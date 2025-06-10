Окупанти грабують українських аграріїв під вивіскою “підтримки”

На ТОТ Херсонської області гауляйтер сальдо запустив програму примусового “обслуговування” фермерів через так звану “Херсонську зернову компанію”. Саме через неї аграрії змушені реалізовувати врожай за заниженими цінами та під повним контролем окупаційної адміністрації.

“Компанія” насамперед “допомагає” з переоформленням українських документів, обіцяє ремонт техніки. Насправді ж мова йде про класичну схему окупантів. росіяни централізовують аграрний ринок, перетворюючи фермерів на кріпаків. Без вибору та без чесної ринкової ціни.

ЦНС наголошує — усі ці дії будуть кваліфіковані як економічні злочини на тимчасово окупованій території України. Усіх небайдужих закликаємо допомогти ідентифікувати причетних до пограбування українських аграріїв.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7103

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