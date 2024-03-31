Окупанти скинули авіабомбу на Козачу Лопань

Сьогодні вночі ворог вкотре вдарив КАБом по Козачій Лопані, зруйнувавши декілька багатоквартирних будинків і об’єкти цивільної інфраструктури.

Як повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, цього разу обійшлося без постраждалих.

«Наразі Дергачівська військова адміністрація надає гуманітарну допомогу людям, які залишились без житла, та здійснює добровільну евакуацію мешканців з району, що постраждав від бомбардування», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости