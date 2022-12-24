Окупанти остаточно знищили мурал «Мілана» у нескореному Маріуполі

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко:

- Єдині згадки про український Маріуполь залишились у вигляді напису «Я люблю Маріуполь» та в написах «Маріуполь» на площі Свободи та Грецькій площі, які вмонтовані в покриття. Все інше знищено.

Нагадаємо, на муралі була зображена шестирічна дівчинка, яка постраждала під час російських обстрілів кварталу «Східний» у 2015 році.

Джерело: https://t.me/spravdi/22957

Фото: Андрющенко

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