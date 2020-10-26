Офіційні рітейлери аплодують – першу контрабанду «дванадцятих яблук» викрито

Прикордонники спільно з працівниками митниці виявили 5 телефонів марки Apple iPhone 12 Pro Max

Допоки Тім Кук підраховує перші логістичні вигоди від зменшення розміру пакування нового продукту, різного штибу «винахідники» не сидять склавши руки і не чекають офіційних постачань, адже їхній основний заробіток – дарувати пристрасним фанатам марки можливість отримувати нову версію смартфона до початку офіційних продажів.

Здавалося б, навіщо, адже більшість офіційних рітейлерів оголосили про старт продажів в Україні 30 жовтня. Це – не рік, не декілька місяців і, навіть, не повна відсутність офіційних продажів, як було колись.

Та справа у геніальному маркетингу, який, на диво, досі працює.

Добре, що, принаймні, українські прикордонники залишаються байдужими до «яблуневої ейфорії». Є порушення – мусить бути відповідальність і ніякого маркетингу…

Так, учора прикордонники Львівського загону не допустили переміщення через кордон першої цього року невеличкої партії незадекларованих смартфонів нового покоління.

У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краківець» під час перевірки авто марки «Мерседес», яким громадянин Німеччини прямував з Польщі в Україну, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили 5 телефонів марки Apple iPhone 12 Pro Max. Іноземець ретельно приховав свій дорогоцінний вантаж, однак пильність правоохорнців як завжди – на висоті.

Товар передали працівникам митниці. Сума оцінки цієї контрабанди може становити орієнтовно від 270 до 350 тисяч гривень, оскільки на даний час ще немає офіційної вартості даної моделі в України. Натомість «сірі» продавці пропонують привезти смартфон у конфігурації зі 128 ГБ пам’яті під замовлення за ціною від 54 тис грн, тоді як вартість версії на 256 ГБ може сягнути аж 60 тис. грн.

Источник: dpsu.gov.ua

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