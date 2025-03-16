Одна людина загинула та четверо постраждали через обстріли Харківщини за добу
У Харківській області протягом доби обстрілів зазнали населені пункти Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського та Чугуївського районів. Є жертви.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Удари по Ізюмському району
23:25, Балаклія: внаслідок обстрілу горів вантажний автомобіль. Пошкоджено дах та стіни складської будівлі.
23:18, Ізюм: внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено дах приватного будинку.
23:00, Ізюм: повторне влучання БпЛА «Герань-2» у приватний будинок. Постраждала 76-річна жінка.
21:52, Ізюм: внаслідок обстрілу горів зруйнований будинок та трава на відкритій території на площі 1 га. Загинула 67-річна жінка. Постраждали двоє неповнолітніх.
20:58, Балаклія: внаслідок падіння уламків БпЛА «Герань-2» пошкоджено нежитлову будівлю.
16:10, Борова: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1,8 га за межами населеного селища.
12:06, Борова: наслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,8 га.
Удари по Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах 15 березня
20:35, Куп’янськ: внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
12:00 Богодухівський район, село Івашки: внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку.
11:10 Куп’янський район, село Радьківка: внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та гараж.
8:30 Чугуївський район, селище Вільча: внаслідок обстрілу постраждав чоловік. Пошкоджено легковий автомобіль.