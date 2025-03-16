Одна людина загинула та четверо постраждали через обстріли Харківщини за добу

У Харківській області протягом доби обстрілів зазнали населені пункти Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського та Чугуївського районів. Є жертви.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удари по Ізюмському району

23:25, Балаклія: внаслідок обстрілу горів вантажний автомобіль. Пошкоджено дах та стіни складської будівлі.

23:18, Ізюм: внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено дах приватного будинку.

23:00, Ізюм: повторне влучання БпЛА «Герань-2» у приватний будинок. Постраждала 76-річна жінка.

21:52, Ізюм: внаслідок обстрілу горів зруйнований будинок та трава на відкритій території на площі 1 га. Загинула 67-річна жінка. Постраждали двоє неповнолітніх.

20:58, Балаклія: внаслідок падіння уламків БпЛА «Герань-2» пошкоджено нежитлову будівлю.

16:10, Борова: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1,8 га за межами населеного селища.

12:06, Борова: наслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,8 га.

Удари по Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах 15 березня

20:35, Куп’янськ: внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

12:00 Богодухівський район, село Івашки: внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку.

11:10 Куп’янський район, село Радьківка: внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та гараж.

8:30 Чугуївський район, селище Вільча: внаслідок обстрілу постраждав чоловік. Пошкоджено легковий автомобіль.

Агентство Телевидения Новости