Окупанти обстріляли артилерією Золочівську громаду: наслідки

25 травня близько 3:40 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Одноробівка Богодухівського району.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок ударів пошкоджено приміщення учбового закладу та енергомережі. Без жертв.

За даними поліції Харківщини, напередодні, 24 травня, окупанти двічі били по Золочеву авіобомбами. Близько 14:00 військами рф здійснено авіаційний обстріл керованою авіабомбою КАБ-250. Зафіксоване влучання на відкритій території приватного підприємства. Внаслідок авіаудару пошкоджено 9 приватних будинків. Без постраждалих. О 14:20 по селищу вдарили УМПБ Д-30. Також обійшлося без жертв.

У селі Івашки 24 травня о 13:00 внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приватний будинок.

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