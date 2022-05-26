Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Терновій та Черкаських Тишках

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 26 травня. 92 доба війни.

Зберігається імовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни.

На Слобожанському напрямку противник здійснює систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов’янськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.

На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону.

Ворог намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п’ять БпЛА типу «Орлан-10».

Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала удару по позиціях противника – знищено особовий склад та до десяти одиниць легкоброньованої техніки. Наші винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости