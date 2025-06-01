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Окупанти били по Харківщині КАБами, дронами та артилерією: фото наслідків

Окупанти били по Харківщині КАБами, дронами та артилерією: фото наслідків

Минулої доби під ударами перебували Харківський, Лозівський, Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, артилерію та безпілотники. 

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Військові рф били по цивільній інфраструктурі, будинках, підприємствах. 

У місті Куп’янськ внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено будинок. Загинула 63-річна цивільна жінка. Її 65-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. 

Через удар FPV-дрону по селу Вовчанські Хутори Чугуївського району постраждали 58-річний чоловік та 47-річна жінка. З вибуховими пораненнями їх доставили до лікарні.

По селищу Безлюдівка військові рф поцілили КАБами. Пошкоджено 17 приватних домоволодінь та автомобіль. Постраждали чотири жінки та чоловік.

У селищі Васищеве через авіаудар постраждали троє чоловіків.

Вночі 1 червня окупанти вдарили БпЛА по місту Лозова. Пошкоджено навчальний заклад, скління в гуртожитку та багатоквартирного будинку. Гостру реакцію на стрес дістала 45-річна жінка.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів Харківської області, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 31 травня працівники поліції вивезли сімох мешканців з Куп’янського району. 

Агентство Телевидения Новости

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