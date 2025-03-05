Окупанти готують чергову екологічну катастрофу на ТО Донбасі

росіяни знову вирішують свої проблеми варварськими методами – цього разу вони хочуть забезпечити людей неочищеними шахтними водами!

▶ ️Що відбувається?

● Окупаційна влада "днр" планує "очищувати" шахтні води з 5 шахт для подачі населенню.

● Відкачка шахтних вод несе екологічну загрозу для всього регіону.

● Річка Кальміус вже перетворилася на смітник для промислових відходів і стоків.

▶ ️Які наслідки?

● Забруднення питної води та ризик масових отруєнь.

● Руйнування екосистеми та загроза здоров’ю мешканців.

● Втрата водних ресурсів, що ускладнить життя всього регіону.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6371

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