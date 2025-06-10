Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:52
Просмотров: 56

Окупанти грабують українських аграріїв під вивіскою “підтримки”

Окупанти грабують українських аграріїв під вивіскою “підтримки”

На ТОТ Херсонської області гауляйтер сальдо запустив програму примусового “обслуговування” фермерів через так звану “Херсонську зернову компанію”. Саме через неї аграрії змушені реалізовувати врожай за заниженими цінами та під повним контролем окупаційної адміністрації.

“Компанія” насамперед “допомагає” з переоформленням українських документів, обіцяє ремонт техніки. Насправді ж мова йде про класичну схему окупантів. росіяни централізовують аграрний ринок, перетворюючи фермерів на кріпаків. Без вибору та без чесної ринкової ціни.

ЦНС наголошує — усі ці дії будуть кваліфіковані як економічні злочини на тимчасово окупованій території України. Усіх небайдужих закликаємо допомогти ідентифікувати причетних до пограбування українських аграріїв.

Повідомляй про ворога на наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot) та приєднуйся до Руху опору. (https://tinyurl.com/opirUA)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7103

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Есмінець КНДР, пошкоджений під час спуску, стоїть у порту на кордоні з рф
Сегодня 10:18    14
Орбан сказав, що росіяни занадто слабкі для глобальної війни, бо вони "навіть не здатні перемогти Україну"
Сегодня 10:05    43
СБУ затримала російських інформаторів, які шпигували за бойовою авіацією ЗСУ
Сегодня 09:40    55
Мільярд на підручники для 8 класу: найдорожчий коштує 3 900 гривень
Сегодня 09:05    79
Найбільший в Україні завод із переробки риби планує розширити виробництво: нардеп розповів деталі
Сегодня 08:54    81
САП. Цивільна конфіскація
Сегодня 08:44    97
Україна почала повертати борги воєнного часу – вперше після початку повномасштабного вторгення
Сегодня 08:35    86
На Сумщині затримали офіцера штабу військової частини — його підозрюють в оформленні фейкових бойових відряджень для підлеглих
Сегодня 08:25    67
росію необхідно примусити до миру шляхом тиску
Сегодня 08:16    90
У Повітряних Силах розповіли про перспективи використання лазерної зброї
Сегодня 08:07    85
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 