Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 42

ОБСЄ має посилити санкційний тиск на росію

ОБСЄ має посилити санкційний тиск на росію

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

11 березня Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ферідун Сінірліоглу відвідав москву.

▶️ росія відіграє деструктивну роль в ОБСЄ, підриваючи діяльність Організації і використовуючи її для виправдання агресії проти України.

▶️ Вже майже три роки росія незаконно утримує в ув’язненні трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ: Максима Петрова, Вадима Голду і Дмитра Шабанова.

▶️ Україна закликає держави-учасниці ОБСЄ посилити політичний і санкційний тиск на росію задля якнайшвидшого і безумовного звільнення цих людей.

▶️ Київ наголошує, що керівництво ОБСЄ має утримуватись від дій, які можуть сприяти послабленню політичної ізоляції росії.

▶️ Міжнародна ізоляція рф – це реакція світу на агресивну війну росії проти України, а також спосіб примусити москву зупинити агресію.

Джерело: https://t.me/spravdi/45498

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: обсє, росія

Читайте ещё:

Брехня: «у Кривому Розі атакували готель, де були іноземні найманці»
Сегодня 09:32    48
Через критичний брак двірників у ТО Донецьку окупанти оголосили про достроковий сезон «суботників»
Сегодня 09:20    54
Збито 74 ворожі БПЛА, 38 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:20    50
Добрые дроны посетили этой ночью газовые объекты рф в нескольких регионах
Сегодня 08:35    84
Харківщина, 13 березня
Сегодня 08:32    69
Новини з іншого світу
Сегодня 08:19    94
путін порушує угоди, коли чорнило ще не висохло
Сегодня 08:09    103
Оперативна інформація станом на 08.00 13.03.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    84
Китай начал отказываться от транзита грузов в Европу через россию из-за конфискаций военных товаров.
Сегодня 08:00    96
Росіяни продовжують терор мирних міст. Наразі відомо, що уночі під ударом опинилися одразу кілька регіонів
Сегодня 07:54    75
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 