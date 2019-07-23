«Обещают убить нас, либо выкрасть и вернуть в Россию». Полицейские, сбежавшие из РФ, переживают за безопасность своих семей

Никита Моргунов и Семен Фищук рассказывают о причинах своего бегства из России. Оба мужчины были сотрудниками внутренних дел Российской Федерации в Ростове в отделе по контролю за оборотом наркотиков. Со своими должностями пришлось попрощаться через собственную принципиальную позицию, что, по словам мужчин кардинально, расходилась с позицией местной власти. События из-за которых им пришлось просить политического убежища в Украине развернулись в апреле текущего года - на одном из дежурств они с напарником задержали двух подозрительных особ у одной из аптек города. Один из задержанных оказался активистом общественной организации, которая якобы ведет антинаркотический движение в России. Ранее судимый мужчина, по словам Никиты Моргунова, был задержан на закладке и при задержании оказывал неповиновение полицейским.

Никита Моргунов, гражданин РФ

В отделе полиции Карапетян начал угрожать нам, то, что он член общественной организации - эта организация занимается ну, по сути, вымогательством денежных средств с аптек, предложил нам его отпустить или у нас будут проблемы, ну мы естественно ему не поверили, ну если б даже и поверили, ничего бы не изменилось.

А проблемы действительно начались - задержанный написал заявление о якобы избиении его сотрудниками полиции. Российские СМИ подхватили новость и начали по словам мужчин - поливать их грязью и даже несмотря на то, что Следственный комитет в ходе проверки и допроса свидетелей выяснил, что задержанный действительно сопротивлялся - давление на полицейских начался уже на уровне власти, рассказывает Моргунов .

Никита Моргунов, гражданин РФ

Дмитрий Носов обратился непосредственно к Министру МВД Колокольцеву, преподнёс ему в выгодном свете, после чего скажем так, нам объяснили, ну наше руководство нам объяснило. Что у нас большие проблемы. было возбужденно одно фактово-уголовное дело после чего нам пояснили что вы будете по нему допрошены и арестованы то есть сразу перейдете в разряд подозреваемых .

После пересечения украинской границы и обращения о политическом убежище в России было возбуждено еще несколько уголовных дел против Моргунова и Фищука, кроме того в Интернете начались жесткие травли и даже угрозы физической расправы над семьями полицейских, оставшихся на территории России, рассказывает бывший лейтенант полиции Семен Фищук.

Семен Фищук, гражданин РФ

Угрозы поступают везде в средствах массовой информации в интернете, на личной страничке, постоянно обещают убить нас либо выкрасть и вернуть в Россию и что мы ответим за то, что мы выступили на телевиденье, там обратились к журналистам. За нашу позицию к политическому руководству страны нынешнему.

В стране - агрессоре гнут свою линию и ведут жесткую пропаганду против бывших силовиков, называя их оборотнями в погонах и обвиняя их в «крышевании» аптек и подбрасывании наркотиков. По словам мужчин они имеют достаточно доказательств чтобы доказать свою невиновность и вернуть честное имя.

Семен Фищук, гражданин РФ

То есть, то, что говорится там, российскими СМИ допустим постоянно, что Украина это опасно, В Украине вас убьют, сожгут, ограбят. Или там ещё что-то произойдёт, ничего подобного с нами не произошло. Вот мы стоим здесь прекрасно выглядим. Отлично всё у нас хорошее настроение, всё прекрасно здесь нормальные люди, здесь нормальная страна, здесь можно жить. И вот то вранье, которое льется на российских СМИ - ну мы короче были ошеломлены.

Сейчас же бывшие российские полицейские, предоставив сотни документов, по их словам подтверждающих правомерность их действий, ждут положительного решения от Государственной миграционной службы об официальном предоставлении политического убежища и помощи от украинского государства. Чтобы в кратчайшие сроки перевезти свои семьи в Украине, ведь в России, по мнению мужчин - им грозит опасность.

Агентство Телевидения Новости