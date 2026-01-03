окупанти продовжуют промивати мозки дітям

Так зване «міністерство освіти» окупованих територій Херсонщини підписало угоду про співпрацю з російським рухом «юнармія» — структурою, створеною для військово-ідеологічної обробки дітей і підлітків.

● Документ офіційно закріплює спільну діяльність у сфері «військово-патріотичного виховання» та допризовної підготовки. Фактично йдеться про системне втягування неповнолітніх у мілітарну культуру росії. Окупаційні ресурси звітують про залучених до лав організації понад 250 юних жителів регіону, цинічно називаючи їх «майбутніми захисниками росії».

● Підписання такої «угоди» вчергове підтверджує: система освіти на ТОТ, як і в самій росії, остаточно втратила свою базову функцію — навчання та розвиток дитини. Натомість вона перетворюється на інструмент війни, де школярів розглядають як ресурс для майбутнього поповнення армії держави-агресора.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16741

