Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:28
Просмотров: 79

Окупанти примушують цивільних до здачі крові

Окупанти примушують цивільних до здачі крові

Через великі втрати на фронті росіяни змушують цивільних здавати кров для своїх поранених військових.

Колаборанти в Луганську змусили до здачі крові бюджетників і студентів фейкових вишів. Вони примусово залучили понад 350 осіб до акції, відзвітувавши про 177 літрів крові, що була зібрана для поранених загарбників.

❗Такі акції стали регулярними на ТОТ: в Генічеську також провели "День донора". Ворог використовує це як пропагандистський хід для підкреслення єдності народу і армії, хоча насправді це — звичайний примус і маніпуляція.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6356

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

4 березня 1949 року народився відомий композитор, автор безсмертної «Червоної рути» Володимир Івасюк
Сегодня 11:00    33
У Трампа припиняють полювання за російськими шпигунами у США, – CNN
Сегодня 10:30    74
СБУ заочно повідомила про підозру Григорію Лепсу, який пообіцяв рашистам «гонорар» за кожен знищений танк ЗСУ
Сегодня 10:17    69
Окупанти включають спортсменів з ТОТ до лав своєї армії
Сегодня 10:04    76
В россии не смогли заменить 95% критического импортного ПО
Сегодня 09:52    101
Збито 65 ворожих БПЛА, 32 безпілотники-імітатори – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:16    75
Уряд спростив призначення соціальних стипендій: що змінилося
Сегодня 09:16    73
Прикордонники затримали організатора, переправників та закарпатця, який тікав до Словаччини
Сегодня 09:03    77
Викриття нардепів - НАБУ
Сегодня 08:52    94
Харківщина, 4 березня
Сегодня 08:50    79
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 