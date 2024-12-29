Окупанти атакували дроном селище на Харківщині: загинув чоловік
Протягом доби ударів по Харкову не зафіксовано. Окупанти атакували безпілотником селище в Куп’янському районі, загинув чоловік.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 18:00 внаслідок скиду боєприпасу з БпЛА в селищі Дворічна загинув цивільний чоловік.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 26 людей.
Нагадаємо, що після масованої атаки армії рф на Харків 25 грудня без тепла залишалися понад 500 тисяч абонентів Харківщини. Наразі триває відновлення теплопостачання у громадах Харківського району.