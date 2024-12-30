О российских потерях подробно

Общим местом оценок последних месяцев является утверждение о росте потерь росармии в ходе ползучего наступления на Донбассе и других участках фронта. Это утверждение основано на фактах.

Группа «Информационное сопротивление» продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.

По состоянию на 16 декабря в нашей базе 87811 имён, по которым есть полные данные, и более 420 человек, которые точно мертвы, но есть расхождения в атрибуции.

За неделю с 9 п 16 декабря 2024 г. мы зафиксировали рекордное число убитых – 1726. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года было 476 убитых.

Часть этой цифры старые потери, но подавляющее большинство – результат октября-декабря. Де-факто Россия не может скрыть, что хоронит две роты в день.

Как мы видим в истории с тем же азербайджанским самолётом, Кремль не признаёт даже очевидного и петляет до последнего. Так и в случае с потерями. Россияне занижают их в разы. МИНИМУМ – в два раза, в реальности – больше.

Т.е., россияне теряют убитыми примерно батальон в день. Т

олько по открытым данным, которые признаны в самой России, российская армия за 2024 год потеряла в Украине более 50 тыс. человек убитыми.

Подчёркиваю – это не абстрактная статистика, это люди, зафиксированные ПОИМЁННО. Среднегодовые потери убитыми – 140 человек в день.

Много это или мало? Этого пока недостаточно, чтобы остановить российскую орду. Но это уже чувствительно.

Согласно комплексу данных, которые мы собираем, в РФ уже несколько месяцев наблюдается разрыв между числом наёмников, отправляемых на фронт, а масштабом потерь. Новоприбывшие не восполняют потери.

Складывается впечатление, что российская армия, выполняя политическую задачу взять максимум до инаугурации Трампа, окончательно перестала считаться с потерями. Наши военные, которые своими глазами наблюдают и пресекают «мясные штурмы» малых групп противника, отмечают, что наступать в таком режиме бесконечно – невозможно.

При сохранении тенденций, по приблизительным оценкам, к концу зимы – началу весны произойдёт накопление разрывов между пополнением росармии и выбывающими из-за потерь. Либо росвлать должна найти какие-то новые источники живой силы (например – массовая мобилизация), либо они будут вынуждены останавливаться.

Лидеры по абсолютному числу признанных убитых:

• Башкортостан – 3882

• Татарстан – 3541

• Краснодарский край – 3470

• Свердловская область – 3206

• Пермский край – 2870

• Московская область – 2839

• Челябинская область – 2631

• Саратовская область – 2106

• Иркутская область – 2088

• Самарская область – 2072

Лидеры по относительному числу потерь (убитые на 10000 мужчин трудоспособного возраста):

• Тыва – 91

• Пермский край - 80

• Сахалин – 70

• Республика Алтай – 70

• Бурятия – 68

• Чукотка - 67

• Забайкалье – 51

• Ненецкий АО – 45

• Нижегородская область – 44

• Камчатка – 44

….

• Ингушетия – 9

• Кабардино-Балкария – 9

• Чечня – 8

• Санкт-Петербург – 6

• Москва – 2

Тенденции года максимально наглядны: столицы и Кавказ не воюют, больше всего зарабатывают на войне и несут максимальную ответственность за войну (разумеется, после Кремля) бонзы Казани и Уфы.

Судя по этим данным, Москва никак не накажет Кадырова за сбитый азербайджанский самолёт, найдут каких-то стрелочников из числа рядовых российских пвошников.

Алиев же публично требует наказания виновных. Посмотрим, какой уровень виновных его удовлетворит (ведь дондон Кадыров демонстративно наградил сородича, который заявил, что «сбито всё»).

Джерело: https://t.me/kopytkoav/803

Новости портала «Весь Харьков»