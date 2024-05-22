Один поліцейський загинув, другий поранений: відео влучання дрона в службове авто на Харківщині

У Вовчанську росія обстріляла автомобіль поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений.

Момент влучання дрону в поліцейську автівку опублікував Міністр МВС Ігор Клименко.

По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних.

«Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів», – написав Клименко.

Агентство Телевидения Новости