель Национального комитета республиканской партии Ронна Макданиел рассказала на закрытых слушаниях (была показана видеозапись ее показаний), что ей позвонил Трамп, передал затем трубку своему адвокату Джону Истману, который говорил, что необходимо, чтобы Национальный комитет республиканской партии оказал поддержку созданию «альтернативных» коллегий выборщиков в нескольких штатах, чтобы эти «выборщики» проголосовали за Трампа.

- Как следует из текстовых сообщений, полученных комитетом, утром 6 января 2021 года, руководитель аппарата республиканского сенатора Рона Джонсона из Висконсина спрашивал руководителя аппарата вице-президента Пенса, как Джонсон может передать Пенсу сфабрикованные поддельные протоколы голосования за Трампа фейковых выборщиков из Мичигана и Висконсина, которые не были отправлены по почте в Национальный архив. Руководитель аппарата Пенса ответил, что Джонсон «не должен передавать ему это».

- Государственный секретарь Джорджии республиканец Брэд Раффенспергер и его заместитель, ответственный за организацию выборов в штате республиканец Гэбриэл Стерлинг рассказали о давлении, которое оказывал на них Трамп с целью фальсифицировать в его пользу результаты выборов в Джорджии. Использовались те же аргументы («голосовали тысячи умерших выборщиков» - Раффенспергер подчеркнул, что после тщательных, многочисленных проверок было обнаружено, что от имени умерших избирателей было подано два голоса; «голосовали тысячи несовершеннолетних» - Раффенспергер подчеркнул, что таких случаев после всех проверок не было обнаружено, и так далее).

Звучала запись телефонного разговора Трампа с Раффенспергером 2 января 2021 года, законно сделанная госсекретарем Джорджии. Трамп утверждал, что выиграл выборы в Джорджии, требовал, чтобы Раффенспергер «нашел 11780 голосов» за него и угрожал госсекретарю уголовным преследованием, если он этого не сделает.

- Комитет также воспроизвел видеозаписи показаний на закрытых слушаниях лидера республиканского большинства в Сенате штата Мичиган Майка Ширки и республиканского спикера Палаты представителей Пенсильвании Брайана Катлера. Они также дали показания против Трампа, описав, как он неоднократно оказывал на них давление с целью склонить их к отмене результатов выборов. Они также рассказали об угрозах и давлении, которым они подвергались со стороны сторонников Трампа, поверивших в его предвыборную ложь, протестовавших у их домов и офисов и бомбардировавших их звонками и текстовыми сообщениями.

- И Раффенспергер, и Стерлинг, и Бауэрс, а также рядовые сотрудницы избирательных комиссий Джорджии Шэй Мосс и ее мама Руби Фримэн также рассказали о том, каким угрозам и оскорблениям со стороны сторонников Трампа подвергались и продолжают подвергаться они сами и члены их семей, в том числе угрозам физической расправы, убийства.

- Следующие открытые слушания в специальном комитете состоятся в четверг, 23 июня.

А один из ближайших выпусков новостей будет посвящен тому, насколько трудной является задача привлечения Трампа к уголовной ответственности на основании того, что расследовал специальный комитет. Хорошая статья об этом, объясняющая, чем отличается уголовное расследование от расследования спецкомитета и судебный процесс от слушаний в комитете, написанная бывшим заместителем генерального прокурора, руководителем офиса главного юриста министерства юстиции и бывшим главным юристом министерства обороны Джэком Голдсмитом, появилась на днях в Нью-Йорк Таймс.

- И необходимое замечание. В прошедшие выходные состоялся съезд самой большой в стране организации республиканской партии – техасской. Съезд принял предвыборную платформу партии, которая

-объявляет Джо Байдена и.о. президента, поскольку он не выиграл законно выборы;

- отвергает идею избирать президента путем голосования на общенациональных всеобщих выборах, настаивая на сохранении коллегии выборщиков;

- настаивает на праве Техаса на выход из США и праве легислатуры штата провести референдум по этому вопросу;

- объявляет любые ограничения на продажу оружия нарушением прав человека;

- призывает к полному и безусловному запрету абортов.

* Генеральный прокурор США Мэррик Гарланд приехал во вторник в Украину и встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Меррик Гарланд заявил по итогам визита:

«Соединенные Штаты солидарны с народом Украины перед лицом продолжающейся агрессии и атак России на суверенитет и территориальную целостность Украины Америка - и весь мир - видели множество ужасных фотографий и видео и читали душераздирающие рассказы о жестокости и смертях, которые стали результатом несправедливого вторжения России в Украину.

Военным преступникам нигде не спрятаться. Министерство юстиции США будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто совершает военные преступления и другие злодеяния в Украине. Работая вместе с нашими международными партнерами, министерство юстиции будет неустанно добиваться привлечения к ответственности каждого человека, причастного к совершению военных преступлений, пыток и других серьезных нарушений во время неспровоцированной войны в Украине».

Генеральный прокурор Гарланд объявил о создании специальной Группы по привлечению к ответственности лиц, совершивших военные преступления и другие злодеяния в Украине. Эта группа объединит ведущих экспертов министерства юстиции США по расследованию нарушений прав человека, военных преступлений и других злодеяний, а также предоставит широкую техническую помощь, включая оперативную помощь и консультации по вопросам уголовного преследования, сбора доказательств, криминалистики и соответствующего правового анализа. Группа также будет играть важную роль в проводимом министерством расследовании потенциальных военных преступлений, в отношении которых США обладают юрисдикцией, таких как убийство и ранение американских журналистов, освещавших российскую агрессию в Украине.

Руководителем созданной специальной Группы генеральный прокурор назначил Эли Розенбаума, также назначив его на должность своего советника по вопросам ответственности за военные преступления. Розенбаум ветеран министерства юстиции с 36-летним стажем, ранее занимавший должность директора Управления специальных расследований (OSI), которое в основном отвечало за выявление, денатурализацию и депортацию нацистских военных преступников, скрывших свое прошлое и обманным путем получивших американское гражданство. Под руководством Розенбаума были разоблачены более 100 нацистских военных преступников.

В работе Группы примут участие также другие прокуроры из отдела по правам человека и специальным преследованиям (HRSP).

Кроме того, Министерство юстиции выделит дополнительный персонал для расширения работы с Украиной и другими партнерами по противодействию российским незаконным финансировым операциям и уклонению от санкций. Среди прочего, министерство предоставит Украине эксперта-прокурора министерства юстиции для консультирования по вопросам борьбы с клептократией, коррупцией и отмыванием денег. Кроме того, министерство планирует направить двух экспертов-адвокатов из Управления по международным делам - одного в Европу, а другого - на Ближний Восток - для поддержки целевой группы министерства по борьбе с российской клептократией. Эти старшие юристы будут тесно сотрудничать со своими коллегами в странах-членах ЕС и странах Ближнего Востока для содействия взаимной правовой помощи и экстрадиции в связи с незаконными финансовыми операциями России и уклонением от санкций, в том числе в отношении расследований, касающихся российских олигархов, которые поддерживали российский режим и его усилия по подрыву суверенитета Украины.

* Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс на брифинге во вторник в связи с угрозами России в адрес Литвы из-за того, что Литва отказывается пропускать через свою территорию подсанкционные товары в Калининградскую область заявил, что США полностью солидарны с Литвой и верность США 5-й статье Договора НАТО о том, что нападение на одну страну НАТО – это нападение на всех, является железной и непоколебимой.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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