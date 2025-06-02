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Оказывается тот мост, что рухнул в брянской области буквально в прошлом году оснастили "чудо-системой" для защиты от "актов незаконного вмешательства"

Оказывается тот мост, что рухнул в брянской области буквально в прошлом году оснастили чудо-системой для защиты от актов незаконного вмешательства

Видимо, система так хорошо защитила, что мост просто "устал" и решил самоустраниться, прямо на проходящий пассажирский поезд.

Примечательно, что этот "защищенный" путепровод дважды за последние годы собирались ремонтировать, но каждый раз контракты загадочно "расторгались". Зато на "безопасность" выделили почти 28 млн рублей, и контракт, конечно же, "был исполнен". Система должна была ловить "посторонних лиц" и "предметы" (например, целые фуры, как та "Мираторга", что ехала по мосту в момент обрушения?).

После того как семь человек погибли и 70+ пострадали, российские власти, вместо того чтобы искать реальные причины, по привычке завопили о "подрыве". Правда, потом слово "подрыв" из официальных заявлений Следственного комитета быстренько исчезло. Что ж, "пути господни неисповедимы", как и пути российских дорожников.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/55525

Новости портала «Весь Харьков»

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