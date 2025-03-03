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NYT: Проти журналістів «Голосу Америки», які критикували Трампа, почали внутрішні розслідування
Про це пише New York Times
У п’ятницю, 28 лютого, одного з найвідоміших журналістів «Голосу Америки» Стівена Германа відправили у «тривалу відпустку з поважних причин» на час кадрового розслідування щодо нього.
Герман підтвердив, що проти нього почали розслідування після його критичних коментарів у соцмережах щодо скорочення діяльності USAID.
Джерело: https://t.me/smolii_ukraine/95923