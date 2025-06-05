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Окупанти перетворюють дітей на ТОТ Херсонщини на “підопічних” терористів

Окупанти перетворюють дітей на ТОТ Херсонщини на “підопічних” терористів

Навіть під час літніх канікул російські терористи не відпускають дітей без “виховного супроводу”. У селі Григорівка ТО Херсонщини діти проведуть канікули разом із бойовиками росгвардії.

“Захід” організовано в межах всеросійської акції «канікули с росгвардієй». Формально — інструктажі з безпеки. Насправді — ідеологічна обробка та привчання до військової присутності.

Це не поодинокий випадок. У багатьох населених пунктах ТОТ діти залучені до програм «військово-патріотичного виховання». Замість відпочинку — стройова, військові вишколи та зустрічі з бойовиками.

ЦНС закликає батьків на ТОТ бути пильними та обмежувати контакт дітей з російськими терористами.

Повідомляй про ворога на наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot). Долучайся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA) — кожен має силу діяти!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7067

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