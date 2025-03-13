ОБСЄ має посилити санкційний тиск на росію

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

11 березня Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ферідун Сінірліоглу відвідав москву.

▶️ росія відіграє деструктивну роль в ОБСЄ, підриваючи діяльність Організації і використовуючи її для виправдання агресії проти України.

▶️ Вже майже три роки росія незаконно утримує в ув’язненні трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ: Максима Петрова, Вадима Голду і Дмитра Шабанова.

▶️ Україна закликає держави-учасниці ОБСЄ посилити політичний і санкційний тиск на росію задля якнайшвидшого і безумовного звільнення цих людей.

▶️ Київ наголошує, що керівництво ОБСЄ має утримуватись від дій, які можуть сприяти послабленню політичної ізоляції росії.

▶️ Міжнародна ізоляція рф – це реакція світу на агресивну війну росії проти України, а також спосіб примусити москву зупинити агресію.

Джерело: https://t.me/spravdi/45498

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