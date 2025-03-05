Окупанти готують чергову екологічну катастрофу на ТО Донбасі
росіяни знову вирішують свої проблеми варварськими методами – цього разу вони хочуть забезпечити людей неочищеними шахтними водами!
▶ ️Що відбувається?
● Окупаційна влада "днр" планує "очищувати" шахтні води з 5 шахт для подачі населенню.
● Відкачка шахтних вод несе екологічну загрозу для всього регіону.
● Річка Кальміус вже перетворилася на смітник для промислових відходів і стоків.
▶ ️Які наслідки?
● Забруднення питної води та ризик масових отруєнь.
● Руйнування екосистеми та загроза здоров’ю мешканців.
● Втрата водних ресурсів, що ускладнить життя всього регіону.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6371