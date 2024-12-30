О российских потерях подробно
Общим местом оценок последних месяцев является утверждение о росте потерь росармии в ходе ползучего наступления на Донбассе и других участках фронта. Это утверждение основано на фактах.
Группа «Информационное сопротивление» продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.
По состоянию на 16 декабря в нашей базе 87811 имён, по которым есть полные данные, и более 420 человек, которые точно мертвы, но есть расхождения в атрибуции.
За неделю с 9 п 16 декабря 2024 г. мы зафиксировали рекордное число убитых – 1726. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года было 476 убитых.
Часть этой цифры старые потери, но подавляющее большинство – результат октября-декабря. Де-факто Россия не может скрыть, что хоронит две роты в день.
Как мы видим в истории с тем же азербайджанским самолётом, Кремль не признаёт даже очевидного и петляет до последнего. Так и в случае с потерями. Россияне занижают их в разы. МИНИМУМ – в два раза, в реальности – больше.
Т.е., россияне теряют убитыми примерно батальон в день. Т
олько по открытым данным, которые признаны в самой России, российская армия за 2024 год потеряла в Украине более 50 тыс. человек убитыми.
Подчёркиваю – это не абстрактная статистика, это люди, зафиксированные ПОИМЁННО. Среднегодовые потери убитыми – 140 человек в день.
Много это или мало? Этого пока недостаточно, чтобы остановить российскую орду. Но это уже чувствительно.
Согласно комплексу данных, которые мы собираем, в РФ уже несколько месяцев наблюдается разрыв между числом наёмников, отправляемых на фронт, а масштабом потерь. Новоприбывшие не восполняют потери.
Складывается впечатление, что российская армия, выполняя политическую задачу взять максимум до инаугурации Трампа, окончательно перестала считаться с потерями. Наши военные, которые своими глазами наблюдают и пресекают «мясные штурмы» малых групп противника, отмечают, что наступать в таком режиме бесконечно – невозможно.
При сохранении тенденций, по приблизительным оценкам, к концу зимы – началу весны произойдёт накопление разрывов между пополнением росармии и выбывающими из-за потерь. Либо росвлать должна найти какие-то новые источники живой силы (например – массовая мобилизация), либо они будут вынуждены останавливаться.
Лидеры по абсолютному числу признанных убитых:
• Башкортостан – 3882
• Татарстан – 3541
• Краснодарский край – 3470
• Свердловская область – 3206
• Пермский край – 2870
• Московская область – 2839
• Челябинская область – 2631
• Саратовская область – 2106
• Иркутская область – 2088
• Самарская область – 2072
Лидеры по относительному числу потерь (убитые на 10000 мужчин трудоспособного возраста):
• Тыва – 91
• Пермский край - 80
• Сахалин – 70
• Республика Алтай – 70
• Бурятия – 68
• Чукотка - 67
• Забайкалье – 51
• Ненецкий АО – 45
• Нижегородская область – 44
• Камчатка – 44
….
• Ингушетия – 9
• Кабардино-Балкария – 9
• Чечня – 8
• Санкт-Петербург – 6
• Москва – 2
Тенденции года максимально наглядны: столицы и Кавказ не воюют, больше всего зарабатывают на войне и несут максимальную ответственность за войну (разумеется, после Кремля) бонзы Казани и Уфы.
Судя по этим данным, Москва никак не накажет Кадырова за сбитый азербайджанский самолёт, найдут каких-то стрелочников из числа рядовых российских пвошников.
Алиев же публично требует наказания виновных. Посмотрим, какой уровень виновных его удовлетворит (ведь дондон Кадыров демонстративно наградил сородича, который заявил, что «сбито всё»).
Джерело: https://t.me/kopytkoav/803