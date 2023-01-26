Окупанти продовжують бити по Харківщині: застосовують ракети С-300 та РСЗВ “Град”

26 січня близько першої години ночі зс рф обстріляли м. Куп’янськ, у результаті чого пошкоджено приватний будинок. Крім того, згорів автомобіль. Постраждалих немає.

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту ракетою С-300.

Крім того, вдень 26 січня зс рф здійснили обстріл смт Козача Лопань Дергачівської об’єднаної територіальної громади. Пошкоджено низку приватних будинків. Поранено 69-річну жінку, її дістали з-під завалів будинку, в якому вона мешкала.

Попередньо, російські військові обстріляли селище з РСЗВ «Град».

Прокурори спільно зі співробітниками поліції зібрали речові докази чергових воєнних злочинів рф.

За процесуального керівництва Куп’янської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости