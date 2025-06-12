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Окупанти готують нову хвилю грабунку ТОТ Півдня України

Окупанти готують нову хвилю грабунку ТОТ Півдня України

росіяни продовжують інтегрувати тимчасово окуповані райони Півдня до економіки московії — для системного пограбування українських ресурсів.

На ТОТ Херсонщини прибула директорка “єдиного інституту розвитку підприємництва та проєктного управління рф” діна саттарова. Структура входить у кремлівську систему контролю над економікою окупованих територій.

Ключовий напрям — логістика експорту. Окупанти заявили про відновлення Скадовського морського порту для вивезення зерна.

Центр національного спротиву наголошує: усі причетні до грабунку українських територій будуть ідентифіковані й покарані.

Повідомляй про ворога в наш анонімний чат-бот https://t.me/official_sprotyv_bot. Приєднуйся до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA — боротьба триває!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7122

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