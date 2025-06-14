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Окупанти продовжують вивозити українських дітей у глиб рф

Окупанти продовжують вивозити українських дітей у глиб рф

російські окупанти системно вивозять українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом «оздоровлення».

Чергову партію — 50 дітей з Антрацитівського району ТОТ Луганщини — доставили до табору «Лєсная сказка» в Калмикії.

Офіційно обіцяють спортивні ігри, майстер-класи та нових друзів. Та справжня мета — асиміляція й русифікація дітей, відірваних від своїх домівок і культури.

Центр національного спротиву наголошує: усі причетні до депортації українських дітей будуть встановлені й покарані.

Повідомляй про окупантів і колаборантів анонімно в наш чат-бот. (https://t.me/official_sprotyv_bot). Приєднуйся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA)— разом наближаємо Перемогу!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7143

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