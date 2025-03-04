Окупанти примушують цивільних до здачі крові

Через великі втрати на фронті росіяни змушують цивільних здавати кров для своїх поранених військових.

Колаборанти в Луганську змусили до здачі крові бюджетників і студентів фейкових вишів. Вони примусово залучили понад 350 осіб до акції, відзвітувавши про 177 літрів крові, що була зібрана для поранених загарбників.

❗Такі акції стали регулярними на ТОТ: в Генічеську також провели "День донора". Ворог використовує це як пропагандистський хід для підкреслення єдності народу і армії, хоча насправді це — звичайний примус і маніпуляція.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6356

Новости портала «Весь Харьков»