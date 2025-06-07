Окупанти планують створити окремі мілітарні табори для дівчат з ТОТ

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують мілітаризовувати українських підлітків.

Зокрема, окупанти запланували створити окремі мілітарні табори для дівчат, де підлітків навчатимуть тактичній медицині та керуванню дронами.

Водночас учасницям табору будуть промивати мізки – нав’язувати «велич» рф, вести антизахідну риторику та звинувачувати їхню Батьківщину у війні.

ЦНС закликає ігнорувати подібні ініціативи ворога. Повідомляй про окупантів та зрадників анонімно через чат-бот https://t.me/official_sprotyv_bot. Приєднуйся до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA – твій внесок важливий!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7092

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