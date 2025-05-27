По данным источника The New York Times, в российской армии действует особое подразделение "Каскад", которое военные аналитики называют "VIP-подразделением" для российских чиновников и политиков. Это подразделение беспилотников расположено далеко от линии фронта в оккупированной части Украины и дает возможность амбициозным россиянам формально пройти военную службу без реальных рисков. Члены бригады действуют от трех до восьми месяцев, делают фотосессии с автоматами и возвращаются к работе как герои войны, часто получая карьерные повышения. Более 270 региональных депутатов и 200 членов молодежного крыла "Единой россии" воспользовались этой возможностью.

По данным источника CNN, президент Трамп подверг резкой критике действия путина после масштабной российской атаки на Украину, назвав российского лидера "совсем обезумевшим". Он заявил, что путин "без надобности убивает много людей" и запускает ракеты по украинским городам "без всякой причины". Одновременно американский президент выразил недовольство заявками Зеленского о "молчании Америки", которое якобы поощряет путина. Также подтвердил, что рассматривает дополнительные санкции против россии и работает над достижением 30-дневного прекращения огня между сторонами конфликта. Несмотря на критику путина, продолжается попытка возобновить диалог между россией и Трампом Украиной.

По данным источника Bloomberg, россия и Украина завершили третий день обмена пленными по согласованной программе, обменяв в общей сложности 1000 человек за три дня – это самый большой обмен за всю войну. В то же время россия продолжала массированные авиаудары по Украине, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе детей. Зеленский снова призвал к усилению санкций, обвинив в "молчании Америки и мира", поощряющего путина. Несмотря на прямые переговоры в Стамбуле и беседу Трампа с путином, российские атаки только усилились. Украинские силы ПВО сбили 266 из 298 беспилотников и 45 из 69 баллистических и крылатых ракет.

По данным источника Onet.pl, россия кардинально изменила тактику ведения войны, побив рекорды выпуска беспилотников и ракет. Если год назад 30 дронов за ночь считалось значительным событием, то теперь россия установила рекорд – 298 БПЛА и 69 баллистических ракет. Ключевую роль играют северокорейские баллистические ракеты и модернизированные иранские дроны Shahed, теперь использующие искусственный интеллект вместо GPS. россия увеличила темпы производства – если раньше проиводилось по 300 дронов в месяц, то теперь на производсство идет меньше трех дней, и планируется довести до 500 в день. Это создает критическую угрозу для украинской ПВО, которая вынуждена экономить ракеты-перехватчики.

По данным источника Politico, американский конгрессмен-демократ Сет Моултон выразил серьезную оговорку по поводу военных реформ министра обороны Пита Хегсета. Ветеран войны в Ираке критикует решение Хегсета сократить 20% четырехзвездочных офицеров и 10% других генералов, называя этот подход политически мотивированным. Моултон отмечает, что среди свободных преобладают чернокожие офицеры и женщины, включая главу Объединенного комитета руководителей штабов командира Брауна. Конгрессмен сравнивает такие методы с практиками авторитарных режимов россии, Китая и Северной Кореи, предостерегая, что политизация армии может подорвать ее боеспособность и демократические принципы.

По информации ABC News, в Польше близится второй тур президентских выборов между Рафалом Тшасковским и консервативным историком Каролем Навроцким. Тшасковский, поддерживаемый проевропейской Гражданской коалицией премьер-министра Дональда Туска, выступает за права ЛГБТК+ и легализацию абортов. Его оппонент Навроцкий, кандидат от партии "Право и справедливость", имеет поддержку Дональда Трампа. Оба кандидата активно привлекают поклонников ультраправого Славомира Менцена, который получил почти 15% голосов в первом туре, особенно среди молодежи.

Согласно данным немецкого издания WELT, россия совершила самый большой за три года войны авиаудар в Украине, использовав 298 беспилотников и около 70 ракет. В результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних в Житомирской области в возрасте 8, 12 и 17 лет. Пострадали также жители Киевской, Хмельницкой области и Николаева, где беспилотник попал в жилой дом. Президент Зеленский назвал это терроризмом и призвал Запад усилить санкции против россии, подчеркнув, что молчание лишь поощряет путь продолжения войны.

Джерело: telegra.ph

Новости портала «Весь Харьков»