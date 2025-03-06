Окупанти скинули три КАБи на Харківщину: є загиблий та поранені

Сьогодні близько 5:15 росіяни завдали комбінованого удару по Слатиному, випустивши на селище 3 авіабомби.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Один з КАБів влучив прямо у будинок, унаслідок чого на місці загинув 51-річний місцевий мешканець.

22-річний чоловік, а також 62-річна жінка отримали гострі реакції на стрес.

Було зруйновано 1, а також пошкоджено не менше 15 приватних будинків і господарчих споруд, декілька цивільних автівок.

Ще одна бомба влучила у район щільної забудови в іншій частині селища. Вона не розірвалася. Зараз її знешкоджують вибухотехніки, зазначив Задоренко.

Третій КАБ впав на відкриту територію за межами населеного пункту.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, яка виникла у результаті падіння однієї з бомб. Енергетики та газовики продовжують відновлювати комунікації до пошкоджених будинків.

На місці працюють усі профільні служби. Вони надають мешканцям пошкоджених домоволодінь будматеріали для попереднього ремонту. Найближчим часом на місце також прибудуть фахівці міської комісії з єВідновлення, повідомив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости