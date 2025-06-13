Окупанти перекладають відповідальність за неспроможність надати комунальні послуги

На тимчасово окупованих територіях росіяни досі не змогли забезпечити цілодобову подачу води чи електроенергії.

Причина — брак енергетиків і комунальників, адже більшість місцевих відмовляється працювати з окупантами. Але замість визнати провал, загарбники традиційно звинувачують Україну.

Пропаганда вигадує обстріли інфраструктури, щоб пояснити нестачу води й світла. Насправді ж — дефіцит потужностей і кадрів.

Центр національного спротиву закликає:

● повідомляйте про окупантів і зрадників у наш анонімний чат-бот https://t.me/official_sprotyv_bot

● долучайтеся до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA — разом наближаємо визволення!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7130

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