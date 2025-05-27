Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:10
Просмотров: 43

Одинадцять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

Одинадцять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

У ніч проти 26 травня 2014-го угруповання проросійських бойовиків здійснило спробу захопити летовище, авіасполучення на якому припинено ще 6 травня. З другої спроби бойовики зайняли частину приміщень будівлі. Вони в ультимативній формі вимагали від українських силовиків, які перебували у старому терміналі, скласти зброю і здатися.

Український уряд, зі свого боку, теж висунув бойовикам ультиматум про звільнення захоплених будівель. Жодна зі сторін не хотіла йти на поступки — розпочався бій.

У медіацентрі РНБОУ тоді заявили, що підрозділи армійського спецназу за підтримки бойової авіації завдали удару по терористах, які намагалися взяти під контроль міжнародний аеропорт Донецька. Було залучено штурмову і армійську авіацію, проведено висадку десанту.

Сили АТО в результаті ефективної спецоперації знищили третину сепаратистського батальйону «Восток». У лавах бойовиків почалася паніка, натомість українські військові підрозділи надійно закріпилися в районі аеропорту.

У різний час в аеропорту і прилеглих Пісках воювали бійці 95-ї та 79-ї десантних бригад, воїни 3-го кіровоградського полку спецпризначення та батальйону «Дніпро-1», артилеристи й танкісти 93-ї бригади, добровольці з ДУК «Правого сектору» та батальйону «ОУН», військові з інших частин.

20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту, остаточно перетворивши колись один з найбільших аеропортів країни на руїни. Після того військовим керівництвом було прийнято рішення відвести українських бійців, і 21-22 січня останні (як тоді гадалося) вцілілі захисники залишили зруйнований термінал.

23 січня 2015 року, вже після руйнування нового терміналу, вийшла остання група з території Донецького аеропорту з позиції «Пожарка», що була між новим терміналом та диспетчерською вежею. Але тоді мало хто знав, що група «Адама» тримала оборону в пожежній частині ще 2 дні.

Донецький аеропорт став своєрідним символом нескореності. Україна дізналася про людей, що міцніші за бетон. Про «кіборгів», які захищали летовище неймовірних 244 доби. Вічна слава героям!

Одинадцять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

Одинадцять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

Одинадцять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

Одинадцять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

Одинадцять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

Одинадцять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

Одинадцять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

Одинадцять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

Одинадцять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10982

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В ЄС думають щодо правової бази для захисту українців
Сегодня 06:38    29
Атаки на мирні міста України – це спроби примусити Київ до капітуляції
Сегодня 06:29    36
ППО доведеться економити ракети-перехоплювачі
Сегодня 06:20    39
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    58
Оперативна інформація станом на 16.00 26.05.2025 щодо російського вторгнення
26.05.2025 16:12    138
Збито 9 крилатих ракет, знешкоджено 288 ворожих БПЛА
26.05.2025 11:11    166
Генінспектор Бундесверу Карстен Броєр наказав до 2029 року переозброїти німецьку армію через загрозу агресії Росії
26.05.2025 11:05    110
російський «правфонд» обходив санкції ЄС через крипту і готівку: фінансували пропаганду та шпигунів
26.05.2025 10:49    121
Наслідки нічної повітряної атаки РФ
26.05.2025 10:38    189
Як італійським підручникам побороти кремлівські вигадки
26.05.2025 10:34    122
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 