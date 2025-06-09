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Окупанти обстріляли міст на Харківщині, де триває ремонт: є поранений

Окупанти обстріляли міст на Харківщині, де триває ремонт: є поранений

Увечері 8 червня російські війська обстріляли один з об’єктів критичної інфраструктури на Харківщині. Постраждав ремонтник.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Унаслідок атаки поранень зазнав працівник підрядної організації, яка виконує реконструкцію об’єкта. Повідомляється, що наразі життю постраждалого нічого не загрожує.

За даними Служби відновлення, міст вже не вперше потрапляє під обстріли. Ремонт триває в умовах постійної загрози з повітря та повторних пошкоджень щойно відновлених ділянок.

Агентство Телевидения Новости

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