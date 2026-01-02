Надзвичайне
Сегодня 09:02
Просмотров: 105

О приятном (о потерях РОВ)

В декабре 2025 года был установлен абсолютный рекорд полностью невозвратных потерь РОВ. То есть – 200-х, убитых.

В течение месяца показатель 200-х у РОВ превысил 22 тысячи тел!

За неполные четыре года войны это самый высокий показатель 200-х у российских войск в течение месяца.

Обусловлено это не только тем, что российские войска воюют сейчас исключительно не защищённой бронёй пехотой, но и тем, что накануне Нового года командование РОВ гнало личный состав на суицидальные штурмы для показателей и отчётностей под конец 2025. В итоге, ряд штурмов носили не просто хаотический, а абсолютно бессмысленный, но массовый характер.

Результат? Результат – в этом году более 22 тысяч счастливиц по всей россии получат под новогоднюю йолку белую Lada Kolina.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/26183

Новости портала «Весь Харьков»

