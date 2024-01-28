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Окупанти обстріляли цвинтар на Харківщині

Окупанти обстріляли цвинтар на Харківщині

27 січня о 18:00 та 22:40 ворог завдав ударів по Куп’янську. Внаслідок обстрілу пошкоджено цвинтар.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району. 

ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки та Табаївки Куп’янського району.

Агентство Телевидения Новости

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