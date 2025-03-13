ОБСЄ має посилити санкційний тиск на росію
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
11 березня Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ферідун Сінірліоглу відвідав москву.
▶️ росія відіграє деструктивну роль в ОБСЄ, підриваючи діяльність Організації і використовуючи її для виправдання агресії проти України.
▶️ Вже майже три роки росія незаконно утримує в ув’язненні трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ: Максима Петрова, Вадима Голду і Дмитра Шабанова.
▶️ Україна закликає держави-учасниці ОБСЄ посилити політичний і санкційний тиск на росію задля якнайшвидшого і безумовного звільнення цих людей.
▶️ Київ наголошує, що керівництво ОБСЄ має утримуватись від дій, які можуть сприяти послабленню політичної ізоляції росії.
▶️ Міжнародна ізоляція рф – це реакція світу на агресивну війну росії проти України, а також спосіб примусити москву зупинити агресію.
Джерело: https://t.me/spravdi/45498