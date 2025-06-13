Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:03
Просмотров: 42

Окупанти перекладають відповідальність за неспроможність надати комунальні послуги

Окупанти перекладають відповідальність за неспроможність надати комунальні послуги

На тимчасово окупованих територіях росіяни досі не змогли забезпечити цілодобову подачу води чи електроенергії.

Причина — брак енергетиків і комунальників, адже більшість місцевих відмовляється працювати з окупантами. Але замість визнати провал, загарбники традиційно звинувачують Україну.

Пропаганда вигадує обстріли інфраструктури, щоб пояснити нестачу води й світла. Насправді ж — дефіцит потужностей і кадрів.

Центр національного спротиву закликає:

● повідомляйте про окупантів і зрадників у наш анонімний чат-бот https://t.me/official_sprotyv_bot

● долучайтеся до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA — разом наближаємо визволення!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7130

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад 267 гектарів території Харківської області розміновано за тиждень
Сегодня 07:39    0
Брехня: «війна з Україною – це братовбивча боротьба між двома державами зі спільними мовою та культурою»
Сегодня 07:30    33
В Нацбанку попередили про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені
Сегодня 07:21    37
"Повернути рф до "Ліги націй" та жити з результатами в довгостроковій перспективі": Келлог окреслив своє бачення завершення війни в Україні
Сегодня 07:12    44
Розтрата майже 4 млн грн: САП та НАБУ повідомили про підозру директору державного підприємства
Сегодня 06:54    49
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обещание принять Украину в НАТО остаётся в силе, даже если это не будет прямо указано в коммюнике саммита в Гааге
Сегодня 06:46    53
У травні в Україні загинули щонайменше 183 мирні жителі, ще 836 дістали поранення, – ООН
Сегодня 06:37    57
Сгоревший бомбардировщик в феврале летал с ракетами у северной Норвегии
Сегодня 06:28    81
ЄС відкрив ринок для українського насіння: які культури потрапили в список
Сегодня 06:19    68
КМІС: 58% українців вважають, що підтримка з боку США слабшає і Вашингтон тисне на Україну заради поступок
Сегодня 06:10    98
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 