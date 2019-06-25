"Офицеры - россияне". В академии Нацгвардии разгорелся скандал из-за песни Газманова на выпускном

Именно так начиналось празднование выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины 21 июня. Выпускники склонились на колено в знак благодарности ВУЗу и верности Украине.

Україно! Рідна мамо! Рідний батьку! І родино моя! Я офіцер! Пишаюсь своїм офіцерським званням!

Командующий Национальной гвардии Украины отмечал - важно готовить патриотов страны, которые будут защищать свой народ от врагов. Тем более, что выстрелы на Востоке Украины не утихают.

Николай Балан, командующий Национальной гвардии Украины:

На сьогоднішній день напруження не спадає. Провокації є щоденно. Ну, і ви це бачите також із засобів масової інформації. В середньому це від 10 до 30 обстрілів, провокацій виходить в добу.

Но уже на следующий день праздник нацгвардейцев стал объектом громкого скандала. Выпускники Академии танцевали под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры". Видео появилось в социальных сетях и затем его на своей странице в YouTube опубликовал блогер Сергей Стерненко.

Це пісня Олега Газманова "Офицеры - россияне". Танцюють під пісню "офіцери-росіянє", а від кого вони будуть нас захищати під час російсько-української війни?

Интернет-пользователи оставляли сотни комментариев под видео, возмущались поведением украинских военных и воспитательной работой в ВУЗе. Олег Газманов неоднократно выступал на оккупированных территориях и входит в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Этот список составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны и Службы безопасности. Кроме того, в указанной песни есть, среди прочего, слова: "За Россию и свободу до конца." После того, как история получила огласку, командующий Нацгвардии Украины Николай Балан инициировал служебное расследование по факту исполнения песни. В академии отмечают - песню Газманова поставил в заведении, где находились выпускники, ди-джей. Однако старший офицер группы попросил ее выключить. Уверяют, что такая ситуация возникла впервые и ждут результатов служебной проверки.

Сергей Соколовский, нач. Национальной академии НГУ:

За результатами службової перевірки будуть покарані, перш за все, ті офіцери, які відповідали за порядок, який мав бути в даному завєдєнії. І це наука на майбутнє для інших випускників, курсантів, офіцерів. Що маємо, то маємо на сьогоднішній день. Негативно відношусь однозначно. Не тільки я, але й решта офіцерів та службовців.

Также в академии говорят - активно занимаются патриотически - воспитательной работой с курсантами, чтобы ситуация с танцами под песню, которая восхваляет российских военных, не повторялась.

Агентство Телевидения Новости