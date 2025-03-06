Окупанти били по Харківщині КАБами, дронами та з РСЗВ: одна людина загинула, є поранені

Протягом доба окупанти завдали ударів по Харкову та трьох районах області – Харківському, Богодухівському, Куп’янському та Чугуївському. Сталися пожежі, є жертви.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини 6 березня

5:31 Харківський район, селище Слатине. Внаслідок обстрілу горів приватний житловий будинок та автомобіль. Постраждала жінка. Загинув чоловік.

3:50 Харків. Внаслідок влучання БпЛА «Герань» пошкоджено дах та технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу.

Удари по Харківщині 5 березня

17:30 Богодухівський район, селище Золочів. Два КАБи влучили по відкритій місцевості. Без руйнувань та пошкоджень.

17:30 Богодухівський район, село Уди. Керована авіабомба влучила поблизу населеного пункту.

15:00 Куп’янський район, село Колодязне. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого садка.

13:20 Харків. Внаслідок влучання в землю БпЛА «Молнія» пошкоджено нежитлову будівлю, господарчу споруду та два автомобілі.

12:07 Чугуївський район, село Бугаївка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів зруйнований житловий будинок та господарча споруда.

8:15 Богодухівський район, село Мойка. На відкритій території виявлено уламки БпЛА «Герань-2». Без постраждалих та пошкоджень.

Агентство Телевидения Новости