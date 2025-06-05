Окупанти перетворюють дітей на ТОТ Херсонщини на “підопічних” терористів

Навіть під час літніх канікул російські терористи не відпускають дітей без “виховного супроводу”. У селі Григорівка ТО Херсонщини діти проведуть канікули разом із бойовиками росгвардії.

“Захід” організовано в межах всеросійської акції «канікули с росгвардієй». Формально — інструктажі з безпеки. Насправді — ідеологічна обробка та привчання до військової присутності.

Це не поодинокий випадок. У багатьох населених пунктах ТОТ діти залучені до програм «військово-патріотичного виховання». Замість відпочинку — стройова, військові вишколи та зустрічі з бойовиками.

ЦНС закликає батьків на ТОТ бути пильними та обмежувати контакт дітей з російськими терористами.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7067

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